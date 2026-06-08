Mercuria adquirirá las operaciones de Raízen en Argentina

Mercuria Energy Group anunció que firmó un acuerdo vinculante para adquirir el 100% de las operaciones downstream y relacionadas de Raízen en Argentina, incluidas refinación, distribución de combustible y activos de infraestructura asociados. La transacción sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias.

La adquisición subraya el compromiso a largo plazo de Mercuria de invertir en los mercados energéticos globales y fortalece su presencia en América Latina. La compañía cree que Argentina es un mercado energético de importancia estratégica con sólidos fundamentos de largo plazo y importantes oportunidades de crecimiento e inversión.

Mercuria dijo que planea aprovechar su experiencia global y regional para respaldar el desarrollo continuo del negocio en Argentina. La compañía también enfatizó que mantener la continuidad operativa y la confiabilidad durante todo el proceso de transición será una prioridad clave.

Se espera que se comuniquen más detalles sobre el cronograma de cierre y los planes de integración en una fecha posterior.

Mercuria es uno de los grupos independientes de energía y materias primas más grandes del mundo. Con sede en Ginebra, Suiza, la empresa opera en toda la cadena de valor energética mundial, incluidos los mercados de petróleo crudo y productos refinados, gas natural y GNL, energía, energía renovable, metales y carbono. Mercuria es conocida por su enfoque en la gestión de riesgos, el cumplimiento, la excelencia operativa y las inversiones que respaldan tanto la seguridad energética como la transición energética.

CITA CLAVE:

“Mercuria tiene la solidez financiera, la capacidad operativa y la perspectiva a largo plazo para respaldar y hacer crecer este negocio. Estamos comprometidos a garantizar la continuidad de los empleados, clientes, proveedores y socios, mientras invertimos responsablemente en el desarrollo futuro de la plataforma”.

Brian Falik, director global de inversiones, Mercuria

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