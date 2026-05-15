Loco Films adquiere el drama de discapacidad Stand Up destinado a Tribeca, lanza ventas en Cannes (EXCLUSIVO)

La empresa de ventas con sede en París, Loco Films, ha adquirido los derechos de venta mundial de “Stand Up” de Mari Sanders antes de su estreno mundial en el Festival de Cine de Tribeca y está lanzando las ventas en el Mercado de Cannes.

El debut del director holandés cuenta la historia de Vera, una mujer de 23 años alegre cuya vida da un giro cuando un accidente la deja en una silla de ruedas. Ya no sintiéndose que encaja en su vida anterior, es atraída al mundo de Xander, un joven que siempre ha vivido con discapacidad.

Forzada a tomar una decisión difícil, Vera debe decidir si sigue luchando por pertenecer al mundo que una vez habitó, o arriesgarse a reclamar un lugar en un mundo que nunca imaginó para sí misma.

“Stand Up”, que se estrena en la competencia narrativa internacional de Tribeca, fue producido por Ineke Kanters y Lisette Kelder de la compañía de producción holandesa The Film Kitchen, en coproducción con Amanda Livanou y Katerina Tzourou de Neda Film de Grecia y Robert Kievit. Protagonizada por Lucia Zemene, Daan Buringa, Kendrick Etmon, Hana Hussein, Guy Clemens y Tamar van den Dop.

Laurent Danielou de Loco Films describió la película como “un retrato poderoso y emocional de una joven reinventando su vida en una silla de ruedas, llevado a la pantalla con sinceridad, encanto y una nueva perspectiva sobre la representación de la discapacidad”.

Sanders, que nació con parálisis cerebral y ha usado una silla de ruedas toda su vida, dijo a Variety que “Stand Up” nació en parte de un deseo de dar mayor visibilidad a las personas que viven con discapacidades.

“En ‘Stand Up’, revelo un mundo que a menudo pasa desapercibido: las vidas de jóvenes con discapacidades, sus desafíos, su cultura y sus perspectivas. La película examina la diferencia entre nacer con una discapacidad y adquirirla más tarde y explora cómo tal evento remodela una vida y una identidad”, dijo. “En el corazón de la película hay una pregunta: ¿hasta qué punto define una discapacidad quién eres?”

Señalando que aproximadamente el 15% de la población mundial vive con alguna forma de discapacidad, lo que describe como “la minoría más grande del mundo, pero una de las menos representadas en la pantalla”, Sanders dijo que su inspiración para la película era profundamente personal.

“Crecí en educación especial, me conecté con otros que navegaban por caminos similares”, dijo. “Era parte de un mundo tan rico y pleno como cualquier otro, pero esencialmente invisible en el cine. Quería cambiar eso”.

Cada uno de los actores que interpretan a un personaje con discapacidad en “Stand Up” lo tiene en la vida real, con Sanders describiéndolo como “una elección artística esencial para la autenticidad, y que nutre un grupo de talento pasado por alto”.

“Trabajamos con actores, muchos de los cuales trajeron sus propias experiencias a la historia, combinando elementos de ficción con documentales para representar la vida con una discapacidad de manera precisa y poética”, dijo. “En última instancia, esta película es una celebración de la vulnerabilidad, y un relato sobre nuestros cuerpos siempre cambiantes y cómo eso se refleja en nuestra identidad”.