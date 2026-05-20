Supermercados del Reino Unido instados a considerar límites de precios voluntarios en alimentos esenciales

Los supermercados del Reino Unido han sido solicitados por el gobierno a considerar congelar los precios de algunos alimentos esenciales para proteger al público de la inflación impulsada por el conflicto en Medio Oriente.

Se les incentivaría a tomar esta medida a cambio de la relajación de algunas regulaciones como facilitar las restricciones en el empaquetado y posiblemente posponer cambios en las normas en torno a los alimentos saludables.

Los minoristas rechazaron el plan, criticando su costo potencial en medio del aumento de impuestos, combustible y costos energéticos, y argumentando que podría aumentar los precios para los compradores en general.

Un ejecutivo de supermercado calificó la idea de “completamente loca”. Otro dijo: “Esta es una intervención innecesaria, no deseada e injustificada en el mercado.”

La medida se produce después de que el Partido Nacional Escocés prometió utilizar sus poderes de salud pública descentralizados para fijar precios en 20 a 50 artículos como pan, leche, queso, huevos, arroz y pollo porque su aumento de costo estaba “afectando la nutrición de nuestra nación”.

Helen Dickinson, la directora ejecutiva del consorcio comercial British Retail Consortium, que representa a todos los grandes supermercados, dijo: “El Reino Unido tiene los precios de comestibles más asequibles de Europa occidental gracias a la feroz competencia entre supermercados.

“En lugar de introducir controles de precios al estilo de los años 70 e intentar obligar a los minoristas a vender productos a pérdida, el gobierno debe centrarse en cómo reducir los costos de política pública que están elevando los precios de los alimentos en primer lugar.”

Otra fuente bien ubicada de supermercados dijo que no se les había pedido formalmente controlar los precios, pero se había discutido un plan para que tengan al menos una versión de artículos básicos como pan, leche y mantequilla a un precio bajo establecido.

Uno dijo: “Ha habido mucha charla. No creo que hayan avanzado mucho en el alcance potencial [de los controles]. La idea es que tendríamos que proporcionar, digamos, mantequilla a un precio y asegurarnos de que esté disponible en todo momento.”

La fuente dijo que garantizar esa disponibilidad podría llevar a que las líneas de marca o más caras tengan que ser descontadas al precio establecido, si las variedades más baratas se agotaran.

“El costo de hacer algo así es enorme”, dijo la fuente. “Sería una cantidad enorme de trabajo ya que no vendemos cada [versión de un producto] en cada tienda.”

Uno de los ejecutivos de ventas argumentó que el gobierno debería centrarse en reducir los “vientos en contra de costos”, ya que un congelamiento de precios no “entregaría el resultado que desean”.

La fuente dijo que el plan podría deprimir los precios de los 20 o más artículos cubiertos, pero esto probablemente tendría “consecuencias no deseadas en artículos que podrían no considerar esenciales pero que podrían serlo para algunas familias”, ya que las empresas buscarían recuperar ganancias perdidas en otros lugares.

El posible movimiento llega después de que la canciller, Rachel Reeves, se reuniera con jefes de supermercados el mes pasado para discutir preocupaciones sobre el impacto potencial en el costo de vida, incluidos los precios más altos de los alimentos, como resultado del conflicto en Medio Oriente.

Se espera que Reeves anuncie medidas para ayudar a los hogares con el costo de vida el jueves y se esperaba que anunciara la política en ese momento. Personas cercanas a las conversaciones dijeron que aún no se había llegado a ningún acuerdo, según el FT, que fue el primero en informar sobre los planes.

Como parte de su impulso para mantener los precios bajos, el gobierno anunció planes el miércoles para darle a los organismos de control más poderes para abordar aumentos de precios injustos.

Los reguladores, incluida la Autoridad de Competencia y Mercados, serán alentados a “señalar y avergonzar” a las empresas que inflan los márgenes de beneficio con una inflación injustificable durante una crisis.

La CMA también formará un grupo de trabajo con otros reguladores para compartir inteligencia y monitorear la respuesta al conflicto en Medio Oriente para identificar problemas más rápidamente.

Los minoristas, agricultores y productores de alimentos del Reino Unido han advertido que sin ayuda del gobierno habrá aumentos de precios y posibles escaseces.

El SNP hizo su llamativa promesa de fijación de precios en el lanzamiento de su manifiesto para las elecciones al parlamento escocés, en las que obtuvo un quinto mandato récord después de asegurar 58 de los 129 escaños de Holyrood.

La propuesta, que fue inmediatamente descartada como un “truco tonto” por los minoristas, también podría poner al partido en un curso de colisión con el gobierno del Reino Unido, ya que podría infringir la Ley de Escocia de 1998 que creó un parlamento descentralizado.

Una fuente del gobierno del Reino Unido rechazó la idea de que Reeves estaba amenazando con imponer un tope en los precios impuesto por el gobierno, como el que favorece el SNP, diciendo en cambio que sería un congelamiento de precios voluntario. Agregaron que las conversaciones estaban en una etapa temprana.

Un portavoz del Tesoro dijo: “La canciller ha dejado claro que queremos hacer más para ayudar a mantener los costos bajos para las familias, y detallará más en su momento.”