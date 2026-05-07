La FIFA instó a presionar a Estados Unidos por una tregua de ICE en la Copa del Mundo por parte del grupo de derechos.

La FIFA instó a presionar a Estados Unidos por una tregua de...

La FIFA debería presionar al gobierno de los Estados Unidos para establecer un “Alto al ICE” para la Copa del Mundo de este año, incluyendo una garantía pública por parte de las autoridades federales de abstenerse de operaciones de aplicación de la inmigración en los juegos y sedes, dijo Human Rights Watch (HRW) en un informe.

La Copa del Mundo 2026, la primera edición del torneo de exhibición global que contará con 48 equipos, será copatrocinada por Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

La Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) ha sido el rostro de una dura represión de la inmigración y una campaña de deportaciones emprendida por la administración del presidente Donald Trump.

Los grupos de derechos han condenado la represión, diciendo que ha llevado a violaciones de derechos de libertad de expresión y debido proceso y ha creado un ambiente inseguro, especialmente para las minorías. Trump presenta sus acciones como necesarias para mejorar la seguridad nacional y frenar la inmigración indocumentada.

“La FIFA necesita actuar con urgencia para abordar los riesgos de abusos de derechos humanos para los atletas, fanáticos y trabajadores”, dijo HRW. “Una cosa concreta que debería hacer es trabajar para persuadir a la administración Trump para establecer un ‘Alto al ICE'”.

“Gianni Infantino (presidente de la FIFA) y sus colegas de la FIFA deberían usar su influencia para exigir que la administración Trump haga lo que es correcto para los juegos”, agregó.

“Revertir las prohibiciones de viaje discriminatorias, abstenerse de operaciones abusivas de aplicación de la inmigración en y alrededor de las sedes de la Copa del Mundo, proteger los derechos de los niños y comprometerse a mantener la libertad de reunión y expresión”.

La idea se deriva del “Alto Olímpico”, una tradición que se remonta a la antigua Grecia, cuando las ciudades en guerra detenían las hostilidades para que los atletas y espectadores pudieran viajar seguros a los Juegos.

“La Copa del Mundo FIFA 2026 será sin duda uno de los eventos más grandes y espectaculares en la historia de la humanidad, atrayendo a millones de fanáticos de todo el mundo a 11 ciudades anfitrionas en Estados Unidos”, dijo el portavoz de la Casa Blanca Davis Ingle a la agencia de noticias Reuters.

“Este será un evento monumental que requiere una estrecha coordinación entre la Administración Trump, la FIFA y todos nuestros grandes socios federales, estatales y locales.

“El presidente Trump se enfoca en garantizar que este no sea solo una experiencia increíble para todos los fanáticos y visitantes, sino también la más segura y segura de la historia, y ninguna cantidad de ridículas tácticas de miedo impulsadas por grupos activistas liberales y los medios de comunicación de izquierda cambiarán eso”.

Las preocupaciones se intensificaron el jueves cuando grupos de defensa emitieron una advertencia de viaje que alertaba que los visitantes que viajan a los EE. UU. para la Copa del Mundo podrían enfrentar detención arbitraria o deportación, entre otros abusos de derechos humanos.

Los fanáticos, jugadores, periodistas y otros visitantes podrían enfrentar el perfil racial, búsquedas de dispositivos electrónicos o riesgo de trato cruel o inhumano si terminan en instalaciones de detención de inmigración, según la advertencia.

Las advertencias del jueves siguieron a una declaración de marzo de Amnistía Internacional de que el torneo se aleja mucho del evento “seguro, libre e inclusivo” prometido por la FIFA.

“El DHS (Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos) trabajará con nuestros socios locales y federales para asegurar la Copa del Mundo FIFA 2026, en línea con la ley federal y la Constitución de los Estados Unidos, como lo hacemos con cada evento deportivo importante, mientras mostramos la grandeza estadounidense al mundo entero”, dijo un portavoz del DHS a Reuters.

“Nuestra misión es simple: asegurar que cada fanático, estadounidenses y visitantes por igual, tenga una experiencia segura e inolvidable.

“Los visitantes internacionales que vienen legalmente a los Estados Unidos para la Copa del Mundo no tienen nada de qué preocuparse. Lo que convierte a alguien en un objetivo para la aplicación de la inmigración es si están ilegalmente en los EE. UU., punto final. La especulación en contrario es desinformada.

“Al mismo tiempo, los visitantes extranjeros DEBEN ser proactivos y deben comenzar a trabajar en sus planes de viaje y documentos con suficiente anticipación para garantizar una experiencia de viaje fluida.”

HRW también dijo que había escrito a Infantino solicitando detalles sobre los nominados, jueces, términos de referencia y proceso de selección para el premio inaugural de paz de la FIFA.

Trump fue premiado en diciembre por lo que el máximo organismo rector del fútbol mundial dijo que eran sus esfuerzos por promover el diálogo y la desescalada en puntos críticos problemáticos de todo el mundo.

“Al concoctar este premio, Infantino corre el riesgo de convertir la Copa del Mundo FIFA 2026 en otro evento de lavado de imagen en un mundo que ya tiene demasiados”, agregó HRW.

Al Jazeera ha contactado a la FIFA para hacer comentarios.