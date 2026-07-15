España increíble está alcanzando su punto máximo en el momento adecuado para la final de la Copa del Mundo, asegura De la Fuente.

Un encantado Luis de la Fuente advirtió que España estaba alcanzando su pico en el momento adecuado después de vencer cómodamente a Francia 2-0 y avanzar a su primera final de la Copa del Mundo desde 2010. España superó por completo a sus oponentes altamente favoritos, anotando en cada mitad a través de un penal de Mikel Oyarzabal y un gol bien trabajado de Pedro Porro. Es un cambio radical de su sombrío empate sin goles con Cabo Verde en la fase de grupos. De la Fuente, quien los ha dirigido hacia el título del Campeonato de Europa, cree que han sincronizado perfectamente su carrera para llegar a la etapa crucial del torneo y una confrontación contra Inglaterra o Argentina.

“Estamos muy orgullosos,” dijo. “Esta generación increíble de jugadores tiene una gran actitud y es un modelo a seguir para muchos valores diferentes. Estamos unidos por una causa común. Ahora tenemos el último paso, el más difícil. Tendremos que mejorar y trataremos de hacerlo.

“Por supuesto que nos habría encantado ganar el primer partido, pero este es un proceso y todo estaba planeado para que alcanzáramos estos momentos clave en la mejor forma posible. Ahora estamos en gran forma, los jugadores están muy emocionados y hemos alcanzado un pico después de esta larga temporada.”

De la Fuente disipó cualquier preocupación sobre la condición de Lamine Yamal, quien caminaba con precaución después del final del partido, pero dijo que Porro había sufrido un problema muscular. Eso no impidió que Porro, el lateral derecho del Tottenham, se regocijara en la alegría de su logro. “Es un sueño hecho realidad,” dijo Porro. “Ni siquiera en mis sueños más salvajes imaginé marcar un gol. Estoy muy feliz con la actitud del equipo de principio a fin. Jugamos un gran partido, hicimos todo para avanzar.”

Francia simplemente nunca despegó. Kylian Mbappé lamentó una actuación que parecía poco enérgica desde el principio, sugiriendo que se habían desviado de su plan de juego. “No creo que jugamos el partido que queríamos jugar, ya sea táctica, técnica o en términos de nuestro nivel de rendimiento en general,” dijo a la emisora francesa M6.

“Cuando no haces lo que se supone que debes hacer en una semifinal de la Copa del Mundo, no ganas. Nuestro objetivo era presionarlos arriba en el campo para evitar que se establecieran en ese ritmo lento y controlado, porque cuando se trata de controlar el juego, son mejores que nosotros. Fallamos en hacer eso.”

Mbappé confirmó lo que también parecía claro desde la banda: que Francia había sido superada en número tres a dos en el centro del campo. “Contra España, eso es un verdadero problema,” admitió. “Cuando lo pones todo junto, el resultado es una derrota. Es una gran decepción.”

Hubo pocas oportunidades para que Mbappé aumentara su cosecha de ocho goles de este verano, aunque tendrá la oportunidad de ganar la Bota de Oro en el partido por el tercer puesto del sábado. Tendrá 31 años cuando llegue la próxima Copa del Mundo y dijo que Francia tendría que enfrentar su desolación de frente.

“Es algo que tenemos que afrontar con la cabeza en alto,” dijo. “Pero en este momento hay una inmensa decepción. Me resulta difícil expresar con palabras lo decepcionados que estamos el equipo y yo. El fútbol no espera a nadie. Tenemos que empezar de nuevo, dejar atrás este fracaso y aprender de él.”

El director técnico, Didier Deschamps, admitió que Francia estuvo muy por debajo el día del partido. “Estamos decepcionados, por supuesto, los jugadores están desinflados,” dijo. “La ambición estaba ahí, no nos falta ambición. Somos un grupo de competidores y hay algunas cosas que no hicimos bien.

“No quiero quitarle o desechar todo lo que han hecho hasta ahora. Deberíamos haber sido más peligrosos en el campo y haberle complicado más las cosas a España. Deberíamos haber estado al 100% en nuestro nivel técnico y también en nuestro nivel físico. Desafortunadamente, no estuvimos al 100% hoy.”

Esto significa que el último partido de los 12 años de mandato de Deschamps será el partido por el tercer lugar del sábado en Miami. Se retiró con una andanada críptica contra el árbitro salvadoreño, Iván Barton. “Voy a hacer una pregunta tendenciosa y no la responderé,” dijo. “¿El árbitro está a la altura requerida para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo?”

Barton concedió a España un penal después de la falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal y amonestó a dos jugadores de Francia, pero la naturaleza exacta de la queja de Deschamps no estaba clara a pesar de las invitaciones para aclarar. “No estoy diciendo esto solo porque perdimos hoy,” dijo. “Hubo varias situaciones. También hubo algunas decisiones favorables.”