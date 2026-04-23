Miles exigen a los ministros del Reino Unido cortar lazos con el gigante tecnológico estadounidense Palantir

Más de 200,000 personas han pedido a los ministros que rompan contratos con Palantir en una aparente ola de preocupación pública sobre el papel de la empresa tecnológica estadounidense en el NHS, la policía, el ejército y los consejos locales.

Dos peticiones han atraído 229,000 firmas, una pidiendo al gobierno que ponga fin a todos los contratos públicos con la empresa, cuyo software es utilizado por el programa de control de inmigración ICE de Donald Trump y el ejército israelí, y otra instando al secretario de salud, Wes Streeting, a cancelar su contrato de datos de pacientes por 330 millones de libras con el NHS.

Esta semana, The Guardian reveló que la policía metropolitana estaba en conversaciones para utilizar la inteligencia artificial de la empresa para analizar información sensible, y Palantir publicó un manifiesto descrito por un diputado como “delirios de un supervillano”.

Pero la empresa tecnológica está respondiendo a la campaña multifacética que desafía su trabajo en el Reino Unido cuestionando las afirmaciones ampliamente difundidas en redes sociales por el líder del Partido Verde, Zack Polanski, y el activista legal Jolyon Maugham, quien esta semana lanzó una investigación en forma de podcast sobre Palantir. Los Liberal Demócratas también están pidiendo que se cancele el contrato con el NHS y se detengan nuevos contratos.

Matthew McGregor, director ejecutivo de 38 Degrees, la organización que promovió las peticiones, dijo: “Casi un cuarto de millón de personas han dicho alto y claro: no quieren que una empresa como Palantir, cuya tecnología es utilizada por ICE y el ejército israelí, tenga acceso a sus datos más sensibles”.

Haciendo referencia al manifiesto publicado por la operación estadounidense de la empresa el fin de semana, que decía que las sociedades libres y democráticas necesitan “poder duro” para prevalecer, agregó: “El gobierno debe actuar rápido y activar la cláusula de ruptura en estos contratos lucrativos ahora”.

Palantir tiene contratos por valor de 600 millones de libras con organismos públicos del Reino Unido y pronto podría ampliarlos, con conversaciones en curso con Scotland Yard para utilizar la tecnología de inteligencia artificial de la empresa para automatizar el análisis de inteligencia en investigaciones criminales. Si se confirma un acuerdo, representaría una expansión significativa en la participación de Palantir en la aplicación de la ley del Reino Unido. También tiene un contrato de 240 millones de libras con el Ministerio de Defensa y esta semana renovó un contrato con el consejo municipal de Coventry que se estima en 750,000 libras. También tiene acuerdos con la policía de Bedfordshire y la de Leicestershire, entre otras comisarías.

El director ejecutivo de Palantir en el Reino Unido, Louis Mosley, ha estado buscando refutar las críticas a la empresa, a veces utilizando memes de internet, en lo que se ha convertido en una lucha de relaciones públicas altamente pública.

Maugham utilizó las redes sociales para describir el podcast del Good Law Project como una investigación sobre “qué sucede cuando tomas a un multimillonario obsesionado con el anticristo y una empresa con un nombre inspirado en una piedra malévola en El Señor de los Anillos y las pones en el corazón del NHS”.

Mosley respondió publicando un meme de la comedia estadounidense It’s Always Sunny in Philadelphia, sugiriendo que los críticos estaban involucrados en una teoría conspirativa.

También publicó en X: “Nota al diario: encerrar a @ZachPolanski [la cuenta real de X de Polanski es @ZackPolanski] el martes, luchar con Jolyon Maugham el jueves. Dejar libre el viernes por si @EdwardJDavey quiere una partida de esgrima”.

La campaña de Polanski contra Palantir ha sido igualmente vigorosa, pero no siempre precisa. Esta semana lanzó un video en línea que afirmaba incorrectamente que Peter Thiel era su director ejecutivo y lo llamaba una empresa de software espía. Moseley desafió esto y lo calificó de “técnicamente difamatorio” ya que el software espía es software malicioso ilegal que ingresa a la computadora de un usuario, pero añadió: “no se preocupen, no estamos demandando”. Thiel, un multimillonario tecnológico partidario de Trump, fue cofundador de Palantir.

“Tenemos la oportunidad de sacar a esta peligrosa empresa de nuestro NHS y todos nuestros servicios públicos”, dijo Polanski. “Los ministros deben escuchar al público y terminar este contrato atroz ahora”.

Palantir dice que su software ayuda a aumentar el número de operaciones realizadas por el NHS, reduce el tiempo que lleva diagnosticar el cáncer, mantiene a los barcos de la Royal Navy en el mar por más tiempo y protege a mujeres y niños de la violencia doméstica.