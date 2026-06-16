KANSAS CITY, Missouri — Nos hemos preparado para este día durante años.

Copa Mundial de la FIFA 2026 Día 6 | Kansas City recibe al Argentina vs Argelia

Esta noche a las 8 pm, Kansas City recibirá al campeón defensor de la Copa Mundial de la FIFA, Argentina, y a Lionel Messi, cuando el equipo comience su defensa del título contra Argelia.

No necesitarás una nota del médico para faltar al trabajo y ver el partido en el Kansas City Stadium (ejem, Arrowhead), pero quizás quieras llamar de todos modos para celebrar antes del partido.

Los fanáticos de Argentina y Argelia estaban en todas partes de Kansas City y Lawrence el lunes por la noche, y los fanáticos de Argentina se reunieron en un Banderazo en Mill Creek Park en el Country Club Plaza.

Además de su base de operaciones en Lawrence, los fanáticos de Argelia reclamaron sus derechos afuera de Kansas City Union Station y a lo largo de Grand Boulevard.

Fabián Rosales/KSHB Los argelinos se reunieron el lunes 15 de junio de 2026 por la noche en las afueras del Power and Light District en Kansas City, Missouri, antes del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 del país contra Argentina en el estadio de Kansas City.

Sam Hartle/KSHB 41 Argentina banderazo

¿Y si el fútbol no es lo tuyo? Paul Simon tocará esta noche en el Starlight Theatre.

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(Cobertura anterior de la Copa del Mundo: Día 1 , Día 2 , Día 3 , Día 4 , Día 5 )

Partidos de hoy

20 hs – Argentina vs Argelia (FOX); Estadio de Kansas City GRUPO J

14:00 horas – Francia vs Senegal (FOX); Estadio Nueva York/Nueva Jersey GRUPO I

17.00 horas – Irak vs Noruega (FOX); Estadio de Boston GRUPO I

11 pm – Austria contra Jordania (FS1); Estadio del Área de la Bahía de San Francisco GRUPO J

Horario de la fiesta de fans

1 a 10 pm

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Comidas del Mundial

20 hs – Argentina vs Argelia

Sabores argentinos de Los Hornos, 10004 NW Executive Hills Boulevard,

Kansas City, MO 64153 https://www.facebook.com/loshornoskansascity/ (Argentina)

Delicias argelinas, 12108 W. 87th St. Parkway, Lenexa, KS 66215

https://www.algerian-delights.com/ (Argelia)

14:00 horas – Francia vs Senegal

La nueva rana, 400 E. 5th St., Kansas City, MO 64106

https://www.lefoufrog.com/menu-cena (Francia)

17:00 horas – Irak vs Noruega

Al Deera Mediterranean Grill, 6433 N. Prospect Ave., Gladstone, MO 64119

https://www.al-deeramediterraneangrill.com/ (Irak)

Au Marché, el mercado europeo, 931 Massachusetts St., Lawrence, KS 66044 https://aumarche.com/ (Mercado que vende snacks escandinavos)

23:00 horas – Austria vs Jordania

GrÃ¼nauer, 101 W. 22nd St., Kansas City, MO 64108

https://grunauerkc.com/ (Austria)

Queen Sweets & Bakery, 4107 N. Cherry St., Suite C, Kansas City, MO 64116

https://www.queensweetsandbakerytogo.com/ (Jordán)

Foto del día

Sam Hartle/KSHB Los fanáticos de Argentina se reunieron para un Banderazo el lunes 15 de junio de 2026 en Mill Creek Park en el Country Club Plaza en Kansas City, Missouri.

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