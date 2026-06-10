Aargentina ha ganado su séptimo partido amistoso consecutivo mientras comienza a prepararse para el partido inaugural de la Copa Mundial del martes contra Argelia. El victoria 3-0como era de esperar, destacado leo messique volvió a marcar (de penalti) poco después de entrar como suplente poco antes del minuto 70.

Argentina salió al campo sin lesionados â€ ̃Draw’ Martínez, Paredes, Tagliafico o Julián Álvarezy con muchos titulares potenciales en el banquillo, empezando por Lionel Messi. Una formación 1-4-4-2, con Nico Paz como centrocampista ofensivo, Barco por la izquierda, Gio Simeone a la derecha, y Lo Celso and Exequiel Palacios en el mediocampo central.

La selección argentina espera a Messi antes de entrar a entrenar en un momento que lo dice todo

Es cierto que hubo muchos cambios, pero una conclusión parece clara: Argentina está en buena forma y no ha perdido un ápice de hambre ni de calidad, como lo demostró en los primeros 25 minutos, con una gran actuación (y un gol en el minuto 8) de barco (nuevo fichaje del Chelsea) y Exequiel Palaciosque será el quinto sustituto (y fiable) de Scaloni.

Otra conclusión es que Giuliano Simeone está preparado para empezar. Veremos qué pasa la próxima semana contra Argelia, pero Scaloni tiene muchas opciones sólidas. Así, Mac Allister y Lautaro ambos impactaron en el poste antes de que comenzara la goleada.

Y luego vino Leo Messi, que entró al partido en el minuto 68 entre los vítores salvajes de los 85.000 aficionados que llenaron el estadio para verlo. En el minuto 69, en su primer toque, asistió a Lautaro, que recibió una falta en el área. Un penalti que Leo convirtió en su 117º gol en 199 partidos internacionales.

Leo es ahora (también) el argentino de mayor edad en marcar un gol con la selección, superando al legendario Labruna. El capitán cumplirá 39 años el 24 de junio. Pero más allá de eso, Leo demostró que se necesitará mucho coraje y una habilidad excepcional para derrotar a esta selección argentina en el sexto Mundial de Leo.

Antes del pitido final, Almada puso el 3-0 en un contraataque liderado por Leo, con una asistencia de De Paul, sellando la goleada. Esta selección argentina está en racha.