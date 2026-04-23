Copa del Mundo 2026: Sin plan de la Fifa para intercambiar Irán e Italia después de que el enviado de Trump pide un cambio

Copa del Mundo 2026: Sin plan de la Fifa para intercambiar Irán...

Fifa no tiene planes de reemplazar a Irán con Italia en la Copa del Mundo de este verano, según fuentes, después de que el cambio fuera propuesto por el enviado especial del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Ha habido una incertidumbre constante sobre la participación de Irán en el torneo debido a la guerra con Estados Unidos e Israel.

El enviado especial de EE. UU., Paolo Zampolli, le dijo al Financial Times: “Confirmo que he sugerido a Trump e Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. “Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado en EE. UU. Con cuatro títulos, tienen la calidad para justificar su inclusión.”

Fifa no comentó oficialmente la sugerencia de Zampolli, pero resaltó una declaración hecha por el presidente de Fifa, Gianni Infantino, la semana pasada, donde dijo: “El equipo iraní vendrá, seguro.”

La embajada iraní dijo que la sugerencia de Zampolli mostraba “banca rota moral” por parte de Estados Unidos.

“Italia ha ganado su grandeza en fútbol en el campo, no gracias a privilegios políticos,” dijo la embajada iraní en X.

“El intento de excluir a Irán de la Copa del Mundo solo revela la ‘banca rota moral’ de Estados Unidos, que teme incluso la presencia de once jóvenes iraníes en el campo de juego.”

El FT informó que el plan de Zampolli fue sugerido para suavizar las cosas entre EE. UU. e Italia después de que la primera ministra Geogia Meloni criticara a Trump por sus comentarios hacia el Papa León XIV.

Italia, campeona en cuatro ocasiones, no logró clasificar para su tercer Copa del Mundo consecutiva después de una derrota en la repesca de clasificación contra Bosnia y Herzegovina el mes pasado.

Irán está programado para enfrentarse a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles el 15 y 21 de junio respectivamente, y a Egipto en Seattle el 26 de junio.

El torneo, que comienza el 11 de junio, está siendo organizado por EE. UU., Canadá y México.

Según las reglas de Fifa, el organismo rector del fútbol mundial tiene “discreción exclusiva” sobre lo que sucede si un equipo se retira o es excluido de la competencia.

El artículo seis de sus reglamentos de la Copa del Mundo también dice: “Fifa puede decidir reemplazar a la Asociación Miembro Participante en cuestión con otra asociación.”

El ministro de economía de Italia, Giancarlo Giorgetti, dijo que la idea presentada por Zampolli era “vergonzosa”, mientras que el ministro de deportes del país, Andrea Abodi, le dijo a La Press: “Primero, no es posible, segundo, no es apropiado… Te clasificas en el campo.”

El presidente del Comité Olímpico Italiano, Luciano Buonfiglio, también estuvo en desacuerdo con la idea, diciendo que se sentiría “ofendido.”

“Para ir a la Copa del Mundo, debes ganártelo,” agregó Buonfiglio.