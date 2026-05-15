Kaoru Mitoma descartado de la Copa del Mundo por lesión, Takehiro Tomiyasu regresado al equipo de Japón

El jugador estrella de Brighton, Kaoru Mitoma, se perderá la Copa del Mundo 2026 por lesión después de ser excluido del equipo de Japón.

Mitoma sufrió una lesión en el tendón de la corva en la victoria 3-0 de Brighton sobre Wolves el fin de semana pasado. “El equipo médico evaluó que sería difícil para él recuperarse durante el torneo”, dijo el entrenador Hajime Moriyasu en Tokio el viernes.

Japón ya iba a estar sin Takumi Minamino, de Mónaco, quien se lesionó el ligamento cruzado anterior en diciembre. La noticia será un gran revés para las esperanzas de Japón de avanzar a las etapas finales del torneo. Competirán con Holanda, Suecia y Túnez en el Grupo F.

Mitoma es ampliamente considerado uno de los mejores jugadores de Japón, y anotó el gol de la victoria en su triunfo sobre Inglaterra en marzo. También brilló en su campaña en la Copa del Mundo 2022 donde derrotaron tanto a Alemania como a España antes de caer ante Croacia en los octavos de final.

Pero hay un regreso para Takehiro Tomiyasu del Ajax. El antiguo defensor del Arsenal jugó por última vez para Japón en junio de 2024. Además, Daichi Kamada del Crystal Palace, Wataru Endo del Liverpool y Takefusa Kubo de la Real Sociedad logran pasar la selección.

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Equipo de Japón para la Copa del Mundo 2026: Porteros: Zion Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa. Defensores: Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki. Centrocampistas: Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Takefusa Kubo, Yuito Suzuki. Delanteros: Daizen Maeda, Koki Ogawa, Ayase Ueda, Keito Nakamura, Kento Shiogai, Keisuke Goto.