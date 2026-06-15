Muerte de Gaspi: YouTuber argentino muere en accidente aéreo en Río con el cantante Oliver Tree; detalles

El YouTuber argentino Gaspi, cuyo nombre real es Gaspar Prim, estuvo entre las seis víctimas del accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, el domingo por la mañana. CNN Brasil confirmó que Gaspi estaba en uno de los helicópteros junto con el cantante estadounidense Oliver Tree cuando ocurrió la colisión. Gaspi tenía 23 años. El YouTuber Gaspi estuvo entre los muertos en el accidente aéreo del domingo en Río. (Gaspi en Instagram)

CNN Brasil confirmó que Gaspi se encontraba con el cantante Oliver Tree en uno de los helicópteros, identificado como perteneciente a la empresa Turfik Comercio de Frutas y con matrícula PP-MAC. El helicóptero llevaba cinco personas a bordo, mientras que en el otro iba una, sólo el piloto. Todos ellos murieron.

El Departamento de Bomberos de Río de Janeiro confirmó que el helicóptero en el que viajaban Gaspi y Oliver Tree fue encontrado en llamas en un estacionamiento de vehículos eléctricos después del accidente. Las lesiones que sufrieron el cantante y el YouTuber no están claras.

“Partes de la aeronave están dispersas a cientos de metros de distancia, por lo que la información que tenemos aún es muy preliminar”, dijo a CNN Brasil el teniente coronel de los Servicios de Bomberos de Río, Fabio Contreiras. “Realmente necesitamos obtener las grabaciones y los vídeos para entender exactamente qué pasó”.

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Gaspi era un famoso YouTuber convertido en comediante con muchos seguidores en América Latina. Es conocido por sus sketches de parodia, que le valieron casi 3 millones de seguidores sólo en Instagram.

Víctimas del accidente identificadas Junto con Oliver Tree y Gaspi, fueron identificadas las otras víctimas de la colisión del domingo por la mañana, informó CNN Brasil. Las otras tres personas que viajaban en el helicóptero que transportaba a Gaspi y Oliver Tree eran Lucas Brito Chaves, Lucas Vignale y el piloto Alexandre Souza.

El único piloto del helicóptero con matrícula PR-DJJ, que también murió en el accidente, ha sido identificado como Charles Marsillac. CNN citó a una persona cercana a la víctima que Marsillac era un piloto “experimentado” y “muy serio”.

El accidente está siendo investigado por la Fuerza Aérea Brasileña a través de CENIPA. La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil también participa en la investigación.

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