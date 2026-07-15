Cooperación global necesaria para abordar las amenazas de la IA, dice el gobernador del Banco de Inglaterra

Cooperación global necesaria para abordar las amenazas de la IA, dice el...

El gobernador del Banco de Inglaterra ha pedido cooperación internacional para abordar las crecientes amenazas de la inteligencia artificial, advirtiendo que los Estados Unidos y la administración Trump no podrían lograr sus ambiciones solos.

Los comentarios de Andrew Bailey llegan semanas después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prohibiera temporalmente a los extranjeros utilizar el potente modelo Claude Mythos de Anthropic.

Hablando con The Guardian antes de un discurso ante jefes financieros en la cena anual de Mansion House en Londres, Bailey dijo que los gobiernos de todo el mundo deben unir fuerzas para asegurar que los actores malintencionados no obtengan herramientas digitales poderosas, y potencialmente desestabilizadoras.

“Necesitamos lograr mejores entendimientos internacionales sobre cómo lidiar con la introducción de la inteligencia artificial de vanguardia”, dijo Bailey, argumentando que esto requeriría pruebas coordinadas más sólidas para garantizar que los modelos de IA sean seguros para su amplia circulación.

La administración Trump ya ha frustrado a aliados que buscan un enfoque conjunto, después de haber prohibido temporalmente a la empresa de IA estadounidense Anthropic permitir que extranjeros usen algunos de sus modelos más potentes, incluido Claude Mythos, que los expertos han advertido representan posibles amenazas para las defensas cibernéticas.

Aunque la prohibición se levantó solo semanas después, Bailey dijo que los Estados Unidos deberían ser conscientes de que es posible que no puedan protegerse contra las crecientes amenazas cibernéticas, o establecer planes de recuperación sólidos, sin la cooperación global.

“Los Estados Unidos no pueden lograr lo que sensatamente quieren lograr, en términos de fortalecer las defensas, por sí solos, porque es un sistema altamente interconectado”, dijo.

(Nota de contexto: La inteligencia artificial es un tema cada vez más importante en la agenda económica y de seguridad mundial)

Su llamado a la acción sobre la IA se produjo junto con un discurso desafiante de Rachel Reeves, la canciller, mientras se prepara para salir del Tesoro. En lo que probablemente sea una de sus últimas apariciones importantes, Reeves defendió su historial y advirtió a su sucesor de no malgastar la “plataforma de estabilidad” que ella había creado.

(Nota de verificación de datos: Andy Burnham está listo para ser confirmado como líder laborista el viernes y asumir como primer ministro la próxima semana.)

Reeves citó una serie de estadísticas que, según ella, demostraban que había tomado las decisiones correctas en sus dos años en el cargo.

“El año pasado, el endeudamiento cayó del 5.2% al 4.2% del PIB, su nivel más bajo en seis años. La inversión ha aumentado, la productividad ha aumentado y los salarios también han aumentado. Las listas de espera están disminuyendo más rápidamente que en cualquier momento en los últimos 17 años y medio millón de niños serán sacados de la pobreza durante el curso de este parlamento”, dijo.

“Si hace dos años hubiera dicho que estaríamos aquí hoy, la gente lo habría dudado, pero hemos demostrado que los escépticos estaban equivocados”.

(Nota de contexto: La economía del Reino Unido está experimentando impactos económicos debido a eventos internacionales, como el conflicto en Oriente Medio)

El interés, o rendimiento, de la deuda del gobierno del Reino Unido a 10 años alcanzó su nivel más alto desde mayo el martes, por encima del 5%, antes de caer ligeramente más tarde luego de que Trump pareciera eliminar la amenaza de imponer un arancel del 20% a los buques que transitan el estrecho de Hormuz.

(Nota de verificación de datos: Un nuevo canciller tendría que dar 10 semanas de aviso al independiente Office for Budget Responsibility para producir un nuevo pronóstico antes de un presupuesto planeado para el otoño.)

Si los rendimientos de los bonos se mantienen altos, afectarán el costo de endeudamiento del gobierno, recortando los £23.6bn de “margen” que Reeves reservó contra sus reglas fiscales en el último pronóstico en marzo.

(Nota de contexto: Se espera que el nuevo canciller enfrente desafíos económicos y fiscales importantes)

Quien esté a cargo del Tesoro también tendrá que encontrar un adicional de £4.7bn durante los próximos cuatro años para financiar el plan de inversión en defensa.

(Nota de contexto: Se espera que Andy Burnham anuncie un paquete de costos de vida para abordar los aumentos en las facturas de energía)

Los comentarios de cooperación internacional de Bailey llegaron junto con los llamamientos de Demis Hassabis, el nobel británico y emprendedor detrás de Google Deepmind, para la creación de un organismo mundial de vigilancia de la IA liderado por los Estados Unidos, para ayudar a probar modelos avanzados y frenar su desarrollo si representan demasiados riesgos.

(Nota de contexto: La inteligencia artificial sigue siendo un campo en rápido crecimiento, con implicaciones significativas para la seguridad y la economía globales).