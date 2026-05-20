La ex campeona escocesa de surf femenina dirige una nueva firma legal en la ciudad

Una ex campeona escocesa de surf ha sido nombrada jefa de un nuevo bufete de abogados de la ciudad escocesa.

Dianne Ripoll es ahora directora de Andersonbain en Glasgow mientras la empresa se embarca en un impulso de expansión.

Un portavoz de la empresa dijo: “La empresa también se centra en seguir haciendo avanzar el negocio mediante la construcción de relaciones y asociaciones sólidas dentro de la comunidad empresarial de Glasgow.

“Como parte de sus planes a largo plazo, Andersonbain también pretende ampliar su presencia en Renfrewshire y sus alrededores, fortaleciendo aún más su presencia en el oeste de Escocia y manteniendo al mismo tiempo el enfoque de dar prioridad al cliente que ha sustentado el negocio durante casi 25 años”.

Dianne Ripoll surfeando en Escocia. (Image: Dianne Ripoll)

La Sra. Ripoll también fundó y hizo crecer con éxito la Escuela de Surf Coldwater en Aberdeen, Banff y Fraserburgh.

La señora Ripoll “ha construido una carrera impresionante definida por la determinación, la resiliencia y la innovación”.

La Sra. Ripoll dijo: “Estoy increíblemente emocionada de unirme a Andersonbain y asumir el apasionante desafío de liderar nuestra oficina de Glasgow.

“La firma tiene una reputación fantástica por brindar un servicio excepcional y preocuparse genuinamente por sus clientes, algo que me apasiona muchísimo.

“Estoy deseando trabajar con este talentoso equipo para seguir haciendo crecer el negocio en Glasgow y el cinturón central, al mismo tiempo que ayudo a fortalecer los vínculos entre Aberdeen y Glasgow.

“Existe una oportunidad real de continuar construyendo relaciones sólidas dentro de la comunidad empresarial de Glasgow, diversificar la marca y expandirse a Renfrewshire y más allá, manteniendo al mismo tiempo los altos estándares de atención al cliente y servicio por los que Andersonbain es conocido”.

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Scott Alan, socio director de Andersonbain, afirmó: “Dianne aporta al puesto una energía, un liderazgo y un espíritu emprendedor excepcionales. Su experiencia en la construcción de un negocio exitoso desde cero, combinada con su experiencia en deportes competitivos, le brinda una perspectiva y un impulso únicos que serán un gran activo para la empresa y nuestros clientes.

“La experiencia empresarial de Dianne, sus fuertes vínculos en toda Escocia y su capacidad para construir relaciones genuinas con clientes y comunidades empresariales la convierten en una opción ideal para Andersonbain mientras continuamos expandiéndonos en Glasgow, Renfrewshire y el cinturón central en general.

“Hemos construido una sólida reputación en Aberdeen y sus alrededores al poner siempre a los clientes en primer lugar. Nos preocupamos profundamente por las personas y las empresas que apoyamos. Llevar nuestro modelo de negocio a Glasgow y Central Belt es el siguiente paso natural para la empresa y esperamos crecer mientras construimos conexiones más sólidas entre las dos ciudades”.

El portavoz de la firma dijo que se especializa en servicios legales para individuos y familias, y también realiza transacciones de traspaso en todo el país.

Co-op abrirá una tienda franquiciada a tiempo para el nuevo año académico en la Universidad de Glasgow.

El minorista dijo que la tienda “mejorará la comodidad de los supermercados en el campus, con calidad, variedad y valor diseñados para satisfacer las necesidades de la diversa población estudiantil, investigadora y docente que constituye la vida universitaria”.

La tienda también tendrá “un fuerte enfoque en un servicio al cliente rápido y sencillo, con una variedad de cajas de autoservicio diseñadas para atender cómodamente a la población estudiantil durante las horas de mayor tráfico peatonal del día”.

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Las tiendas del campus de Co-op ya atienden a una población universitaria estimada de más de 200.000 (un aumento del 25 % hasta finales de diciembre), una cifra que se espera que supere los 300.000 durante 2026.

También se abrirá una nueva tienda de franquicia cooperativa a tiempo para el nuevo año académico en la Universidad de Birmingham.

Las nuevas tiendas en Glasgow y Birmingham elevarán el número total de tiendas de Co-op en el campus universitario a 14.

Un restaurante italiano cerrará sus sedes en Glasgow y Edimburgo y sus últimos platos de pasta se servirán este mes.

Assaggini, que opera en Rose Street en Edimburgo y Camino de Byres en Glasgow, cerrará ambas ubicaciones a finales de mayo después de lo que su equipo describe como años de “recuerdos, encuentros nocturnos, cócteles, celebraciones y platos de pasta compartidos juntos”.

La noticia se compartió a través de los canales de redes sociales de la marca, informando a los seguidores que los lugares “pronto cerrarían”. [their] puertas”, al tiempo que destacó que este “no es un adiós para siempre… sólo un adiós por ahora”.

La publicación dice: “Después de tantos recuerdos, charlas nocturnas, cócteles, celebraciones y platos de pasta compartidos juntos, Assaggini pronto cerrará sus puertas.

â€œGracias a todos los que nos han apoyado a lo largo de los aÃ±os, ya sea que se unieron a nosotros una vez o nos hicieron parte de su rutina semanal.

â€”Antes de que nos despidamos por ahora, ven a vernos por Ãºltima vez.

“Esto no es un adiós para siempre… sólo un adiós por ahora”.