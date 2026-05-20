El club de los debutantes: ¿Qué equipos están listos para jugar en su primer Mundial?

El club de los debutantes: ¿Qué equipos están listos para jugar en...

La FIFA ha enmarcado la expansión de la Copa del Mundo de 2026 de 32 a 48 equipos como un momento crucial para la inclusividad, abriendo la puerta a naciones que nunca antes habían calificado.

De hecho, cuatro equipos estarán jugando su primera Copa del Mundo en América del Norte este verano: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.

Aquí hay una breve guía de Al Jazeera sobre los debutantes en la competencia de este año.

Cabo Verde

– Clasificación mundial de la FIFA: 69 – Encuentros de la Copa del Mundo (Grupo H): España (15 de junio, Atlanta), Uruguay (21 de junio, Miami, EE. UU.), Arabia Saudita (26 de junio, Houston, EE. UU.) – Jugador a seguir: Garry Rodrigues

Con una población de alrededor de 525,000 habitantes, el pequeño archipiélago frente a la costa de Senegal se convertirá en el tercer país menos poblado en participar en una Copa del Mundo después de Curazao e Islandia.

Ryan Mendes ni siquiera es un nombre conocido en Turquía, donde juega para el equipo de segunda división Igdir, pero el capitán de 35 años de Cabo Verde estuvo en el corazón de su victoria 3-0 sobre Suazilandia en octubre, que les aseguró un lugar en la Copa del Mundo.

Curazao

– Clasificación mundial de la FIFA: 82 – Encuentros de la Copa del Mundo (Grupo E): Alemania (14 de junio, Houston, EE. UU.), Ecuador (20 de junio, Kansas City, EE. UU.), Costa de Marfil (25 de junio, Filadelfia, EE. UU.) – Jugador a seguir: Tahith Chong

“Pequeña isla, grandes sueños” dice un cartel para el equipo de fútbol de la isla caribeña de Curazao, el país más pequeño, en población, en clasificar para una Copa del Mundo.

Jordania

– Clasificación mundial de la FIFA: 63 – Encuentros de la Copa del Mundo (Grupo J): Austria (16 de junio, San Francisco, EE. UU.), Argelia (22 de junio, San Francisco, EE. UU.), Argentina (27 de junio, Dallas, EE. UU.) – Jugador a seguir: Musa Al-Taamari

El seleccionador de Jordania, Jamal Sellami, ha instado a sus jugadores a emular la sorprendente carrera de Marruecos hasta las semifinales de la Copa del Mundo en 2022 mientras se preparan para su primera aparición en el torneo.

Uzbekistán

– Clasificación mundial de la FIFA: 50 – Encuentros de la Copa del Mundo (Grupo K): Colombia (17 de junio, Ciudad de México, México), Portugal (23 de junio, Houston, EE. UU.), República Democrática del Congo (27 de junio, Atlanta, EE. UU.) – Jugador a seguir: Abdukodir Khusanov

El Vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, Ravshan Irmatov, es un conocido en la Copa del Mundo, habiendo arbitrado en tres finales, pero cree que la largamente esperada clasificación del país de Asia Central es solo el último paso en su desarrollo futbolístico.