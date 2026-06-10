El ejército estadounidense dice que está atacando “múltiples objetivos” en Irán en el segundo día de nuevo fuego

alternar título Vahid Salemi/AP

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos – El ejército estadounidense anunció el miércoles que inició otra ronda de ataques contra Irán después de que el presidente Trump dijera que se avecinaban más. La escalada de ataques amenazó con descarrilar los esfuerzos para poner fin a la guerra, y Trump advirtió que Teherán “pagaría el precio” por las negociaciones estancadas.

El Comando Central de Estados Unidos dijo en una publicación en las redes sociales que el ejército estaba atacando “múltiples objetivos en Irán”, ataques que eran “en respuesta a la agresión continua e injustificada de Irán”.

El segundo día de ataques estadounidenses se produjo horas después de que Bahrein, Kuwait y Jordania (todos los cuales albergan tropas estadounidenses) fueran atacados por Irán. Fue la tercera vez esta semana que ataques de ida y vuelta pusieron a prueba un alto el fuego de dos meses. También se produjeron un día después de que Estados Unidos atacara a Irán tras el accidente de un helicóptero del ejército cerca del Estrecho de Ormuz que Trump atribuyó a la República Islámica.

Trump ha instado a Irán a firmar un acuerdo para poner fin a la guerra y sugirió a principios de esta semana que se podría llegar a un acuerdo en cuestión de días.

Los medios iraníes informaron que se escucharon explosiones en Bandar Abbas, Sirik y Minab, en el sur del país.

Irán ha demostrado resistencia a pesar de semanas de intensos bombardeos. Se apuesta a que su capacidad para cerrar efectivamente el Estrecho de Ormuz –un paso crucial para el petróleo y el gas natural– le otorga una fuerte moneda de cambio.

El enviado de Irán ante las Naciones Unidas dijo que Estados Unidos debería abstenerse de amenazas de fuerza si quiere llegar a un acuerdo.

“Irán nunca ha negociado bajo amenazas y presiones y nunca se someterá a presiones o cuestionamientos”, dijo el miércoles el embajador Amir Saeid Iravani ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Aún así, ambos países parecen estar buscando una manera de poner fin al conflicto, si logran venderlo como una victoria en casa.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, parece decidido a perseguir objetivos que dificulten el compromiso: el colapso del gobierno teocrático de Irán, la eliminación de su programa nuclear y la destrucción del grupo militante Hezbollah, aliado de Irán, en el Líbano. El lunes, Irán e Israel se atacaron mutuamente.

Trump dice que Estados Unidos está pasando petróleo a escondidas por el Estrecho de Ormuz

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra con los ataques del 28 de febrero contra Irán, el conflicto ha sacudido la economía global, ha elevado los precios de la energía en todo el mundo y ha encarecido los alimentos y otros productos básicos.

El precio de referencia internacional del petróleo crudo cotizaba por encima de los 93 dólares el barril el miércoles, un aumento de más del 25% desde el inicio de la guerra.

Trump dijo el miércoles que el ejército estadounidense ha emprendido desde el mes pasado una “misión secreta” para ocultar envíos de petróleo a través de las fuerzas iraníes en el Estrecho de Ormuz. Dijo que los barcos se deslizaban por la noche, ayudados por la destrucción del equipo de radar iraní.

Trump dijo que, como resultado, más de 100 millones de barriles de petróleo han evadido el control de Irán en el estrecho. No hubo confirmación inmediata de esa cifra, que equivale aproximadamente a cinco días de envíos de petróleo a través de la vía fluvial antes de que comenzara la guerra.

El papel de los militares no quedó claro de inmediato. El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central, dijo que las fuerzas estadounidenses “se comunican y coordinan” con los barcos comerciales en el área, pero no dio detalles sobre el apoyo militar que se ofrece.

Los ataques de Estados Unidos e Irán sacuden Medio Oriente

El miércoles temprano, el ejército estadounidense dijo que un avión estadounidense disparó “municiones de precisión” a la sala de máquinas del buque M/T Settebello, con bandera de Palau, cuando intentaba romper el bloqueo naval con un cargamento de petróleo iraní. Fue el octavo buque mercante inutilizado por las fuerzas estadounidenses en aguas frente a Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India dijo que tres marineros indios estaban desaparecidos después del impacto del Settebello, mientras que otros 21 fueron rescatados. Su declaración no mencionó al ejército estadounidense ni al bloqueo.

Hawkins, del Comando Central de Estados Unidos, dijo que las fuerzas estadounidenses advirtieron a la tripulación antes de disparar contra el barco.

El ejército estadounidense dijo que los ataques del miércoles tuvieron como objetivo “la defensa aérea, las estaciones de control terrestre y los sitios de radar de vigilancia”.

Irán dijo que los ataques estadounidenses alcanzaron dos depósitos de agua en la ciudad sureña de Sirik, cortando temporalmente el suministro de agua a miles de personas. El Comando Central de Estados Unidos no hizo comentarios inmediatos.

Posteriormente, Teherán reivindicó ataques en Kuwait, Bahréin y Jordania.

Jordania dijo que derribó cinco misiles entrantes, que según Irán apuntaban a una base aérea que alberga aviones militares estadounidenses.

Bahrein y Kuwait dijeron que interceptaron el fuego entrante.

El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, condenó los ataques estadounidenses como una violación de la soberanía iraní. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, dijo en comentarios televisados ​​que, tras los nuevos ataques, Irán revisaría su postura sobre las negociaciones para poner fin a la guerra.

Continuaron los esfuerzos para mediar en un acuerdo. Tras consultas con Estados Unidos, una delegación de Qatar llegó a Teherán para conversar el miércoles, según un funcionario con conocimiento de la visita que solicitó el anonimato debido a lo delicado de las conversaciones.

Los intercambios de disparos se produjeron un día después de que un helicóptero de ataque del ejército estadounidense se estrellara cerca del Estrecho de Ormuz. El helicóptero chocó con un dron iraní, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir una investigación en curso. No estaba claro si la colisión fue intencional.

Un barco no tripulado rescató a los dos tripulantes del helicóptero. Trump dijo que no estaban heridos.

Grandes desacuerdos obstaculizan un rápido acuerdo de paz

Temeroso de los altos precios de la gasolina en el período previo a las elecciones legislativas de noviembre, Trump parece estar buscando una victoria rápida. Pero también está planteando exigencias que a Irán le resultarán difíciles de aceptar.

Estados Unidos quiere que Irán abandone sus reservas de uranio altamente enriquecido. Si bien Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico, ese uranio está a un corto paso técnico de los niveles aptos para armas.

Irán se niega a renunciar al uranio y exige un alivio de las sanciones. También quiere la liberación de los activos congelados incluso antes de que se llegue a un acuerdo final, algo que Trump rechazó.

No está claro cómo se pueden salvar esas diferencias. En una publicación de Truth Social el miércoles, Trump dijo que Irán estaba tardando “demasiado tiempo en negociar un acuerdo” y “¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!”

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra también debe poner fin a los combates entre su aliado Hezbolá e Israel. En cambio, Israel ha intensificado su campaña militar contra el grupo militante con base en el Líbano.

Un ataque aéreo en una aldea al este de Tiro mató al menos a seis personas, informó la Agencia Nacional de Noticias estatal del Líbano. Dijo que otras dos personas murieron por un ataque con drones israelíes contra un automóvil en la ciudad sureña de Sidón.