Consejos para construir apuestas Inglaterra vs Argentina

Con todas las miradas puestas en Atlanta el miércoles por la noche, Inglaterra y Argentina se enfrentarán por un lugar en la final de la Copa del Mundo de este verano que pende de un hilo.

Producir otra remontada dramática en la fase de eliminación el fin de semana, el equipo de Thomas Tuchel ha ganado una reputación reciente por su determinación mental y buscarán hacer una declaración poderosa en el estadio Mercedes-Benz a mitad de semana.

Mientras que Argentina podría estar a solo dos partidos de romper muchos récords y defender con éxito su corona de la Copa del Mundo, los íconos sudamericanos se han visto obligados a realizar las cosas de la manera más dramática.

En lo que podría resultar ser un emocionante enfrentamiento en la semifinal de la Copa del Mundo el miércoles por la noche, echamos un vistazo a algunos de los tips más atractivos de Bet Builder para Inglaterra vs Argentina.

Un enfrentamiento muy esperado

En una rivalidad internacional que se remonta a más de cuatro décadas, los neutrales esperarán otro thriller de la Copa del Mundo desde el estadio Mercedes-Benz el miércoles por la noche.

Reencontrándose por primera vez desde que Inglaterra aseguró una emocionante victoria amistosa por 3-2 en 2005, tanto Argentina como los Tres Leones han ganado una reputación por sus enfrentamientos llenos de altibajos en América del Norte este verano.

Observando cómo Argentina finalmente eliminó a Suiza durante el fin de semana tras una animada victoria por 3-1 en Kansas City, los campeones mundiales reinantes se han visto obligados a realizar las cosas de la manera más difícil.

Forzados a montar lo que fue una remontada histórica contra Egipto el 7 de julio para finalmente arrebatar una victoria notable por 3-2, el equipo de Lionel Scaloni ha visto que sus seis enfrentamientos en la Copa del Mundo este verano han producido 23 goles en ambas porterías.

También debe destacarse que Inglaterra ha visto que cada una de sus tres apariciones en la fase de grupos este verano terminaron con ambos equipos anotando.

Tip de Bet Builder: Ambos equipos marcan @ 8/11 con 1xBet

Otra cita con el destino para Messi

Encabezando a Argentina hacia una Copa del Mundo después de más de tres décadas en Qatar hace cuatro años, es difícil discutir contra el estatus de Lionel Messi como el mejor jugador de la historia.

Mientras que el ganador del Balón de Oro ocho veces podría haber cumplido 39 años hace menos de un mes, el ícono del Inter Miami sigue estando en su mejor momento.

Estando en medio de lo que se ha convertido en otra racha asombrosa en América del Norte, Messi ya ha marcado ocho goles en la Copa del Mundo y ningún jugador en este torneo ha registrado más tantos.

Observando cómo la carga individual de Botín de Oro de Kylian Mbappé llegó a un fin abrupto 24 horas antes tras la derrota de Francia por 2-0 contra España, parece que el premio de Messi está en juego en los próximos días.

Enfrentándose a un equipo de Inglaterra que no ha logrado mantener la portería a cero en ninguno de sus tres partidos de eliminación de la Copa del Mundo este verano, el rey indiscutible de Argentina buscará romper más récords aquí.

Tip de Bet Builder: Lionel Messi más de 1.5 tiros a puerta @ 11/8 con BetUS

El espectáculo de Bellingham en América del Norte

Si bien el capitán emblemático Harry Kane ha batido sus propios récords en América del Norte este verano, Inglaterra tiene otra superestrella europea que lidera su avance hacia una corona de la Copa del Mundo desde hace mucho tiempo en 1966.

Arrastrando a los Tres Leones a la línea de meta y produciendo una actuación histórica contra Noruega la semana pasada, Jude Bellingham ha seguido encendiendo este torneo de verano.

Incluyendo otro doblete en la Copa del Mundo contra México el 6 de julio tras la victoria notable de Inglaterra por 3-2, el as del Real Madrid ha subrayado su valor para el equipo de Tuchel.

De hecho, junto a Kane, Bellingham ha registrado seis goles en la Copa del Mundo este verano y ciertamente ha alcanzado su mejor forma en un momento crucial.

Comenzando su respectiva aventura en la Copa del Mundo con un gol contra Croacia el 17 de junio, Bellingham buscará seguir con su increíble verano en América del Norte.

Tip de Bet Builder: Jude Bellingham más de 0.5 tiros a puerta @ 4/7 con BetUS

Tips de Bet Builder para Inglaterra vs Argentina

Ambos equipos marcan

Lionel Messi más de 1.5 tiros a puerta

Jude Bellingham más de 0.5 tiros a puerta

CUOTAS – 5/1 con 1xBet

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