Una asombrosa reversión de suposiciones

La injustificada e injustificable guerra del Presidente Donald Trump contra Irán ha mostrado la fragilidad del orden energético basado en combustibles fósiles. Al mismo tiempo, el ascenso meteórico de China como superpotencia de energía renovable del mundo está reconfigurando el futuro de la política climática y del planeta. Mientras tanto, el mercado de valores sigue funcionando con una falta aparente de preocupación caótica e irracional frente al caos y el conflicto. Adam Tooze, conocido por su análisis político-económico e histórico único, habló con Natasha Lennard, editora de Public Seminar y profesora de la New School, para dar sentido a esta conjunción inquietante.

Natasha Lennard: Cuando pensábamos en enmarcar esta discusión, mencionaste un momento en particular para reflexionar: justo cuando Benjamin Netanyahu y Donald Trump comenzaron su guerra de agresión, su guerra de elección contra Irán, en Beijing, el Partido Comunista Chino estaba anunciando el decimoquinto Plan Quinquenal, para 2026 a 2030. ¿Qué podemos sacar de ese momento y qué dice sobre la relación de estos poderes con la imaginación histórica en este momento?

Adam Tooze: Esta yuxtaposición que estás mencionando, la simultaneidad de esta guerra grotesca por un lado y el racionalismo implacable del régimen del Partido Comunista Chino por el otro, me impactó mientras veía las noticias de la guerra en una esquina de la Quinta Avenida y me di cuenta de que, al mismo tiempo, estaba esperando actualizaciones de las reuniones de las Dos Sesiones en Beijing, el evento político central del régimen chino, que durante muchos años en Occidente tendimos a ignorar como simplemente un procedimiento de sellado. Sin embargo, en este momento, especialmente para aquellos de nosotros interesados en la política climática, las reuniones en Beijing habían adquirido una importancia extraordinaria.

Es chocante para alguien de mi generación que estaba en Berlín en 1989, cuando cayó el Muro; caímos en un conjunto de suposiciones sobre cómo iba a terminar el siglo XX y cómo iba a continuar el siglo XXI. Y obviamente nos encontramos en un asombroso giro de esas suposiciones.

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