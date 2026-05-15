¿Podría Xabi Alonso seguir gestionando el Liverpool algún día si asume el trabajo de Chelsea ahora?

Chelsea está avanzando en sus discusiones con Xabi Alonso según informes, aunque el francés busca claridad sobre su rol y la visión a largo plazo del club antes de comprometerse con el puesto de entrenador principal. Alonso sigue siendo cauteloso después de un difícil periodo en el Real Madrid, donde su mandato terminó solo siete meses después de lo que inicialmente había sido un contrato de tres años. A pesar de ese contratiempo, ha surgido como el candidato principal para suceder a Liam Rosenior, quien fue despedido el mes pasado después de solo 106 días en el cargo. Informes sugieren que miembros del equipo de Chelsea están abiertos a la posible designación de Alonso, lo que podría ayudar a facilitar su transición al puesto.

El club ha estado trabajando a través de una lista corta de al menos cinco nombres. Entre los considerados se encuentran el entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, quien ya ha confirmado que dejará su puesto actual al final de la temporada, y Marco Silva del Fulham. Ambos han tenido conversaciones con representantes de Chelsea, pero las negociaciones con Alonso parecen ser las que están cobrando más impulso. Su reputación, moldeada tanto por una ilustre carrera como jugador y un prometedor comienzo en la dirección técnica, lo hacen una opción especialmente atractiva.

A sus 44 años, Alonso disfrutó de un gran éxito en el campo, ganando importantes honores como la Liga de Campeones con el Liverpool, además de títulos de liga durante sus etapas en el Real Madrid y el Bayern Munich. Su carrera como entrenador también ha comenzado de manera impresionante. En 2024, llevó al Bayer Leverkusen a un histórico triunfo en la Bundesliga, pasando toda la temporada de la liga invicto, mientras también llevaba al equipo a la final de la Europa League.

Más tarde, tomó el lugar de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, pero su tiempo allí resultó de corta duración. Se cree que las relaciones tensas con jugadores influyentes contribuyeron a su salida.

Reflexionando sobre la situación, el presidente del Real, Florentino Pérez, defendió la decisión de nombrar a Alonso, señalando circunstancias desafiantes. En una entrevista con La Sexta, Pérez destacó la falta de una pretemporada adecuada debido a compromisos como el Mundial de Clubes, que interrumpieron la preparación física del equipo. El calendario congestionado, combinado con 28 lesiones a lo largo de la temporada, socavó la consistencia. Aunque se intentaron abordar los problemas a través de transferencias, cualquier mejora resultó temporaria y los resultados pronto volvieron a declinar.

Convencer a Alonso de unirse a Chelsea, que actualmente está noveno en la Premier League y probablemente se perderá la clasificación a la Liga de Campeones, ha sido considerado internamente como un gran obstáculo. Sin embargo, las conversaciones iniciales con el español y sus representantes, según informes, han sido alentadoras, lo que sugiere que un acuerdo podría ser alcanzable.

Alonso sigue siendo una figura muy respetada en el Liverpool, donde estuvo cinco años como jugador entre 2004 y 2009, levantando tanto la Liga de Campeones como la FA Cup. El actual entrenador del Liverpool, Arne Slot, enfrenta escrutinio debido a una caída en su forma, aunque se espera que el club siga respaldándolo, al menos por ahora.

Mientras tanto, Chelsea ha atravesado una temporada turbulenta. Separaron caminos con Enzo Maresca el día de Año Nuevo debido a un quiebre en las relaciones con la dirección del club. Su sucesor, Rosenior, luchó por establecer autoridad dentro del plantel y fue finalmente despedido el 22 de abril después de una derrota abrumadora por 3-0 ante el Brighton & Hove Albion.

A pesar de la inestabilidad, Chelsea aún logró llegar a la final de la FA Cup, donde se enfrentarán al Manchester City en Wembley el sábado. El entrenador interino Calum McFarlane se hará cargo para la ocasión. Confirmó que los extremos Alejandro Garnacho y Pedro Neto han vuelto a los entrenamientos después de preocupaciones recientes por lesiones, mientras que el portero Robert Sánchez también está de vuelta en la contienda después de perderse el empate 1-1 contra el Liverpool.

¿Podría Xabi Alonso aún dirigir al Liverpool en el futuro?

Si Alonso llegara a tomar las riendas en Chelsea, no necesariamente cerraría la puerta a que algún día se convierta en el entrenador del Liverpool, pero complicaría ese camino.

La fuerte conexión emocional de Liverpool con Alonso, construida durante su exitoso paso como jugador, lo convierte en un candidato natural a ojos de los seguidores. Sin embargo, un traspaso a Chelsea, uno de los rivales domésticos directos del Liverpool, inevitablemente alteraría la percepción sobre él. La historia muestra que los caminos de los entrenadores entre los principales clubes de la Premier League son raros, especialmente cuando hay lazos emocionales involucrados.

Dicho esto, el fútbol moderno es cada vez más pragmático. Si Alonso lograra tener éxito en Chelsea, demostrándose en la Premier League y estableciendo una reputación a largo plazo como un entrenador élite, Liverpool aún podría considerarlo en el futuro, especialmente si las circunstancias se alinearan, como una vacante en Anfield y un rendimiento sostenido de alto nivel por su parte.

Mucho puede depender del timing. Si Liverpool se mantiene estable bajo el mando de Arne Slot o su sucesor durante varios años, la trayectoria profesional de Alonso podría llevarlo a otro lugar. Por el contrario, si su paso por Chelsea es relativamente corto o transicional, la narrativa sobre su regreso a Liverpool podría mantenerse intacta.

En resumen, aceptar el puesto en Chelsea no descartaría por completo un futuro en Liverpool, pero haría el camino más complejo, tanto profesional como emocionalmente.