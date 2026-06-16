Parlay de la Copa Mundial 2026, mejores apuestas: las mejores selecciones para los partidos del martes incluyen Argentina, Francia-Senegal

El martes 16 de junio marca el primer partido de la Copa Mundial 2026 para los actuales campeones como ArgentinaasumeArgelia. Además,Franciaque cayó ante Argentina en la final de 2022, tiene su primer partido del Mundial contraSenegalen el primer partido de la jornada.Austria, JordánIrak y Noruega También saldrán al campo el martes.

Con muchos pesos pesados ​​en acción el martes, hemos preparado un parlay de tres partidos de la Copa Mundial con probabilidades de FanDuel Sportsbook para aquellos interesados. apuestas de futbol y Apuestas al Mundial. Puede obtener las últimas selecciones de expertos en fútbol de Jon Eimer, Martin Green y otros en SportsLine antes de fijar sus apuestas para los juegos del martes.

Eimer terminó 2023 como el experto en fútbol número uno de SportsLine, registrando un récord de 248-234-12 (+25,93 unidades) en selecciones de artículos de SportsLine. Después de trabajar en la industria de las apuestas deportivas durante varios años, Green se convirtió en un periodista deportivo profesional y ha cubierto el juego en todo el mundo, con marca de 18-8 en sus últimas 26 selecciones de la Liga de Campeones. Cualquiera que siga suApuestas al Mundial Los consejos en casas de apuestas y aplicaciones de apuestas podrían haber generado grandes beneficios.

Parlay del Mundial para el martes

Francia-Senegal ambos equipos marcan

Línea de dinero de Argentina vs. Argelia

Austria-Jordania Menos de 2,5 goles

Precio combinado de FanDuel: +433

Francia-Senegal ambos equipos marcan

Francia se encuentra entre los principales aspirantes a levantar el trofeo de la Copa del Mundo en 2026, habiendo estado en la final en 2018 y 2022. Esta es una de las unidades con mayor puntuación en la competición, destacada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y otros. Senegal tendrá algo que demostrar en esta Copa del Mundo después de la controversia en la final de la Copa Africana de Naciones de 2025, donde el equipo abandonó el campo debido a una decisión del VAR, volvió a ganar el juego 1-0, pero finalmente se consideró que había perdido el concurso debido a la huelga. Sadio Mané Es uno de los mejores atacantes del mundo y debería poder encontrar un hueco en la defensa de Francia. Tanto Eimer como Green ven más de 2,5 goles en este partido, y creo que Senegal consigue al menos uno de esos goles.

Línea de dinero de Argentina vs. Argelia

es posible Lionel Messique se lesionó en la MLS, no participará en este primer partido. Argentina tiene experiencia y talento en todos los ámbitos, por lo que ni siquiera la ausencia de Messi los descarrilará en su intento de ganar su cuarto trofeo internacional consecutivo. Argelia ha tenido una difícil salida en los Mundiales, pero solo ha llegado a octavos de final una vez en su historia competitiva. Eimer cree que Argentina “ganó este partido de manera convincente”.

Austria-Jordania Menos de 2,5 goles

En sus últimos nueve partidos internacionales, Austria ha concedido cuatro goles en total. Solo permitieron cuatro de ocho partidos de clasificación para la Copa del Mundo y han dejado su portería a cero consecutivamente en sus amistosos más recientes antes de la Copa del Mundo. Por otro lado, Jordan sólo ha marcado un gol en sus dos últimos amistosos contra Suiza y Colombiaoponentes que son más comparables a Austria que a países como la UEA, Kuwait e Irak. Veo a Austria controlando este partido de principio a fin y manteniendo la portería a cero, así que esto realmente dependerá de cuánto deseen seguir adelante.