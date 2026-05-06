Los casos confirmados de hantavirus vinculados al brote sospechoso a bordo del crucero aumentan a 5: OMS

El número total de casos sospechosos de hantavirus a bordo de un crucero ha aumentado a cinco a medida que las autoridades de salud globales trabajan para contener un grupo potencialmente mortal de la enfermedad.

Más de 100 pasajeros permanecen en el barco y la Organización Mundial de la Salud (OMS) está monitoreando su salud. Los funcionarios dijeron que el “riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo”, pero que podría haber cierta propagación de persona a persona.

El barco, el MV Hondius, que estaba frente a la costa de África en Cabo Verde, ahora se dirige a las Islas Canarias después de que los funcionarios evacuaran médicamente a tres personas, incluidas dos en “estado grave”.

Algunos pasajeros desembarcaron del barco antes de conocer el grupo y están de vuelta en sus países de origen. En algunos casos, las autoridades están aconsejando a esos pasajeros que se aíslen.

Además de los dos pacientes que fueron evacuados, una tercera persona, que es asintomática pero un contacto cercano de un nacional alemán que falleció el 2 de mayo, también fue retirada del barco, informaron funcionarios de la OMS en Cabo Verde a ABC News.

“La OMS continúa trabajando con los operadores del barco para monitorear de cerca la salud de los pasajeros y la tripulación, trabajando con países para apoyar un seguimiento médico apropiado y evacuación según sea necesario”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en un post el miércoles, en el que confirmó las evacuaciones.

Tedros agregó que “el riesgo general de salud pública sigue siendo bajo”.

Los funcionarios de salud confirmaron dos casos adicionales de hantavirus entre los tripulantes, elevando el total de casos confirmados a cinco.

Oceanwide Expeditions dijo que de los tres pasajeros evacuados del barco, dos están sintomáticos y en estado grave y el tercero es asintomático pero un contacto cercano de un nacional alemán que falleció el 2 de mayo.

El tipo de virus en este brote ha sido confirmado como hantavirus Andes por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y los Hospitales Universitarios de Ginebra en Suiza, dijo la OMS el miércoles. El hantavirus Andes históricamente ha mostrado un potencial de transmisión entre personas, según la OMS.

Oceanwide Expeditions dijo que en asociación con el RIVM (Instituto Holandés de Salud Pública y Medio Ambiente), está ampliando la atención médica a bordo con dos médicos especialistas en enfermedades infecciosas, que llegarán hoy en avión desde los Países Bajos. Esto garantiza que se pueda proporcionar atención médica óptima si es necesario, durante la próxima etapa de esta situación en evolución.

Los funcionarios de Cabo Verde dijeron el martes que se esperaba que el barco navegara hacia la isla española de Tenerife, pero el presidente de las Islas Canarias, un archipiélago español frente a la costa noroeste de África, dijo el miércoles que el gobierno regional se oponía a permitir que el lujoso crucero atraque en Tenerife.

“Fernando Clavijo dijo en las redes sociales que había solicitado una reunión con el primer ministro español para discutir sobre el barco. Agregó que las Islas Canarias ‘siempre actúan con responsabilidad, pero no pueden aceptar decisiones tomadas a espaldas de las instituciones de las Islas Canarias y sin información suficiente a la población’.”

Mónica García, ministra de Salud de España, dijo una vez que el barco llegue al puerto de Granadilla de Abona en las Islas Canarias, se lanzará un “mecanismo conjunto de detección y evacuación para repatriar a todos los pasajeros”, según RTVE, un emisor público nacional español.

“A menos que su condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través del mecanismo de protección civil europeo, sobre el cual el ministro del Interior proporcionará más detalles más tarde”, dijo García en español.

Los funcionarios de la OMS dijeron anteriormente el miércoles que las tres personas evacuadas iban a ser trasladadas en aviones con destino tanto a los Países Bajos como a Tenerife, pero luego actualizaron el plan para que todos fueran enviados a los Países Bajos.