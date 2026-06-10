Jack White presenta el nuevo álbum Frozen Charlotte con el último sencillo Dollar Bill (Return only the translated title)

El músico lanzará “Frozen Charlotte” en su totalidad el 10 de julio.

Jack White está de vuelta en modo de álbum. El músico ha compartido el nuevo sencillo “Dollar Bill” de su próximo séptimo álbum de estudio, “Frozen Charlotte”, que se lanzará el viernes 10 de julio.

“No puedes controlarme / A menos que me debas / Y no me posees / A menos que te sople”, grita White en “Dollar Bill” justo después de que la canción se lance en un errático y bluesero solo de guitarra. El sencillo es la tercera pista que se comparte como avance para el disco, después de “Derecho Demonico” y “G.O.D. and the Broken Ribs”, ambos lanzados a principios de este año.

“Frozen Charlotte” marcará el primer LP completo de White desde “No Name” de 2024, que lanzó originalmente en vinilo exclusivo sin marcar incluido con compras realizadas en tiendas selectas de Third Man Records en Detroit, Londres y Nashville. Para “Frozen Charlotte”, White tomó un enfoque similar aunque menos críptico para anunciar el álbum. Los fanáticos se enteraron del próximo lanzamiento cuando el músico lanzó silenciosamente las preventas en su sitio web oficial.

La portada del álbum, que presenta una figura de cuerpo blanco con una audaz cabeza de calavera azul, fue esculpida por White mismo. “Una estatuilla de tiza de premio de carnaval antigua de los años 1940 de un niño marinero se cae en mi estudio de grabación y se le rompe la cabeza. Cojo un objeto de percusión de calavera azul cercano y lo pego en el lugar de la cabeza. Pinto el cuerpo de blanco y de repente un nuevo personaje avatar llamado ‘Frozen Charlotte’ cobró vida”, escribió White en Instagram.

El título del álbum y la obra de arte, explicó, proviene de “una muñeca de un centavo de juguete de la época victoriana, eran de cerámica pero podían flotar o tener un vestido puesto, recordando una antigua canción popular sobre una niña que se congela hasta la muerte por no vestirse adecuadamente en el invierno”. Las piezas que creó estarán en exhibición en la exposición “These Thoughts May Disappear” en la Galería Newport Street en Londres hasta septiembre.