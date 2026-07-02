Se informa que los Lakers firman a Quentin Grimes, los detalles completos del contrato se revelan en nuevos rumores de la NBA

Una temporada baja después de que una saga prolongada lo llevó a firmar la oferta calificada, el guardia veterano Quentin Grimes está obteniendo un poco más de seguridad financiera de Los Angeles Lakers.

Según Shams Charania de ESPN, Grimes y los Lakers acordaron los términos de un contrato de cuatro años y 60 millones de dólares.

La medida se produce en medio de una avalancha de fichajes de los Lakers, incluidos Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili y Collin Sexton.

Grimes fue uno de los dos agentes libres restringidos que fueron presionados en gran medida el verano pasado. Sin embargo, a diferencia de Jonathan Kuminga, terminó conformándose con QO, que le pagó 8,7 millones de dólares.

Eso al menos le presentó la oportunidad al jugador de 26 años de convertir una temporada productiva en un pago mucho mayor.

Desafortunadamente para Grimes, no pudo replicar la fuerte segunda mitad que disfrutó con los Philadelphia 76ers luego de su intercambio en 2025 procedente de los Dallas Mavericks. En 75 apariciones, promedió 13,4 puntos con un 45,0 por ciento de tiros. Su porcentaje de 33,4 por ciento en triples fue el mínimo de su carrera. Aún más preocupante es que tuvo un solo dígito en anotaciones en nueve de los 11 partidos de playoffs de los Sixers.

La mejor actuación de Grimes se produjo en una derrota en doble tiempo extra ante los Atlanta Hawks en noviembre. Terminó con 28 puntos y 10 rebotes desde el banquillo.

Tras una barrida en segunda ronda a manos de los New York Knicks, Grimes intentó acentuar lo positivo.

“Sentí que fue una temporada sólida para mí al saber que cada vez que los jugadores entran y salen o están lidiando con lesiones, sea quien sea, siento que puedo demostrar mi valía cada vez que entro a la cancha”, dijo a los periodistas. “Si tuviera más responsabilidad, si estuviera en el rol de banco, entraría y trataría de causar un impacto en cualquier lugar que pudiera. Entonces, en este momento estaba digiriendo toda la temporada en su conjunto”.

No hay forma de evitar los mediocres números de Grimes, y probablemente afectó su poder adquisitivo en 2025-26. No era el sexto hombre que Filadelfia necesitaba que fuera para ayudar a aliviar la carga anotadora de Joel Embiid, Tyrese Maxey y Paul George.

Especialmente con VJ Edgecombe comenzando a funcionar como novato, parecía que Grimes y los Sixers tomarían caminos separados. Era imposible ignorar la necesidad de un cambio en múltiples niveles después del esfuerzo que hicieron contra Nueva York.

Grimes puede beneficiarse de un cambio de escenario y, a diferencia del año pasado, tiene más claridad sobre dónde abrirá esta temporada. Eso debería ayudarle en sus preparativos para la próxima temporada.

Dirigirse a Los Ángeles traerá mucha presión.

Los Lakers tienen cierta pista para construir un elenco de apoyo adecuado alrededor de Luka DonÄ iÄ‡ después de que firmó su extensión, pero también querrá ver resultados. Si el equipo no cumple con las expectativas, su posible agencia libre en 2028 se convertirá en un asunto más importante.