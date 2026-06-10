¿Lionel Messi jugará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

(función() { intentar { var cs = document.currentScript, p = (document.cookie.split(‘gnt_i=’)[1] || ”) + ‘;’, l = p.substring(p.indexOf(‘~’) – 2, p.indexOf(‘;’)); if (!l) { var n = ventana.rendimiento && rendimiento.getEntriesByType(‘navegación’) || []st = norte[0].serverTiming || ”; if (st.length) { for (const t of st) { if (t.name === ‘gnt_i’) { l = t.description.split(‘*’)[2]; romper; } } } } if (l) { var g = decodeURIComponent(l).split(‘~’); cumplir({ país: g[0]ciudad: g[2]código postal: g[3]estado: g[1]
}); } más { cumplir(); } } captura(e) { cumplir(); } función cumplir(loc) { if(window.ga_privacy) return; loc = loc || {}; var host = ventana.ubicación.nombre de host || ”, ue = host.split(‘.’)[0] === ‘ue’, cco = hp(‘gnt-t-gc’), sco = hp(‘gnt-t-gs’), cc = cco || loc.país || (ue ? ‘ES’ : ‘US’), sc = sco || estado.local || (cc === ‘US’ ? ‘CA’ : ”), t = verdadero, gdprLoc = {‘AT’: t, ‘BE’: t, ‘BG’: t, ‘HR’: t, ‘CY’: t, ‘CZ’: t, ‘DK’: t, ‘EE’: t, ‘EL’: t, ‘EU’: t, ‘FI’: t, ‘FR’: t, ‘DE’: t, ‘GR’: t, ‘HU’: t, ‘IE’: t, ‘IT’: t, ‘LV’: t, ‘LT’: t, ‘LU’: t, ‘MT’: t, ‘NL’: t, ‘PL’: t, ‘PT’: t, ‘RO’: t, ‘SK’: t, ‘SI’: t, ‘ES’: t, ‘SE’: t, ‘NO’: t, ‘LI’: t, ‘IS’: t, ‘AD’: t, ‘AI’: t, ‘AQ’: t, ‘AW’: t, ‘AX’: t, ‘BL’: t, ‘BM’: t, ‘BQ’: t, ‘CH’: t, ‘CW’: t, ‘DG’: t, ‘EA’: t, ‘FK’: t, ‘GB’: t, ‘GF’: t, ‘GG’: t, ‘GI’: t, ‘GL’: t, ‘GP’: t, ‘GS’: t, ‘IC’: t, ‘IO’: t, ‘JE’: t, ‘KY’: t, ‘MC’: t, ‘ME’: t, ‘MS’: t, ‘MF’: t, ‘MQ’: t, ‘NC’: t, ‘PF’: t, ‘PM’: t, ‘PN’: t, ‘RE’: t, ‘SH’: t, ‘SM’: t, ‘SX’: t, ‘TC’: t, ‘TF’: t, ‘UK’: t, ‘VA’: t, ‘VG’: t, ‘WF’: t, ‘YT’: t}, gdpr = !!(eu || gdprLoc[cc]), gppLoc = {‘CA’: ‘usca’, ‘NV’: ‘usca’, ‘UT’: ‘usnat’, ‘CO’: ‘usco’, ‘CT’: ‘usct’, ‘VA’: ‘usva’, ‘FL’: ‘usnat’, ‘MD’: ‘usnat’, ‘MN’: ‘usnat’, ‘MT’: ‘usnat’, ‘OR’: ‘usnat’, ‘TN’: ‘usnat’, ‘TX’: ‘desgastado’, ‘DE’: ‘desgastado’, ‘IA’: ‘desgastado’, ‘NE’: ‘desgastado’, ‘NH’: ‘desgastado’, ‘NJ’: ‘desgastado’, ‘IN’: ‘desgastado’, ‘KY’: ‘desgastado’, ‘RI’: ‘desgastado’}, gpp = !gdpr && gppLoc[sc]; if (gdpr &&!window.__tcfapi) { “use estricto”;function _typeof(t){return(_typeof=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(t){return typeof t}:function(t){return t&&”function”==typeof Símbolo&&t.constructor===Símbolo&&t!==Símbolo.prototipo?”símbolo”:tipode t})(t)}!function(){var t=función(){var t,e,o=[],n = ventana, r = n; r=e.createElement(“iframe”);r.style.cssText=”display:none”,r.name=”__tcfapiLocator”,e.body.appendChild(r)}else setTimeout(t,5);return!o}(),n.__tcfapi=function(){for(var t=arguments.length,n=new Array(t),r=0;r3&&2===parseInt(n[1],10)&&”booleano”==tipo de n[3]&&(e=n[3],”función”==tipo de n[2]&&norte[2](“establecer”,!0)):”ping”===n[0]?”función”==tipo de n[2]&&norte[2]({gdprApplies:e,cmpLoaded:!1,cmpStatus:”stub”}):o.push(n)},n.addEventListener(“message”,(function(t){var e=”string”==typeof t.data,o={};if(e)try{o=JSON.parse(t.data)}catch(t){}else o=t.data;var n=”objeto”===_typeof(o)&&null!==o?o.__tcfapiCall:null;n&&window.__tcfapi(n.command,n.version,(function(o,r){var a={__tcfapiReturn:{returnValue:o,success:r,callId:n.callId}};t&&t.source&&t.source.postMessage&&t.source.postMessage(e?JSON.stringify(a):a,”*”)}),n.parameter)}),!1))};”undefinido”!=typeof módulo?module.exports=t:t()}(); } if (gpp && !ventana.__gpp) { ventana.__gpp_addFrame=función(e){if(!ventana.frames[e])if(document.body){var p=document.createElement(“iframe”);p.style.cssText=”display:none”,p.name=e,document.body.appendChild(p)}else window.setTimeout(window.__gppaddFrame,10,e)},window.__gpp_stub=function(){var e=argumentos;if(__gpp.queue=__gpp.queue||[],!e.longitud)return __gpp.queue;var p,n=e[0],t=1función OptanonWrapper() { }Saltar al contenido principal
(función() { let vdContainer, vdShow, vdHide, flagCaption = false, vdToggle = document.getElementById(‘videoDetailsToggle’), sección = ga_data.route.sectionName || ga_data.route.ssts.split(‘/’)[0]subsección = ga_data.route.ssts.split(‘/’)[1]; vdToggle.addEventListener(‘click’, ()=> { // consulta dom solo después de que el usuario haga clic if (!vdContainer) { vdContainer = document.getElementById(‘videoDetailsContainer’); vdShow = document.getElementById(‘vdt_show’), vdHide = document.getElementById(‘vdt_hide’); } vdContainer.hidden = !(vdContainer.hidden); // mostrar/ocultar elementos if (vdContainer.hidden) { vdShow.hidden = false; vdHide.hidden = true; vdHide.hidden = false; función fireCaptionAnalytics () { let Analytics = document.getElementById(“pageAnalytics”); intente { if (analytics) { Analytics.fireEvent(`${ga_data.route.basePageType}|${section}|${subsection}|streamline|expandCaption`); } else { if (window.newrelic) window.newrelic.noticeError(‘etiqueta de análisis de página no encontrada’); } } catch (e) { if (window.newrelic) ventana.newrelic.noticeError(e); } } }());
El entusiasmo está aumentando con la Copa Mundial de la FIFA 2026 que comenzará el jueves 11 de junio.
El campeón defensor, Argentina, volverá a estar dirigido por el jugador estrella, Lionel Messi, mientras el equipo tiene como objetivo capturar un cuarto título histórico.
Messi fue nombrado oficialmente para el equipo de 26 hombres del entrenador Lionel Scaloni, marcando la sexta aparición en la Copa Mundial de la leyenda argentina.
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Había incertidumbre en torno a su selección después de que salió cojeando durante un partido de la MLS contra el Philadelphia Union a finales de mayo, lo que generó temores de una lesión grave. Afortunadamente, las evaluaciones médicas revelaron que Messi sólo sufría de fatiga muscular en el tendón de la corva izquierdo, en lugar de un revés más grave.
La experiencia y el liderazgo de Messi son activos para la escuadra argentina. A lo largo de su carrera en la Copa del Mundo, anotó 13 goles, lo que lo convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de Argentina en el torneo.
Argentina ha sido incluida en el Grupo J, donde se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos del torneo. La campaña del equipo comienza el 16 de junio con un choque contra Argelia en Kansas City.
Calendario del Mundial Argentina 2026
16 de junio
- Argelia contra Argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri
22 de junio
- Argentina vs.Austria en el estadio AT&T de Arlington, Texas
27 de junio
- Argentina vs. Jordania en el estadio AT&T de Arlington, Texas
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