Actualizaciones en vivo de Irán: Estados Unidos lleva a cabo la última ronda de ataques, reanuda el bloqueo naval.

Actualizaciones en vivo de Irán: Estados Unidos lleva a cabo la última...

En una entrevista con Fox News el martes, el presidente Donald Trump dijo que los ataques de Estados Unidos contra Irán continuarán hasta que él diga “es suficiente”, amenazando con bombardear puentes y plantas de energía de Irán tan pronto como “la próxima semana”. El presidente también no descartó la posibilidad de una campaña terrestre en Irán.

Durante la entrevista, Trump envió mensajes contradictorios sobre el estado de las negociaciones con Irán, diciendo “No quiero negociar”, mientras también decía que los ataques continuarán “a menos que” Irán negocie. Trump también afirmó que los negociadores de Estados Unidos se habían comunicado con Irán más temprano en la tarde, exigiendo que hagan un trato.

En cuanto a los ataques de Estados Unidos y lo que sigue para la guerra, Trump dijo: “Continuarán hasta que yo diga que es suficiente… Sabes que la palabra que le gusta usar al militar es degradar. Han sido degradados a un nivel muy bajo,” dijo Trump.

Cuando le preguntaron a Trump si sus objetivos podrían completarse solo con una campaña aérea, afirmó que sus objetivos ya estaban “completados.”

Pero momentos después, Trump notablemente no descartó una campaña terrestre.

El periodista de Fox News, Trey Yingst, preguntó: “¿Está descartando una campaña terrestre en capacidad limitada?”

Trump respondió: “Bueno — tampoco quiero decir eso. Pero diría que no — si, si considero que es apropiado. A veces necesitas una campaña terrestre, pero tenemos a otras personas que harán la campaña terrestre por nosotros.”