El proyecto La Plata de Metallic Minerals seleccionado para la financiación del premio a la iniciativa de investigación de IA de la Misión Génesis del DOE de EE. UU.

El proyecto La Plata de Metallic Minerals fue seleccionado para la iniciativa AGAPEX debido a su sistema de minerales polimetálicos alcalinos a escala de distrito, su extensa base de datos geológica, geoquímica y geofísica y su diverso conjunto de minerales críticos. Esto proporciona un entorno ideal para desarrollar y validar tecnologías de exploración asistidas por IA de próxima generación. A través del proyecto, Metallic contribuirá con sus conjuntos de datos de exploración y experiencia geológica mientras trabaja junto con investigadores de Mines, NLR y el Servicio Geológico de Colorado. Las pruebas iniciales bajo AGAPEX se llevarán a cabo en dos sistemas geológicos contrastantes: el Triángulo del Cobre de Arizona, que representa un entorno calco-alcalino, y La Plata, que representa un sistema alcalino que alberga cobre, plata, oro, platino, paladio y una variedad de coproductos minerales críticos actualmente en estudio.

AGAPEX busca integrar el conocimiento geológico, los conjuntos de datos de geociencia, la inteligencia artificial limitada por la física, el análisis de incertidumbre y la toma de decisiones económicas en un flujo de trabajo de exploración unificado diseñado para mejorar la orientación de la exploración y priorizar las oportunidades de mayor valor. En lugar de producir un mapa de prospectividad mineral convencional, AGAPEX está diseñado para evaluar y clasificar los posibles próximos pasos (estudios geofísicos adicionales, muestreo geoquímico o perforación) en función de la reducción esperada de la incertidumbre en relación con su costo.

La iniciativa llega en un momento de creciente énfasis federal de Estados Unidos en fortalecer las cadenas nacionales de suministro de minerales críticos, avanzar en las tecnologías de exploración y asegurar los materiales necesarios para la energía, la fabricación avanzada y la seguridad nacional. Las recientes acciones federales han reforzado la importancia estratégica de identificar y desarrollar responsablemente fuentes nacionales de minerales críticos para respaldar la resiliencia económica y de la cadena de suministro de Estados Unidos a largo plazo.

Se proporcionarán detalles adicionales sobre el proyecto AGAPEX y los hitos del proyecto a medida que avance el trabajo.

La Escuela de Minas de Colorado es reconocida internacionalmente por su liderazgo en ingeniería minera, ciencias de la tierra e investigación de minerales críticos. La colaboración combina la experiencia de la Universidad en inteligencia artificial, sistemas minerales y geociencia computacional con la base de datos geológica a escala de distrito de Metallic al tiempo que fortalece aún más la relación de la Compañía con la Escuela de Minas de Colorado y apoya la innovación, la investigación y el desarrollo de la fuerza laboral en Colorado. La iniciativa está anclada en Colorado, con Mines y NLR ubicados en Golden, el Servicio Geológico de Colorado participando como socio del proyecto y La Plata ubicada dentro de la parte suroeste del Cinturón Mineral de Colorado.

“La Plata fue seleccionada para este trabajo debido a la calidad y la integridad de la base de datos geológica, geoquímica y geofísica que hemos reunido a través de años de exploración sistemática, y porque su carácter polimetálico alcalino la convierte en una prueba exigente de estos nuevos métodos”, afirmó Greg Johnson, presidente y director ejecutivo de Metallic Minerals. “Trabajar junto con la Escuela de Minas de Colorado, el Laboratorio Nacional de las Montañas Rocosas y el Servicio Geológico de Colorado brinda a nuestro equipo técnico acceso a inteligencia artificial y capacidad informática mucho más allá de lo que una empresa de nuestro tamaño podría desarrollar de forma independiente, aplicada directamente a nuestros propios conjuntos de datos. A medida que Estados Unidos continúa priorizando fuentes nacionales seguras de minerales críticos y cadenas de suministro resilientes, creemos que los proyectos con conjuntos de datos geológicos completos como La Plata pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de métodos de exploración más eficientes, responsables y basados en datos para estos recursos estratégicamente importantes en el Estados Unidos.”

Sobre el Proyecto La Plata

La Plata es un proyecto de cobre, plata, oro, platino y paladio y minerales críticos asociados a escala de distrito en el suroeste de Colorado. La estimación de recursos minerales NI 43-101 actualizada para 2026 del proyecto, anunciada el 26 de enero de 2026, comprende un recurso mineral inferido de 181,4 millones de toneladas con una ley de 0,36% de cobre equivalente, que contiene aproximadamente 1,300 millones de libras de cobre y 17,0 millones de onzas de plata, e incorpora platino, paladio y oro por primera vez dentro de un subconjunto de 45,4 millones de toneladas que contiene 272.000 onzas de elementos del grupo del platino más oro. Las leyes equivalentes de cobre se calculan utilizando los precios de los metales y las recuperaciones metalúrgicas establecidos en el comunicado de prensa de la Compañía del 26 de enero de 2026 y el informe técnico NI 43-101 relacionado presentado en SEDAR+. Otros minerales críticos designados por el gobierno de EE. UU. coexisten con la mineralización de cobre en todo el distrito de La Plata, incluidos elementos de tierras raras, circonio, hafnio, vanadio, escandio, flúor y galio, y están bajo estudio adicional. Juntos, estos atributos proporcionan una plataforma bien caracterizada para desarrollar y evaluar tecnologías de exploración asistidas por IA de próxima generación.

Acerca de los minerales metálicos

Metallic Minerals Corp. es una empresa de exploración y desarrollo en etapa de recursos que avanza elementos del grupo de cobre, plata y platino, junto con oro y otros minerales críticos asociados, en el proyecto La Plata en el suroeste de Colorado, y exploración de plata, oro, plomo y zinc de alta ley en el proyecto Keno Silver en el territorio de Yukon, adyacente a las operaciones de plata Keno Hill de Hecla Mining. La Compañía también es uno de los mayores tenedores de concesiones de oro aluvial en el Yukón y está construyendo un negocio de regalías de producción a través de asociaciones con operadores mineros experimentados.

Metallic está dirigido por un equipo con una sólida trayectoria de éxito en descubrimientos y exploraciones en múltiples depósitos de metales básicos y preciosos en América del Norte y está respaldado por inversiones estratégicas de Newmont Corporation y Eric Sprott. La empresa integra análisis de datos avanzados en su proceso de exploración para respaldar la generación de objetivos, acelerar el descubrimiento y desbloquear valor en toda su cartera.

Los distritos del proyecto de Metallic tienen un historial de importante producción mineral y se benefician de la infraestructura existente, incluido el acceso por carretera y la energía eléctrica cercana. El equipo de la Compañía ha sido reconocido por sus prácticas de gestión ambiental y está comprometido con el desarrollo responsable y sustentable de recursos, interactuando con las Primeras Naciones canadienses, las Naciones Tribales de EE. UU. y las Corporaciones Nativas, y con las comunidades locales para apoyar el avance de proyectos a largo plazo.

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTAR:

Contacto: Daniel McRobert, Gerente de Desarrollo Corporativo

Sitio web: Metallic-minerals.com Teléfono: 604-629-7800

Correo electrónico: info@metallic-minerals.com Número gratuito: 1-888-570-4420

Persona Calificada

La información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa relacionada con la estimación de recursos minerales del Proyecto La Plata y el informe técnico NI 43-101 asociado ha sido revisada y aprobada por Scott Petsel, MS, CPG, P.Geo., Presidente de Metallic Minerals Corp., quien es una Persona Calificada según lo define el Instrumento Nacional 43-101 – Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales. El Sr. Petsel no es independiente de la Compañía. La estimación de recursos minerales de La Plata para 2026 a la que se hace referencia en este comunicado de prensa fue preparada por Brian Hartman, MS, P.Geo. de SLR USA Advisory Inc., una Persona Calificada independiente según lo define el Instrumento Nacional 43-101.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores aplicables, incluidas declaraciones sobre la participación de la Compañía en el proyecto AGAPEX y la Misión Génesis del DOE, el desarrollo esperado, el rendimiento y la disponibilidad de herramientas y flujos de trabajo de exploración asistidos por IA, la aplicación anticipada de esas herramientas a futuros programas de exploración en La Plata, el avance de los proyectos de la Compañía, el potencial del proyecto La Plata para albergar o convertirse en una fuente de minerales críticos, la demanda anticipada de minerales críticos, el potencial de centros de pórfido adicionales y objetivos de exploración, política del gobierno de EE. UU., prioridades de financiación y permisos relacionados con minerales críticos y otras declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la administración y están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados ​​o implícitos. Todas las declaraciones en este comunicado, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas, entre otras, declaraciones sobre mineralización potencial, producción histórica, estimación de recursos minerales, realización de estimaciones de recursos minerales, interpretación de exploraciones anteriores y resultados potenciales de exploración, el momento y el éxito de las actividades de exploración en general, el momento y los resultados de estimaciones de recursos futuros, cronogramas de permisos, precios de los metales y tipos de cambio de divisas, disponibilidad de capital, regulación gubernamental de las operaciones de exploración, riesgos ambientales, recuperación, título, declaraciones sobre los resultados esperados de las operaciones, regalías, flujos de efectivo, situación financiera y dividendos futuros como así como la situación financiera, las perspectivas y los planes y objetivos futuros de la Compañía son declaraciones prospectivas que involucran diversos riesgos e incertidumbres. Aunque Metallic Minerals cree que las expectativas expresadas en dichas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, dichas declaraciones no son garantía de desempeño futuro y los resultados o desarrollos reales pueden diferir materialmente de aquellos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en una serie de factores y suposiciones materiales. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos en las declaraciones prospectivas incluyen la falta de obtención de las aprobaciones necesarias, resultados de exploración fallidos, operaciones fallidas, cambios en los parámetros del proyecto a medida que los planes continúan refinándose, resultados de estimaciones de recursos futuros, precios futuros de los metales, disponibilidad de capital y financiamiento en términos aceptables, condiciones generales económicas, de mercado o comerciales, riesgos asociados con cambios regulatorios, defectos en el título, disponibilidad de personal, materiales y equipos en forma oportuna, accidentes o averías de equipos, riesgos no asegurados, retrasos en la recepción de aprobaciones gubernamentales, impactos ambientales imprevistos en las operaciones y costos para remediarlos, el riesgo de que la recuperación metalúrgica de cobre, metales preciosos y minerales críticos siga estando sujeta a trabajos de prueba continuos y no logre los resultados anticipados, que los mercados, la demanda o la política del gobierno de EE. UU. para minerales críticos no se desarrollen como se esperaba, el riesgo de que el proyecto AGAPEX pueda retrasarse, modificarse, reducirse en su alcance o no completarse, el riesgo de que la adjudicación del DOE no se finalice en los términos actualmente previstos, y el riesgo de que las herramientas de exploración asistidas por IA se desarrollen a través de la iniciativa Es posible que no funcione como se esperaba o que no mejore los resultados de la exploración y otros riesgos de exploración u otros riesgos detallados en este documento y de vez en cuando en las presentaciones realizadas por la Compañía ante los reguladores de valores. La selección del proyecto AGAPEX bajo la Misión Génesis se relaciona con fondos de investigación otorgados a la Escuela de Minas de Colorado y no constituye un respaldo de la Compañía, el proyecto La Plata o los valores de la Compañía por parte del Departamento de Energía de EE. UU. o cualquier otra agencia gubernamental. Se advierte a los lectores que los recursos minerales que no son reservas minerales no han demostrado viabilidad económica. La exploración minera, el desarrollo de minas y las operaciones mineras es un negocio inherentemente riesgoso. En consecuencia, los eventos reales pueden diferir materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, excepto según lo exija la ley aplicable. Para obtener más información sobre los minerales metálicos y los riesgos y desafíos de sus negocios, los inversores deben revisar sus presentaciones anuales que están disponibles en sedarplus.ca.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.

FUENTE: Corporación de Minerales Metálicos.

Vea el comunicado de prensa original en ACCESS Newswire