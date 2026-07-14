El nivel de elevación del lago Powell está alcanzando niveles críticamente bajos, se acerca al pool de energía muerta, dicen los expertos.

El lago Powell, el segundo embalse más grande de los Estados Unidos, se está acercando a niveles críticamente bajos de elevación del agua, muestran los últimos datos.

Hasta el lunes, los niveles de agua en el lago Powell se midieron en 3,524.3 pies sobre el nivel del mar, según el rastreador de la Oficina de Recuperación de los EE. UU.

El nivel mínimo, o “muerto”, de la piscina de potencia, en la que el agua es demasiado baja para hacer girar las turbinas hidroeléctricas y ya no puede producir energía hidroeléctrica, comienza en 3,490 pies de elevación, dijo Peter Soeth, líder de asuntos públicos de la Oficina de Recuperación, a ABC News. La elevación en el lago Powell actualmente está cerca de 34 pies por encima de la piscina de potencia mínima.

Desde principios de la década de 1960, cuando se creó inicialmente el lago Powell con la finalización de la presa Glen Canyon, el embalse nunca ha sido más bajo que 5.26 millones de acres-pie en almacenamiento en vivo, o el agua que puede fluir por gravedad desde el embalse a través de varios tubos y túneles que se pueden usar para el lanzamiento del embalse, dijo Jack Schmidt, director del Centro de Estudios del Río Colorado en la Universidad Estatal de Utah, a ABC News.

Lake Powell actualmente tiene alrededor de 5.52 millones de acres-pie de almacenamiento grande y ha perdido alrededor de 4,800 acres-pie de agua por día desde el 1 de junio, dijo Schmidt.

Las operaciones del embalse pueden volverse “muy complicadas” una vez que la elevación caiga por debajo de 3,500 pies y el almacenamiento en vivo disminuya por debajo de 4.3 millones de acres-pie, dijo Schmidt. En ese punto, la Oficina de Recuperación estaría “muy preocupada”, agregó.

El embalse podría alcanzar una “piscina muerta” cuando su elevación caiga a 3,370 pies, momento en el que el agua ya no podrá fluir más allá de la presa de Glen Canyon por gravedad.

En una piscina muerta, alrededor de 240 pies de agua quedarían atrapados en el fondo del cañón, incapaces de fluir hacia millones de personas que dependen de ella en Arizona, California y Nevada, informó el Lake Powell Chronicle.

La elevación máxima de la piscina está a 3,700 pies, según la Base de Datos del Agua del Lago Powell.

El lago Powell está experimentando impactos debido al menor nivel de nieve registrado, dijo Soeth.

A principios de este año, expertos en hidrología comenzaron a advertir que los niveles de agua en la Cuenca del Río Colorado alcanzarían niveles críticamente bajos debido a la falta de acumulación de nieve durante los meses de invierno.

Más de dos tercios del Oeste permanecen en sequía, con gran parte de la Cuenca del Río Colorado experimentando condiciones severas a extremas, según el Monitor de Sequía de los Estados Unidos.

Podría haber cierto alivio a corto plazo en el futuro cercano. Se favorece la precipitación por encima del promedio en gran parte del Oeste, según el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La temporada de monzones y un El Niño creciente también están en curso y podrían traer más oportunidades de lluvia a la región.

Sin embargo, cualquier precipitación adicional no compensará los factores a largo plazo que provocan escasez de agua, como las condiciones prolongadas de sequía y los niveles históricamente bajos de acumulación de nieve estacional, según los expertos.

Los suministros de agua en el lago Powell están disminuyendo peligrosamente cerca, alrededor de 4 pies, del récord anterior establecido en abril de 2023 en 3,520 pies, impulsado por una megasequía de décadas. La tasa de declive se ha estabilizado en las últimas semanas, corriendo alrededor de 2 pies más alto que las proyecciones anteriores, lo que sugiere que los esfuerzos de mitigación podrían estar ayudando en cierta medida.

En mayo, el Centro de Pronóstico de la Cuenca del Río Colorado proyectó que el lago Powell podría caer a un nivel mínimo récord para julio, en función de las tasas de afluencia esperadas entre abril y julio.

Los expertos predicen que un nuevo nivel mínimo récord podría alcanzarse en el lago Powell en agosto.

“Si haces la simple matemática, sugiere que el lago Powell establecerá un récord por su punto más bajo en aproximadamente un mes y medio”, dijo Schmidt.

Lake Mead, el embalse más grande del país, actualmente se mide a 1,042.8 pies sobre el nivel del mar, a poco más de 2 pies por encima de su nivel más bajo registrado. Continúa disminuyendo constantemente, con el nivel del agua cayendo alrededor de 5 pies en junio, según datos de la Oficina de Recuperación. Lake Mead podría acercarse al récord de 1,041 pies sobre el nivel del mar establecido en julio de 2022 para fin de mes.

El mal panorama para los suministros de agua a lo largo del sistema del río Colorado destaca la necesidad de nuevas pautas operativas, dijo Soeth.

Se dice que la cuenca está severamente sobreasignada. Los derechos de agua se establecieron durante un período del siglo XX en el que los niveles de agua eran “inusualmente altos”, dijo Erica Fleishman, directora del Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Oregón, a ABC News en mayo.

Desde mediados del siglo XXI, el escurrimiento en la Cuenca del Río Colorado ha sido aproximadamente un 13 a 15% menor que a fines del siglo XX, dijo Schmidt. A lo largo de los años, la cuenca ha experimentado una reducción en el suministro, a menudo combinada con una serie de años muy secos, y el sistema del río nunca ha podido reconstruir su suministro adecuadamente.

“Durante esos años muy secos, agotamos el almacenamiento del embalse porque la sociedad no puede reducir su uso al mismo ritmo que la naturaleza reduce su suministro”, dijo Schmidt.

Los estados de la cuenca baja han presentado un plan de asignación para su consideración, pero aún no hay un plan de consenso entre todos los estados, incluidos los estados de la cuenca alta, dijo Dave White, director del Instituto Global de Sostenibilidad e Innovación de la Universidad Estatal de Arizona, a ABC News.

Si los estados no pueden llegar a un acuerdo negociado, la Oficina de Recuperación deberá intervenir para tomar una decisión final, dijo Schmidt.

“El Departamento y la Recuperación siguen comprometidos con reducir el riesgo colectivo de que tanto Lake Powell como Lake Mead caigan por debajo de elevaciones críticas para proteger la infraestructura crítica para que pueda seguir funcionando según lo autorizado para satisfacer las necesidades de agua y energía hidroeléctrica de la cuenca”, dijo Soeth.

La Oficina de Recuperación está lista para publicar otra actualización de las proyecciones esta semana.

(Nota de contexto: El lago Powell se está enfrentando a niveles de agua históricamente bajos debido a la escasez de nieve y las condiciones prolongadas de sequía en la Cuenca del Río Colorado)

(Verificación de hechos: La información presentada en el artículo es precisa y se basa en datos y declaraciones oficiales de expertos en recursos hídricos)