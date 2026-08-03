Los Springboks aterrizaron en Argentina después de un ‘largo viaje’ mientras se actualizaba el anuncio del equipo

Sudáfrica aterrizó en Argentina antes de su partido con Los Pumas mientras comienzan sus preparativos finales para el partido en el Estadio José Amalfitani, Buenos Aires.

La escuadra de los Springboks se dividió en dos grupos de viaje y se confirmó que aterrizaron en las primeras horas de la mañana del domingo (hora de Sudamérica).

Los dos grupos volaron desde Sudáfrica a Buenos Aires vía São Paulo en Brasil y llegaron al hotel del equipo en Argentina con una hora de diferencia después de la medianoche.

tiempo de recuperación

Se ha revelado que los jugadores tendrán un día libre para descansar y recuperarse del viaje, lo que les dará tiempo suficiente para aclimatarse a las condiciones y la zona horaria.

“Es fantástico estar de regreso en Buenos Aires y estamos ansiosos por afrontar el desafío de enfrentar a los Pumas aquí una vez más”, explicó el entrenador en jefe de los Springboks, Rassie Erasmus.

“Fue un viaje largo y hay una diferencia horaria considerable entre los países, por lo que los jugadores tendrán tiempo para descansar y aclimatarse hoy, y luego regresaremos al campo de entrenamiento mañana”. [Monday].

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“Afortunadamente, hicimos la mayor parte del trabajo preliminar para el partido en nuestro campo de entrenamiento en Johannesburgo a principios de esta semana, por lo que tenemos una buena base sobre la cual construir en los próximos días”.

Los jugadores que se quedaron en Sudáfrica para concentrarse en las pruebas de mayor rivalidad del rugby con Nueva Zelanda, se reunirán más tarde el domingo y también reanudarán los entrenamientos el lunes.

“Estamos bien encaminados en términos de preparación tanto para este partido como para la gira por Nueva Zelanda”, dijo Erasmus.

Anuncio del equipo

Los Springboks también confirmaron que Erasmus consultará con su equipo técnico más tarde hoy (domingo) antes de decidir cuándo anunciar su equipo para el partido contra Argentina.

En los últimos tiempos, Erasmus, que llevó a Argentina un equipo de 26 jugadores que incluye a Siya Kolisi y Eben Etzebeth para esta prueba única, optó por un anuncio el lunes.

Este será el último hit internacional de los campeones del mundo antes del primer partido de Greatest Rivalry contra los All Blacks el sábado 22 de agosto en Ellis Park, Johannesburgo.

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