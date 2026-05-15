Cinco Florida Panthers nombrados en los rosters para el Campeonato Mundial IIHF 2026

SUNRISE, Fla. – Cinco jugadores de los Florida Panthers y cinco miembros del personal representarán a sus países de origen en el próximo Campeonato Mundial de la IIHF en 2026, que tendrá lugar del 15 al 31 de mayo en Zurich y Fribourg, Suiza. Los partidos serán transmitidos por NHL Network en los Estados Unidos.

Marek Alscher, de 22 años, representará a la República Checa en el Campeonato Mundial de la IIHF por primera vez. Anteriormente jugó para su país de origen en el Campeonato Mundial Junior de la IIHF en 2024, participando en siete juegos para ayudar a los checos a capturar la medalla de bronce sobre Finlandia. Alscher hizo su debut en la NHL con los Panthers en la temporada 2025-26, registrando tres asistencias en cuatro juegos jugados. También jugó en 52 partidos de la American Hockey League (AHL) con el afiliado de Florida, los Charlotte Checkers, anotando 11 puntos (3-8-11).

Aleksander Barkov, de 30 años, se perdió los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 debido a una lesión, pero había sido nombrado en la lista preliminar de Finlandia en junio de 2025. Anteriormente ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 junto con el actual entrenador asistente de los Panthers, Tuomo Ruutu, y ganó una medalla de plata representando a su país de origen en el Campeonato Mundial de Hombres de la IIHF en 2016. En el 4 Nations Face-Off de la NHL 2025, Barkov se desempeñó como capitán de Finlandia.

Anton Lundell, de 24 años, participará en su segundo Campeonato Mundial de la IIHF después de ganar una medalla de plata con Finlandia en 2021, donde anotó siete puntos (4-3-7) en 10 partidos como un jugador de 19 años. Ayudó a Finlandia a obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 esta temporada y anteriormente ganó el oro en el Campeonato Mundial Junior de la IIHF en 2019 y en el Campeonato Mundial Junior de la IIHF en 2018, así como una medalla de bronce en el Campeonato Mundial Junior de la IIHF en 2021.

Sandis Vilmanis, de 22 años, representará a Letonia en el Campeonato Mundial de la IIHF por primera vez en su carrera. Jugó para Letonia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en febrero, así como en los Campeonatos Mundiales Junior de la IIHF de 2022, 2023 y 2024, actuando como capitán alterno en 2024 donde produjo cuatro puntos (2-2-4) en cinco juegos. Vilmanis hizo su debut en la NHL con los Panthers en la temporada 2025-26, registrando cinco puntos (3-2-5) en 19 juegos con Florida y acumulando 38 puntos (17-21-38) en 48 partidos de la American Hockey League (AHL) con los Charlotte Checkers, afiliado de los Panthers.

Matthew Tkachuk, de 28 años, intentará ser el primer estadounidense en unirse al Triple Gold Club (Copa Stanley, Medalla de Oro del Campeonato Mundial y Medalla de Oro Olímpica), así como el primer jugador en la historia de la NHL en ganar las tres partes del Triple Gold Club dentro de un lapso de 12 meses. Esta será la primera vez que Tkachuk participe en el Campeonato Mundial de la IIHF. Además de su medalla de oro olímpica en 2026, Tkachuk también ganó el oro representando a los Estados Unidos en el Campeonato Mundial Junior de la IIHF en 2015 y en el Desafío Mundial de Hockey Sub-17 en 2014, así como una medalla de bronce en el Campeonato Mundial Junior de la IIHF en 2016. Se desempeñó como capitán alterno para los EE. UU. en los Juegos Olímpicos de 2026 y en el 4 Nations Face-Off de 2025.

Florida tendrá cuatro miembros del personal representando a los Estados Unidos. Brett Peterson, Gerente General Asistente de los Panthers, se desempeña como Gerente General por segunda vez después de ocupar el cargo en 2024. Teddy Richards, Jefe de Equipo de los Panthers, actuará como jefe de equipo, mientras que Dave DiNapoli, Entrenador Atlético en Jefe de Florida, trabajará como entrenador atlético. Bill Zito, Presidente de Operaciones de Hockey y Gerente General de los Panthers, formará parte del Grupo Asesor.

Gregory Campbell, Gerente General Asistente de los Panthers, ayudará con la evaluación y selección de jugadores para Canadá.

Los aficionados de los Panthers pueden mantenerse al tanto de todos los representantes de los Panthers en el Campeonato Mundial de la IIHF 2026 en FloridaPanthers.com/WorldChampionship.

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