MLB premios en vivo: PCA, Ohtani para el MVP de la NL?

¿Y si el premio MVP fuera solo para jugadores de posición?

El premio Cy Young siempre ha sido estrictamente para lanzadores, lo que significaría que dos grupos distintos de jugadores de Grandes Ligas compiten por dos premios distintos, sin superposición.

Los lanzadores han ganado premios MVP en varias ocasiones, incluso cuando esos ganadores no tenían la ventaja incorporada de Shohei Ohtani de ser un bateador y lanzador de élite. Los lanzadores siempre han sido elegibles para ganar el MVP y no hay razón para que no lo sean. Sin embargo, en realidad, los lanzadores enfrentan una batalla cuesta arriba en la votación del MVP, debido, al menos en parte, a la opinión de algunos de que “los lanzadores tienen su propio premio”.

La razón por la que traigo esto ahora es Pete Crow-Armstrong, que viene de un junio épico que lo llevó a ser el mejor jugador de posición AXE en las Grandes Ligas.

Entonces, digamos que los lanzadores no son elegibles para los honores del MVP (hipotético, no una propuesta de cambio de política). Crow-Armstrong y otros destacados de la Liga Nacional están en desventaja en la carrera por el MVP porque se necesita una producción abrumadora para superar la producción combinada de Ohtani como un bateador y lanzador élite a tiempo completo.

En este hipotético escenario, donde la producción de pitcheo de Ohtani no cuenta para el MVP, Ohtani ocuparía el sexto lugar en la carrera por el MVP de la Liga Nacional por su trabajo como bateador designado, manteniendo el quinto lugar que posee en la carrera del Cy Young. Eso es increíblemente impresionante… pero no sería el favorito en ninguna de las dos carreras.

En cambio, Crow-Armstrong sería el jugador a vencer en la búsqueda del MVP de la Liga Nacional y no sería, en este momento, tan parejo. Así es la realidad para cualquier jugador de la Liga Nacional que comparte un circuito con Ohtani cuando está haciendo lo que está haciendo ahora: bateando y lanzando en roles de tiempo completo, y haciéndolo con un rendimiento de nivel All-Star.

No es imposible para PCA u otra persona superar a esta versión de Ohtani, pero para vencer a alguien que está haciendo cosas sin precedentes, hay que hacer algo histórico. Y aun así, podría no ser suficiente.

Jugador Más Valioso

Los impresionantes números de Bobby Witt Jr. se ven impulsados por sus métricas defensivas.Â Ed Zurga/Getty Images

Liga Americana

Favorito: Bobby Witt Jr., Reales de Kansas City (142.2 AXE)

Siguientes nueve: 2. Yordan Álvarez, Astros de Houston (139.2); 3. Nick Kurtz, Atléticos (137.2); 4. Kevin McGonigle, Tigres de Detroit (135.0); 5. Dillon Dingler, Tigres (130.6); 6. Miguel Vargas, Medias Blancas de Chicago (128.6); 7. Yandy Díaz, Rays de Tampa Bay (126.5); 8. Cody Bellinger, Yankees de Nueva York (125.9); 9. Junior Caminero, Rays (125.6); 10. Willson Contreras, Medias Rojas de Boston (125.0)

Tendencia del líder: Witt ha seguido adelante bastante bien, incluso cuando el equipo a su alrededor se hunde más en la clasificación. Aunque Witt ha estado en la cima de esta tabla de clasificación toda la temporada, incluso antes de que Aaron Judge se lesionara, todavía se siente como que su estatus como el favorito al MVP de la AL es frágil. Por un lado, sus impresionantes números se ven impulsados por sus magníficas métricas defensivas en lugar de una producción ofensiva llamativa. Entre los bateadores de la AL, está empatado en sexto lugar en carreras creadas.

Nadie en esta categoría es un claro favorito, y eso incluye a Witt. En su caso, dada la condición de no contendiente de los Reales, probablemente necesite cierta separación. Eso no sucedió durante el período desde nuestra última actualización de premios, cuando Witt fue más sólido que espectacular y se perdió algunos juegos debido a un problema en la rodilla derecha. Pero aún hay tiempo para que suceda, especialmente si Witt comienza a jugar al nivel espectacular que ha disfrutado en temporadas anteriores.

¿Qué es AXE? AXE es un sistema de calificación desarrollado para combinar los resultados de las principales métricas de valor disponibles públicamente para crear una evaluación de consenso de cada jugador. Estas incluyen bWAR, fWAR, valor añadido de probabilidad de victoria y valor añadido de probabilidad de campeonato. Las calificaciones de cada sistema se combinan utilizando puntuaciones estándar y se ponderan para adaptarse mejor a la clasificación actual. Los resultados se expresan como un índice, con 100 como promedio, 110 como una desviación estándar arriba, 120 dos desviaciones estándar arriba, 90 una desviación estándar abajo, etc. La versión de AXE del manager (EARL) considera factores que tienden a influir en la votación de postemporada en esta categoría, como ganar por encima/debajo de las expectativas de pretemporada, superar el diferencial de carreras y el rendimiento en partidos cerrados. No debe verse como una medida de la capacidad del manager.

Mayor movimiento: Caminero se ha ganado un lugar en la conversación del MVP, gracias a una racha de jonrones que lo ha convertido en la cara del reciente resurgimiento de los Rays. Esto es cierto incluso cuando Caminero ocupa el segundo lugar en su propio equipo en AXE, detrás del infravalorado Díaz. Los cuadrangulares no son algo nuevo para Caminero, quien bateó 45 la temporada pasada, su campaña de 21 años. Lo nuevo es la rápida maduración de Caminero como un bateador completo.

La evolución ha sido asombrosa. La tasa de ponches de Caminero ha disminuido en cada una de sus cuatro temporadas en las Grandes Ligas. Más llamativo aún, su tasa de boletos se ha más que duplicado desde la temporada pasada. Esta temporada, Caminero tiene una línea de bateo que indica que es mucho más que un simple golpeador. Su valor general se ve restringido en cierta medida por sus números defensivos y de corrido de bases, pero si batea .300 con 50 jonrones en un equipo campeón de división, es posible que no importe.

Presta atención: Si los Medias Blancas van a ser la historia de Cenicienta del 2026, ¿por qué no una candidatura a MVP de Cenicienta? Vargas es el líder de AXE del club. Es un líder en el clubhouse de los Medias Blancas y, como lo demuestra su clasificación entre los 10 mejores bateadores de la AL en valor de probabilidad de victoria añadida, su producción ha sido clave. Es una posibilidad remota, pero si los Medias Blancas mantienen su increíble trayectoria y la carrera de la AL sigue confusa, ¿por qué no Vargas?

Liga Nacional

Favorito: Shohei Ohtani, Dodgers de Los Ángeles (157.9 AXE)

Siguientes nueve: 2. Pete Crow-Armstrong, Cachorros de Chicago (151.1); 3. Otto López, Marlins de Miami (132.0); 4. Corbin Carroll, Diamondbacks de Arizona (131.5); 5. JJ Wetherholt, Cardenales de San Luis (131.3); 6. James Wood, Nacionales de Washington (129.7); 7. Brice Turang, Cerveceros de Milwaukee (128.9); 8. Matt Olson, Bravos de Atlanta (127.2); 9. Max Muncy, Dodgers (126.4); 10. Andy Pages, Dodgers (126.0)

Tendencia del líder: Ohtani sigue acumulando números de bateo y lanzamiento. Sigue en camino de superar las 5.0 WAR en ambas áreas. Eso es algo que nunca ha hecho en la misma temporada, lo que significa que es algo que nadie ha hecho en la misma temporada. Esta es la tarea monumental a la que se enfrenta todos los demás en esta tabla de clasificación.

La verdadera preocupación es la salud de Ohtani. No es que esté teniendo problemas; es solo que la repentina aparición de una lesión parece ser lo único que podría frenar su camino hacia otro premio MVP. Si Ohtani permanece en la alineación y rotación de los Dodgers, es difícil imaginar que alguien lo alcance en la carrera por el MVP.

Pero si pensamos en la prevención de carreras en general, lanzar y fildear, esto podría ser relevante: En la formulación de WAR de Baseball Reference, Crow-Armstrong ha salvado 12 carreras por encima del defensor promedio. Mientras tanto, el total de Ohtani por pitcheo es de 17 carreras por encima del promedio.

Ohtani es el líder claro y el favorito indiscutible. Pero la carrera no ha terminado.

Mayor movimiento: La defensa y el corrido de bases de Crow-Armstrong siempre le darán una alta base. Pero es su bateo, especialmente últimamente, lo que muestra cuán alto es su techo. Desde nuestra última edición, Crow-Armstrong ha bateado .367/.451/.734 con 13 jonrones y nueve robos en 34 juegos.

Crow-Armstrong terminó el 2025 con 5.9 bWAR, lo suficiente para obtener apoyo en la votación del MVP. Ya está en 5.2 en 2026, emparejando sus avances en el plato con números defensivos que se dirigen hacia territorios históricos. Lo que impulsa la mejora de Crow-Armstrong en el plato han sido las decisiones de balanceo que han mejorado un nivel o dos durante sus temporadas anteriores. Está lejos de ser un bateador de alto contacto, pero su tasa de bases por bolas ha pasado del 4.5% la temporada pasada al 10.3% esta temporada.

Y PCA lo ha hecho en momentos clave. Lidera a los bateadores de la Liga Nacional en valor de probabilidad de victoria añadida y valor de probabilidad de campeonato añadido. Se ha convertido en el paquete completo.

Presta atención: López ha avanzado al tercer lugar, y dada la ola de los Marlins en junio, es apropiado destacar su temporada de avance. López ya ha alcanzado un máximo en su carrera en bWAR (3.8), mientras lidera la NL en promedio (.332) y hits (112). Está en camino de obtener 211 hits, por lo que no es imposible que pueda amenazar el récord de temporada individual de bateadores de los Marlins de Juan Pierre (221). López está en la carrera por un título de bateo junto con Hanley Ramírez, Dee Strange-Gordon y Luis Arráez como los únicos Marlins en ganar un título de bateo. Probablemente López no será el MVP de la NL, pero su temporada no debe pasarse por alto.

Cy Young

Cam Schlittler se mantiene en la cima, pero su agarre en ese lugar no es tan firme.Â Michael Mooney/MLB Photos via Getty Images

Liga Americana

Favorito: Cam Schlittler, Yankees (136.9 AXE)

Siguientes nueve: 2. Davis Martin, Medias Blancas (135.0); 3. Parker Messick, Guardians de Cleveland (131.7); 4. Drew Rasmussen, Rays (130.8); 5. Louis Varland, Azulejos de Toronto (130.5); 6. Dylan Cease, Azulejos (128.5); 7. Nick Martínez, Rays (125.8); 8. Michael Wacha, Reales (125.8); 9. Casey Mize, Tigres (125.7); 10. Ranger Suárez, Medias Rojas (124.8)

Tendencia del líder: AXE se basa en métricas avanzadas. Eso supuestamente debería ayudar a aclarar las cosas cuando se trata de premios, pero nada realmente aclara la carrera por el Cy Young de la AL en este momento. Los tres primeros no han cambiado desde la última edición, incluido Schlittler en la cima.

Schlittler no tuvo un mal junio, pero no fue tan dominante como en las primeras semanas de la temporada. Su peor presentación fue la última: seis carreras permitidas y cuatro jonrones contra Boston el martes. Permitió siete cuadrangulares durante el mes. Schlittler sigue en la cima, pero su posición no es tan firme. Su estatus de líder, similar al de los Yankees en general, ha sido más turbio a medida que avanzamos hacia el verano.

Mayor movimiento: Rasmussen ha estado en llamas. Permitió solo tres carreras en 33 entradas en junio, registrando un increíble 0.82 de efectividad, liderando la AL. También lidera la carrera de efectividad en la AL (2.45) y la liga con un WHIP de 0.87. Ha sido bueno durante un tiempo, incluso cuando su volumen se ha visto afectado por lesiones. Rasmussen ha registrado una efectividad inferior a 3.00 en cada una de las cinco temporadas desde que los Rays lo adquirieron en el canje que envió a Willy Adames a los Cerveceros.

Presta atención: Cease ha sido uno de los lanzadores más dominantes de la AL, liderando la liga en ponches (128) mientras poncha a un promedio de 13.8 bateadores por nueve entradas. En junio, esa tasa de ponches subió a 15.2, y no permitió jonrones en todo el mes. Cease registró una efectividad de 2.95 durante ese período, una marca que habría sido mejor si no hubiera tenido algunos boletos de más y algo de mala suerte en el BABIP. Las cosas parecen estar encajando para Cease en su primera temporada con los Azulejos, y parece estar listo para una gran segunda mitad. Estará en la mezcla por el Cy Young de la AL.

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