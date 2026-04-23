Perfil del Draft de la NFL 2026: DB de Texas Jaylon Guilbeau

El back defensivo de los Texas Longhorns, Jaylon Guilbeau, ingresa al ciclo del Draft de la NFL 2026 como un prospecto intrigante con versatilidad posicional en la parte trasera y suficiente dureza para entusiasmar a los cuerpos de entrenadores defensivos.

Como titular durante dos años en Texas, Guilbeau se ha posicionado como un potencial níquel de la NFL y espera convertirse en el próximo back defensivo de Longhorn en dar el salto al siguiente nivel. Si bien su velocidad y tamaño no generan tanto revuelo como el de sus compañeros, Guilbeau tiene un buen cambio de dirección y una aptitud en la mayoría de las coberturas de zona que garantizan la oportunidad de ganarse un lugar en la plantilla.

Originario de Port Arthur, Guilbeau se comprometió con Texas antes de cambiar su compromiso con TCU. Después de que el entrenador en jefe de los Horned Frogs, Gary Patterson, fuera despedido, Guilbeau volvió a comprometerse con los Longhorns y firmó como el jugador número 163 a nivel nacional y el esquinero número 20, según la clasificación de 247Sports Composite.

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Durante su estancia en Forty Acres, Guilebau tuvo la oportunidad de aprender y jugar con backs defensivos de la NFL como Jahdae Barron y Andrew Mukuba. También tuvo la oportunidad de mostrar su versatilidad al dar el salto del níquel al esquinero antes de su temporada senior.

De hecho, después de alinearse en la esquina durante las 15 jugadas durante sus primeras tres temporadas, Guilbeau participó en 490 jugadas en el exterior la temporada pasada, una transición difícil incluso para el defensor más versátil.

Guilbeau jugó un papel clave en la defensa de Texas durante sus dos últimas temporadas después de brindar profundidad como jugador de rotación durante sus años de primer y segundo año. En su tercer año, Guilbeau asumió un papel titular en níquel.

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Logró una calificación de tacleada de 80.9, la mejor de su carrera, según PFF, y falló menos de cinco tacleadas durante la temporada, permitiendo una recepción promedio de 9.9 yardas. Registró 58 tacleadas, una captura y tres pases defendidos mientras jugaba 570 jugadas.

Con la salida de varios miembros de la secundaria y el objetivo de mostrar su versatilidad, Guilbeau regresó para su temporada senior y se erigió como el esquinero principal opuesto al junior Manny Muhammad.

“Querían ver a Jahdae Barron salir y demostrar que puede cubrir. Simplemente estoy haciendo lo mismo”, dijo Guilbeau antes de la temporada.

Como esquinero de cobertura, Guilbeau tuvo una temporada de altibajos. Con los mariscales de campo contrarios optando por alejarse de Muhammad, Guilbeau fue atacado regularmente y se enfrentó a los mejores equipos contrarios.

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Con una altura de 5’11” y 30 1/8” de brazos, Guilbeau tuvo problemas con balones 50/50 contra receptores más grandes, mientras que los receptores más rápidos encontraron formas de crear separación. Durante la temporada, Guilbeau fue atacado 46 veces y permitió 32 recepciones para un total de 421 yardas y cuatro touchdowns.

Con su tamaño, velocidad y destreza, la transición de regreso al interior tiene más sentido para Guilbeau mientras continúa su viaje futbolístico. También tiene el potencial de contribuir en equipos especiales con su conjunto de habilidades físicas y su disposición para dar grandes golpes.

En conjunto, Guilbeau es una perspectiva intrigante. Ha mostrado destellos de rapidez y al mismo tiempo ha sido quemado por receptores más rápidos. Tuvo una excelente temporada como tackleador antes de desperdiciar casi el 20 por ciento de las oportunidades el año siguiente. Es un tanto desconocido qué atributos son fortalezas y cuáles son debilidades.

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En última instancia, el cambio de dirección, la conciencia de zona y la fisicalidad de Guilbeau apuntan hacia la posición níquel. Agregue la ventaja y la versatilidad de sus equipos especiales y hay más que suficiente para que se desarrolle un cuerpo técnico. Guilbeau, actualmente proyectado como selección del Día 3 o agente libre prioritario no reclutado, tendrá la oportunidad de competir por un lugar en la plantilla.