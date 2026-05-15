Mitoma no logra entrar en la lista del equipo japonés para la Copa del Mundo de 2026 debido a una lesión en el tendón de la corva

Mitoma no logra entrar en la lista del equipo japonés para la...

El extremo lesionado del Brighton, Kaoru Mitoma, ha sido dejado fuera del equipo de Japón para la Copa del Mundo en un duro golpe a sus posibilidades de avanzar más allá de los octavos de final por primera vez.

El jugador de 28 años sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la victoria 3-0 del Brighton sobre el Wolves en la Premier League el fin de semana pasado.

“El equipo médico evaluó que sería difícil que se recupere durante el torneo”, dijo el entrenador Hajime Moriyasu al anunciar su equipo en Tokio el viernes.

El delantero del Mónaco, Takumi Minamino, también se perdió el torneo después de desgarrarse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a finales de diciembre.

Japón ha sido colocado en el Grupo F con Holanda, Suecia y Túnez, y comenzarán su campaña contra los holandeses en Arlington, Texas, el 14 de junio.

Mitoma, quien ha marcado nueve goles, es uno de los mejores jugadores de Japón y anotó el gol de la victoria en su triunfo amistoso por 1-0 sobre Inglaterra en Wembley en marzo.

También jugó un papel clave en las sorpresas de su país sobre Alemania y España en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, donde Japón finalmente perdió en penales ante Croacia en los octavos de final.

El defensor del Ajax, Takehiro Tomiyasu, fue incluido en la lista de 26 jugadores, a pesar de no haber jugado para el Samurai Blue durante casi dos años debido a una serie de lesiones.

El defensor central, quien actualmente juega para el Ajax después de que su contrato con el Arsenal fuera anulado por mutuo acuerdo el año pasado, jugó por última vez para Japón en un partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Siria el 11 de junio de 2024. Había sido incluido en el equipo para la ventana internacional de marzo antes de retirarse.

Daichi Kamada del Crystal Palace, Wataru Endo del Liverpool, Takefusa Kubo de la Real Sociedad y el lateral izquierdo de 39 años del FC Tokyo, Yuto Nagatomo, también fueron incluidos.

Kento Shiogai del Wolfsburg, quien ganó su primer cap en la victoria 1-0 de Japón sobre Escocia en Glasgow en marzo, también fue seleccionado.

Moriyasu liderará al equipo en su segundo Mundial como entrenador.

Japón está programado para jugar su último amistoso previo a la Copa del Mundo contra Islandia el 31 de mayo. Luego viajarán al campo base del equipo en Nashville, Tennessee, donde Japón entrenará en el Nashville SC Training Center.

Su primer partido contra Holanda será seguido por enfrentamientos contra Túnez en Monterrey, México, el 20 de junio y Suecia de nuevo en Arlington el 25 de junio.

(Nota de Contexto: Kaoru Mitoma y Takumi Minamino se pierden el torneo debido a lesiones. Takehiro Tomiyasu se une al equipo a pesar de su historial de lesiones.)

(Verificación de Datos: Japón se enfrentará a Holanda, Suecia y Túnez en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026.)