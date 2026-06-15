El exlíder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, hospitalizado

alternar título Heather Diehl/Getty Images Norteamérica

El exlíder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ingresó en un hospital el domingo.

Actualmente se desconoce el estado del senador de Kentucky, de 84 años, pero ha sufrido problemas de salud habituales en los últimos años.

El portavoz de McConnell, David Popp, dijo que McConnell “está recibiendo una atención excelente” en un comunicado enviado por correo electrónico, pero no especificó el motivo de la hospitalización.

McConnell se desplaza regularmente por el Capitolio en silla de ruedas, a menudo con la ayuda del personal.

En 2023, McConnell se quedó paralizado y pareció incapaz de hablar durante casi 30 segundos durante su conferencia de prensa semanal como líder.

También sufrió una serie de caídas, incluida una que le provocó una conmoción cerebral y una ausencia de casi seis semanas del Senado. McConnell siempre ha parecido tener una puerta algo inestable: un ataque de polio en su niñez lo dejó con una pierna parcialmente paralizada.

Anunció en 2024 que dejaría el liderazgo. Y en 2025 que no buscaría otro mandato de seis años.

Después de más de cuatro décadas, el mandato de McConnell en el Senado concluirá a finales de este año.