Cómo defender la corona podría ser una batalla cuesta arriba para Argentina

Cuando Argentina levantó la Copa del Mundo en Qatar hace cuatro años, puso fin a una espera de 36 años por el premio más importante del fútbol y consolidó el lugar de Lionel Messi entre los inmortales del deporte. Ahora, mientras los campeones defensores se preparan para otra campaña en el escenario más grande del mundo, les espera un desafío diferente: demostrar que su triunfo no fue el final de un viaje sino el comienzo de una dinastía.

La historia ofrece una advertencia. Conservar la Copa del Mundo es uno de los logros más difíciles del fútbol. Desde los títulos consecutivos de Italia en 1934 y 1938, sólo Brasil ha defendido con éxito el trofeo, en 1958 y 1962. Sin embargo, Argentina llega al torneo una vez más entre los favoritos, armada con un equipo que combina ganadores probados con una nueva generación prometedora.

Argentina comenzará la defensa de su título contra Argelia el martes (16 de junio) [(BST 7am, 17 June]un partido que podría marcar la pauta de su campaña. Una victoria inicial no sólo aliviaría la presión inicial sino que también daría impulso mientras la Albiceleste busca afrontar otro exigente viaje a la Copa del Mundo.



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El enfoque del técnico Lionel Scaloni se basa en el equilibrio. En lugar de depender únicamente de la brillantez individual, Argentina ha desarrollado un sistema que combina disciplina táctica, ritmo de trabajo incesante y calidad técnica en todo el campo.

La base de ese sistema reside en la defensa. La pareja defensiva central preferida de Argentina, formada por Lisandro Martínez y Cristian Romero, sigue siendo una de las más fuertes del fútbol internacional. El estilo agresivo de Romero complementa la capacidad de Martínez para jugar desde atrás y romper las líneas rivales con pases progresivos.

Sin embargo, la unidad defensiva llega al torneo con cierta incertidumbre. Las lesiones han creado preocupaciones en áreas clave, lo que obligó a Scaloni a hacer ajustes. En particular, el defensa del AFC Bournemouth Marcos Senesi fue convocado para el equipo de 26 jugadores de Argentina después de que Leonardo Balerdi sufriera una lesión en la pantorrilla y fuera descartado del torneo. Si bien Senesi aporta profundidad y experiencia valiosas, el cambio tardío resalta el delicado equilibrio entre la estabilidad del equipo y los contratiempos imprevistos.

Las posiciones de los laterales también siguen siendo una preocupación relativa. Nahuel Molina ofrece energía y amplitud de ataque por la derecha, pero Argentina parece menos asentada en los flancos que en la defensa central. Contra oponentes de élite, esas áreas podrían convertirse en objetivos.

Si la defensa proporciona seguridad, el medio campo proporciona el latido del equipo. Gran parte del éxito de Argentina puede depender de la eficacia con la que esta unidad controle los partidos.

Enzo Fernández se ha vuelto indispensable para los planes de Scaloni. Su capacidad para hacer avanzar el balón desde posiciones profundas le permite a Argentina realizar una transición fluida de la defensa al ataque. Ya sea mediante pases incisivos o movimientos inteligentes, Fernández actúa frecuentemente como puente que conecta cada fase del juego.

Junto a él, Rodrigo De Paul continúa desempeñando uno de los roles más importantes pero discretos del equipo. A menudo descrito como el protector de Messi, De Paul proporciona equilibrio defensivo, intensidad en la presión y disciplina táctica. Su trabajo a menudo permite que florezcan los jugadores más creativos de Argentina.

La aparición de Giuliano Simeone ha añadido otra dimensión. Reconocido por su implacable presión y su energía ilimitada, el joven delantero encarna la intensidad que exige el fútbol moderno. Su voluntad de correr, perseguir y perturbar a los oponentes podría resultar crucial en partidos eliminatorios reñidos.

Naturalmente, gran parte de la atención del mundo sigue fijada en Messi. Sin embargo, este equipo argentino parece cada vez más diseñado para apoyar a su capitán en lugar de depender enteramente de él. A sus 38 años, se espera que Messi desempeñe un papel más mesurado, conservando energía para los momentos decisivos en lugar de llevar al equipo a lo largo de cada minuto.

Esa estrategia da mayor importancia a jugadores como Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El movimiento y la presión incansables de Álvarez permiten a Messi mayor libertad, mientras que Lautaro proporciona una presencia goleadora confiable capaz de castigar los errores defensivos. Thiago Almada y Nicolás González ofrecen creatividad y profundidad adicionales desde áreas más amplias, dándole a Argentina múltiples opciones de ataque.

El futuro del equipo también parece seguro. Talentos como Nico Paz y Valentín Barco representan la próxima generación que se espera que haga avanzar a Argentina mucho después de que termine la carrera internacional de Messi. Su versatilidad y calidad técnica ofrecen señales alentadoras para los años venideros.

Entonces, ¿Argentina podrá retener el Mundial?

La respuesta se encuentra entre el optimismo y la cautela. Los campeones defensores poseen experiencia, cohesión táctica y quizás la estructura de equipo más completa de cualquier contendiente. También se benefician de una cultura ganadora construida a lo largo de años de éxito. El triunfo de Argentina en la Copa América 2021 puso fin a una espera de 28 años por un trofeo importante y marcó el comienzo de una nueva era bajo el mando de Lionel Scaloni. El equipo siguió ese éxito al ganar la Copa del Mundo de 2022 en Qatar antes de levantar nuevamente la Copa América en 2024.

Esas victorias han convertido a Argentina en uno de los equipos más exitosos y seguros del fútbol internacional.

Sin embargo, los torneos de fútbol rara vez siguen un guión. Las lesiones, las preocupaciones sobre la profundidad del equipo y la inevitable presión de defender un título presentan obstáculos importantes. Puede que Argentina ya no sea el paquete sorpresa que alguna vez fue; Cada oponente ahora los ve como el equipo a vencer.

Lo que queda claro es que la Albiceleste tiene todos los ingredientes para montar otra racha profunda. Que finalmente vuelvan a levantar el trofeo dependerá de las mismas cualidades que les dieron el éxito hace cuatro años: esfuerzo colectivo, disciplina táctica y la capacidad de levantarse cuando la presión es mayor.