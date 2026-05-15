La Corte Suprema preserva amplio acceso al medicamento abortivo mifepristona

El Tribunal Supremo el jueves preservó un amplio acceso a la píldora de aborto mifepristona sin una visita en persona al médico, manteniendo en suspenso una orden del tribunal inferior que habría restringido la disponibilidad del medicamento mientras continúa la litigación sobre las regulaciones de seguridad de la FDA.

La decisión significa que los pacientes pueden seguir obteniendo una receta para el medicamento a través de telemedicina y recogerlo en una farmacia o que se lo envíen por correo. Según la ACLU, más de una de cada cuatro mujeres que se someten a un aborto hoy obtienen el medicamento a través de la telemedicina.

Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito se opusieron a la decisión.

[Contexto: El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha permitido el acceso continuo a la mifepristona para abortos médicos sin necesidad de una visita en persona al médico, mientras se resuelve una disputa legal sobre las regulaciones de seguridad de la FDA.]

[Fact Check: Es importante señalar que el Tribunal Supremo no detalló los motivos de su decisión en este caso particular, simplemente dejó en suspenso la orden del tribunal inferior que restringiría la disponibilidad de la mifepristona.]