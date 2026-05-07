Howard Lutnick cuestionado por la Comisión de Supervisión de la Cámara sobre su relación con Jeffrey Epstein.

Howard Lutnick cuestionado por la Comisión de Supervisión de la Cámara sobre...

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, testificó a puerta cerrada el miércoles sobre su relación con Jeffrey Epstein, convirtiéndose en el primer funcionario del gabinete de Trump en enfrentar preguntas como parte de la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara sobre el fallecido financiero.

Lutnick aceptó la entrevista voluntaria grabada después de meses de críticas sobre su relación con Epstein, quien alguna vez fue vecino de Lutnick, y declaraciones previas en las que se distanciaba del notorio delincuente sexual.

Durante una entrevista el año pasado con The New York Post, Lutnick describió a Epstein como “grotesco” y afirmó que dijo en 2005 que “nunca volvería a estar en una habitación con esa persona asquerosa” después de recorrer la mansión de Epstein en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, documentos publicados por el Departamento de Justicia mostraron que Lutnick planeó una visita a la isla privada de Epstein en 2012, años después de que Epstein se declarara culpable de dos cargos relacionados con la prostitución en 2008.

“Estamos deseando visitarte”, escribió la esposa de Lutnick al asistente de Epstein. “Nos encantaría unirnos a ti para almorzar”.

Cuando se le preguntó sobre los documentos en febrero, Lutnick reconoció que visitó la isla y dijo que no vio nada inapropiado durante su visita.

“Tuvimos un almuerzo juntos, ya que estábamos en un bote durante unas vacaciones familiares. Mi esposa estaba conmigo, al igual que mis cuatro hijos y niñeras”, testificó Lutnick en el Capitolio en febrero.

Mientras que los archivos de Epstein del DOJ incluían una foto de ese viaje, el Departamento de Justicia admitió que temporalmente eliminaron la foto antes de restaurarla después de las críticas. Un funcionario del DOJ afirmó que la foto fue temporalmente eliminada junto con un “lote de archivos marcados por desnudez”, aunque la foto no contenía desnudez y no tuvo redacciones cuando fue restaurada.

Lutnick también parecía haber hecho un trato comercial con Epstein en 2012, según documentos publicados por el Departamento de Justicia. Ambos hombres firmaron documentos comerciales en 2012 para adquirir una empresa de publicidad llamada Adfin.

Otros documentos publicados por el DOJ mostraron que Epstein acordó donar $50,000 en 2017 relacionados con una cena realizada en honor de Lutnick.

Durante su entrevista con el New York Post el año pasado, Lutnick dijo que creía que Epstein podría haber usado el chantaje para obtener el “trato favorable” que recibió durante su primer caso penal en 2008.