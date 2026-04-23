El camino hacia la paz: poniendo fin al conflicto israelí

El conflicto que comenzó el 7 de octubre de 2023 podría haber terminado oficialmente. Pero los conflictos subyacentes no se han abordado. Es por eso que Hamas todavía controla a más de dos millones de palestinos en Gaza. Es por eso que Hamas sigue armado. Es por eso que Hezbollah no ha sido desmantelado. Es por eso que Irán sigue siendo el principal adversario tanto de Israel como de los Estados Unidos.

Hamas, Hezbollah y la República Islámica de Irán no pueden ser derrotados militarmente, ni se rendirán. No hay una solución puramente militar a estos conflictos, y nunca la ha habido.

Sin embargo, existen soluciones político-diplomáticas viables, especialmente cuando están respaldadas por un poder militar creíble y la voluntad de usarlo. Hasta ahora, esas soluciones no se han perseguido seriamente. Las guerras pueden terminar; los conflictos permanecen.

Antes de examinar cada arena por separado, debemos reconocer una verdad fundamental: las raíces de los tres conflictos yacen en el conflicto israelí-palestino no resuelto. La religión juega un papel, pero estos son principalmente luchas políticas y territoriales. El conflicto israelí-palestino sigue siendo el núcleo, y puede y debe resolverse.

Los Acuerdos de Abraham, con los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos, fueron un importante logro estratégico. Pero también fomentaron la ilusión de que Israel podría normalizar las relaciones con el mundo árabe sin abordar la cuestión palestina. Esa ilusión ha sido expuesta. Estos acuerdos son valiosos, pero están lejos de ser una paz genuina.

Consideremos la realidad: Más de un millón de israelíes han visitado los Emiratos Árabes Unidos desde 2020, mientras que solo unos pocos miles de emiratíes han visitado Israel. La mayoría de los turistas israelíes tienen muy poca interacción significativa con los ciudadanos locales.

Lo mismo ocurre con nuestra “paz” con Egipto y Jordania. Hay poco turismo, comercio limitado y casi nula interacción entre personas. Incluso los israelíes de vacaciones en el Sinaí rara vez interactúan con los egipcios.

Estas no son relaciones de paz entre pueblos. Son acuerdos estratégicos entre gobiernos, importantes pero insuficientes.

Esta realidad podría cambiar drásticamente si el conflicto israelí-palestino se resolviera a través de un marco de dos estados: dos estados para dos pueblos, entre el río y el mar.

Entendí esto en marzo de 1988, cuando cofundé un centro de pensamiento y acción de política pública israelí-palestino durante la Primera Intifada. No comenzamos preguntando si una solución era posible. Comenzamos acordando el objetivo final: dos estados basados en las líneas del 4 de junio de 1967. A partir de ahí, trabajamos en cómo hacerlo realidad.

Ese marco permitió a miles de israelíes y palestinos trabajar juntos durante décadas a través del IPCRI, el Centro Israelí-Palestino para la Investigación y la Información. Esto abrió puertas en todo el mundo árabe, donde fui recibido no como un adversario, sino como un socio. También es por eso que he construido confianza con decenas de miles de palestinos en Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Un compromiso claro y consistente con una solución justa de dos estados crea legitimidad y acceso.

Las negociaciones actuales entre Hamas y mediadores internacionales reflejan la misma tensión no resuelta. El marco respaldado por Estados Unidos e Israel exige el desarme completo de Hamas como condición previa para el progreso político.

Hamas, por su parte, señala disposición para entrar en un proceso escalonado, transfiriendo algunas armas y permitiendo que el gobierno tecnocrático palestino asuma la responsabilidad, pero rechaza el desarme total sin un camino creíble hacia el fin de la ocupación y el logro de la independencia estatal.

Podemos debatir las intenciones de Hamas. Pero también debemos escuchar atentamente. Cada vez más, voces dentro de Gaza, incluidos elementos del liderazgo de Hamas, señalan disposición para aceptar un marco de dos estados si es real, oportuno e irreversible.

Este es el punto crítico: la diplomacia no debe repetir los errores de Oslo, un proceso de negociaciones indefinido sin un juego final definido. La secuencia debe ser revertida. Primero, debe haber un compromiso claro, respaldado internacionalmente, para el establecimiento de un estado palestino junto a Israel, basado en las líneas de 1967 con modificaciones acordadas. Solo entonces pueden implementarse los pasos necesarios: arreglos de seguridad, desarme, reconstrucción, normalización.

La misma lógica se aplica a Hezbollah. Aunque hay factores adicionales, como los 13 puntos de disputa en la frontera entre Israel y Líbano, el conflicto está profundamente ligado a la cuestión palestina. La justificación de Hezbollah para mantener armas se basa en ese vínculo. Elimínelo y se debilitará significativamente la base de su legitimidad.

El Estado libanés y una gran parte de su población buscan liberarse del dominio de Hezbollah. Un proceso de paz israelí-palestino creíble permitiría a Líbano moverse en esa dirección.

Estamos ahora en un momento raro de oportunidad. Estados Unidos, bajo la administración actual, está activamente comprometido en múltiples frentes: Irán, Líbano, Gaza, Cisjordania e Israel. Con el apoyo de los Estados árabes moderados, es posible recentrar toda la agenda regional en la resolución del conflicto israelí-palestino.

Esto requerirá valentía política de Israel, del liderazgo palestino y de Washington. Requerirá confrontar la oposición arraigada en todos los lados. Pero la alternativa está clara: ciclos continuos de guerra sin solución. Todavía quedan cerca de tres años en el actual mandato presidencial de Donald Trump. Eso es suficiente tiempo para sentar las bases y la estructura para un verdadero juego final político.

Si estamos comprometidos seriamente en poner fin a las guerras, debemos comenzar finalmente poniendo fin al conflicto que las alimenta a todas.