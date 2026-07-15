Las estrellas de la Liga Americana eclipsan a la Liga Nacional en el 96º Juego de Estrellas de la MLB

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

El Juego de Estrellas de la MLB de 2026 llegó a Filadelfia con la sensación de una fiesta de cumpleaños número 250 de Estados Unidos, con muchos colores rojo, blanco y azul y una plantilla llena de estrellas que se habían ganado sus galones.

Pero el Citizens Bank Park, conocido desde hace tiempo como un escenario propicio para los bateadores, produjo menos fuegos artificiales de lo esperado cuando la Liga Americana venció a la Liga Nacional 4-0 en el 96º Clásico de Verano.

HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER MÁS COBERTURA DEPORTIVA EN FOXNEWS.COM

El lanzador de los Azulejos de Toronto, Dylan Cease, ponchó a todos en la primera entrada, estableciendo el tono para una actuación dominante del lanzador de la Liga Americana mientras 10 relevistas ayudaron a terminar una blanqueada de tres hits en la Liga Nacional el martes por la noche.

El jardinero de los Yankees de Nueva York, Cody Bellinger, conectó un sencillo de dos carreras y Ben Rice siguió con un sencillo productor en la primera contra Cristopher Sánchez del anfitrión Filis de Filadelfia.

El jugador de cuadro de los Medias Blancas de Chicago, Miguel Vargas, agregó un jonrón en la octava entrada ante Justin Wrobleski de los Dodgers de Los Ángeles, quien estaba lanzando en su cumpleaños número 26, para el único hit de extrabase del juego. La Liga Americana ganó por 18va vez en 23 juegos y tiene una ventaja general de 49-45-2.

Los sencillos de Juan Soto en el cuarto, Pete Crow-Armstrong en el octavo y Otto López en el noveno fueron los únicos hits de la Liga Nacional, que no logró avanzar ni un corredor más allá de la primera.

Los lanzadores se combinaron para 27 ponches, 15 de lanzadores de la Liga Americana.

JUEGO DE LAS ESTRELLAS DE LA MLB SUSTO CUANDO EL SLUGGER JUNIOR CAMINERO DE LOS RAYOS SALE DESPUÉS DE TOMAR UNA BOLA RÁPIDA DE 98 MPH A LA MANO

El toletero de los Filis, Kyle Schwarber, héroe del año pasado en el primer desempate en la historia, abrió la Liga Nacional. Schwarber reemplazó al bateador designado Shohei Ohtani, quien se ausentó de la exhibición para someterse a una operación de rodilla antes de la segunda mitad de la temporada.

El jardinero de los Tigres de Detroit, Riley Greene, y dos Yankees de Nueva York, el primera base Ben Rice y Bellinger, ganaron puestos titulares en la Liga Americana debido a lesiones.

Junior Caminero de los Tampa Bay Rays fue golpeado en la parte exterior de su mano izquierda por un sinker de 97.6 mph del cerrador de los St. Louis Cardinals, Riley O’Brien, en la tercera entrada e inmediatamente abandonó el juego. El jugador de 23 años, cuarto en las ligas mayores con 28 jonrones, se quedó abajo por unos momentos antes de saltar y correr directamente hacia la casa club. Las radiografías fueron negativas.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

Los jugadores de las mayores tendrán el día libre el miércoles antes de que los Filis reciban a los Mets de Nueva York el jueves. La acción en el resto de la liga se reanuda el viernes.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.

Siga Fox News DigitalCobertura deportiva en X.y suscríbete ael boletín informativo Fox News Sports Huddle.