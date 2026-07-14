El bloqueo del Estrecho de Hormuz de Trump borra la última concesión a Irán en el acuerdo preliminar.

El presidente Donald Trump anunció el lunes que reimpondrá un bloqueo naval en los puertos iraníes y cobrará nuevos cargos a los barcos comerciales que crucen el Estrecho de Hormuz, en un movimiento que deshace los últimos hilos del acuerdo de paz preliminar con Irán e introduce una nueva y polémica estrategia aparentemente destinada a recuperar algunos costos incurridos durante el conflicto.

“Todos los demás países tendrán uso justo y abierto del Estrecho”, dijo Trump en una publicación en su plataforma de redes sociales, afirmando que Estados Unidos se convertiría en “EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE HORMUZ” y que, “como cuestión de JUSTICIA”, se le reembolsaría el 20% del costo de la carga enviada a través de esta ruta estratégica a cambio de proporcionar un paso seguro.

“Hemos guardado el estrecho durante 50 años y nunca nos pagaron por ello”, dijo Trump en una entrevista con Fox News el lunes. “Queremos que se nos reembolse por esto, por poner a nuestra gente en peligro”.

El regreso del bloqueo naval borra la última concesión restante a Teherán proporcionada bajo el memorando de entendimiento firmado por el Presidente en el Palacio de Versalles apenas hace 26 días, y se produce cuando ambos países parecen estar al borde de volver a una guerra a gran escala después de varios intercambios de ataques de represalia en los últimos días.

Después de que los esfuerzos diplomáticos durante el fin de semana no lograron calmar las tensiones en rápido aumento entre EE. UU. e Irán, se esperaba en gran medida la reimposición del bloqueo naval, ya que funcionarios y otras fuentes familiarizadas con las discusiones internas admitieron privadamente que el acuerdo, producto de meses de intensas negociaciones, estaba hecho pedazos.

Sin embargo, el anuncio del presidente sobre la recolección de tarifas de los buques comerciales pareció tomar por sorpresa a algunos miembros de su administración, gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales.

El secretario de estado Marco Rubio, uno de los asesores más cercanos de Trump, se ha pronunciado en contra de imponer un peaje en esta vía acuática, diciendo repetidamente que constituiría una clara violación del derecho internacional.

En cuanto al coste de la guerra, Trump ha flotado públicamente la idea de sacar provecho del tráfico en el Estrecho de Hormuz en varias ocasiones, pero también ha afirmado repetidamente que debería ser libre de peajes. Algunos funcionarios estadounidenses han desestimado los comentarios inconsistentes del presidente, sugiriendo que forman parte de su estrategia de negociación con Irán, mientras que otros dicen que ha mostrado un fuerte interés en explorar vías inusuales para cubrir algunos de los costos del esfuerzo bélico desde poco después de su inicio a finales de febrero.

Ese mismo mes, Trump planteó un plan diferente para sacar provecho del conflicto durante una entrevista con el New York Times, diciendo que si los esfuerzos para llegar a un acuerdo nuclear integral con Irán fallaban, Estados Unidos podría convertirse en “el guardián de Oriente Medio” a cambio del 20% de los ingresos de la región.

El plan del presidente de posicionar a Estados Unidos como “el guardián del Estrecho de Hormuz” fue recibido con oposición el lunes.

Un portavoz de la Agencia Marítima Internacional (IMO), el organismo de las Naciones Unidas responsable de regular el transporte marítimo, dijo el lunes que estaban “al tanto” de la publicación de Trump y “esperando más detalles”, pero que “no existe base legal para introducir peajes obligatorios simplemente para transitar por un estrecho”.El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, respondió al anuncio de Trump diciendo que Irán cobraría una tarifa más razonable.

“POTUS tiene toda la razón. Quienquiera que asegure y facilite el paso seguro de los buques comerciales a través del Estrecho de Hormuz merece ser compensado por este servicio. Irán siempre ha sido el GUARDIÁN del Estrecho y seguirá siéndolo por SIEMPRE”, dijo Araghchi en una publicación en redes sociales.

“El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos”, añadió.