La guerra comercial podría reducir el tráfico anual en el puente Gordie Howe en 500,000.

Washington: Cuando el Puente Internacional Gordie Howe finalmente abra después de repetidos retrasos por parte de la administración Trump, es probable que vea mucho menos tráfico en sus primeros años de lo que los planificadores habían anticipado anteriormente.

El flujo de autos y camiones a través del puente, según un análisis del Detroit News que utiliza datos de 2025 como punto de referencia, podría estar entre un 6.6% y un 8.6% por debajo de las últimas estimaciones. Eso se traduce en alrededor de 400,000 a 500,000 vehículos anualmente. En comparación con estimaciones anteriores de las etapas de planificación para la travesía, el tráfico será mucho menor.

Los líderes empresariales en y alrededor de Detroit están de acuerdo en que cuando se abra el nuevo puente que conecta la Ciudad Motor con Windsor el 27 de julio, según funcionarios estadounidenses y canadienses, será una bendición para una región binacional donde la manufactura y el comercio terrestre son motores económicos principales. Pero también señalaron que los beneficios y peajes destinados a ayudar a Canadá a pagar el proyecto de infraestructura se verán mermados debido a la guerra comercial en curso de Estados Unidos con su vecino del norte.

“Nadie podría haber anticipado que la política comercial de Estados Unidos con Canadá hubiera dado un giro tan abrupto de 180 grados”, dijo Patrick Anderson, CEO del Anderson Economic Group con sede en Lansing. “Los datos sobre los cruces del puente muestran que el comercio ha disminuido, y que los posibles usuarios del nuevo puente son significativamente menos de lo que nosotros y muchos otros proyectamos hace cinco y diez años”.

El impacto de la desaceleración es doble: las empresas regionales que anteriormente dependían del flujo fácil y no gravado de mercancías han tenido que bajar de marcha o modificar sus operaciones, y las autoridades canadienses que financiaron el Gordie Howe podrían necesitar más tiempo para recolectar los peajes necesarios para pagar los costos de construcción.

El acuerdo entre los negociadores de Estados Unidos y Canadá para finalmente abrir el puente incluye un nuevo arreglo para dividir las utilidades netas una vez que se pague el proyecto de infraestructura de $4.7 mil millones, siendo la parte de Estados Unidos colocada en un fondo para esfuerzos de desarrollo económico en el lado de Michigan de la frontera.

“La palabra ‘neto’ hace mucho trabajo en esto. Estamos compartiendo después de que Canadá sea pagada”, dijo Carney a CTV Calgary el domingo. También advirtió que el tráfico, ayudado en parte por esos fondos de desarrollo económico, tardará en desarrollarse.

“No habrá mucho neto para dividir”, agregó el primer ministro.

(La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá ha tenido un impacto significativo en el tráfico y el comercio transfronterizo, lo que ha llevado a consecuencias económicas tanto en la región en general como en el financiamiento del puente Gordie Howe).