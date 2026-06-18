Argentina apuesta por programa ciudadanía por inversión

18 de junio (UPI) — Argentina se está preparando para lanzar el primer programa de ciudadanía por inversión de América del Sur, una iniciativa que permitiría a ciudadanos extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a cambio de realizar importantes inversiones en el país, mientras el gobierno busca atraer capital y promover proyectos considerados estratégicos para la economía.

La propuesta sigue un modelo ya utilizado en otras partes del mundo. Estados Unidos, así como varias naciones europeas y caribeñas, ofrecen beneficios de inmigración a inversionistas extranjeros que realizan contribuciones económicas sustanciales.

Paula Carello, presidenta del Instituto de Derecho Migratorio del Colegio de Abogados de Rosario, dijo a UPI que el llamado “pasaporte dorado” crearía una vía para que los extranjeros que realicen importantes inversiones en Argentina obtengan la ciudadanía a través de la naturalización sin cumplir con el requisito habitual de dos años de residencia.

Según Carello, que también dirige el bufete de abogados Lux Brumalis, según el nuevo programa, los principales beneficiarios serían los inversores extranjeros con recursos financieros suficientes para emprender inversiones a gran escala.

Sin embargo, advirtió que el Gobierno ha proporcionado muy poca información sobre la iniciativa y que “no ha habido declaraciones sobre la licitación pública lanzada a finales de 2025, ni sobre el objetivo real del programa”.

Aún así, destacó que el Decreto 524/2025 tiene como objetivo incentivar la inversión y la creación de empleo y que “desde una perspectiva estratégica, Argentina parece estar buscando posicionarse como un destino competitivo para personas de alto patrimonio, empresarios e inversionistas internacionales”.

El debate se produce en medio de señales de creciente interés en Argentina entre figuras empresariales internacionales. Un informe reciente del New York Times dijo que el multimillonario Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley, está considerando a Argentina como un posible lugar alternativo de residencia debido a preocupaciones sobre la situación política y fiscal en Estados Unidos.

Según el diario, Thiel se ha reunido en los últimos meses con el presidente Javier Milei y miembros de su gabinete. También ha trasladado temporalmente a su familia a Buenos Aires y estudia la posibilidad de establecer una base residencial en el país.

El informe agrega que el gobierno está avanzando en el desarrollo del programa. Citando una fuente cercana a Thiel, dijo que las autoridades habían considerado ofrecerle la residencia permanente o incluso la ciudadanía argentina. Un portavoz de Milei negó que se hubiera evaluado tal propuesta.

Más allá de los casos individuales, Carello dijo que el programa debería centrarse en sectores considerados críticos para el desarrollo de Argentina. Identificó como áreas prioritarias la economía del conocimiento, la cultura, la tecnología, la infraestructura, la energía, el turismo, los agronegocios y los proyectos sociales o comunitarios.

“Para que el programa tenga un impacto positivo, no debe limitarse a una simple transferencia de dinero o inversiones pasivas. Debe estar vinculado a inversiones genuinas, empleo, innovación, desarrollo regional o fortalecimiento de sectores estratégicos”, afirmó.

Carello también planteó una de las preguntas clave que rodean tales iniciativas: si realmente atraen inversiones a largo plazo que generan actividad económica o simplemente atraen fondos destinados a satisfacer requisitos administrativos a cambio de un pasaporte.

Por esa razón, dijo que el diseño institucional del programa será fundamental para determinar su éxito o fracaso.

Gonzalo Brest, socio fiscal y legal de KPMG Argentina, dijo a UPI que uno de los principales atractivos para los inversores es el acceso a un pasaporte con fuerte movilidad internacional.

“El pasaporte argentino brinda acceso sin visa a 169 países y se ubica como el 16° pasaporte más fuerte del mundo”, afirmó.

A pesar de esa ventaja, Carello señaló que varios aspectos clave siguen sin definirse. Aún no se han publicado los reglamentos que implementan la reforma a la ley de ciudadanía aprobada en mayo de 2025, lo que deja sin resolver muchas de las reglas específicas del programa.

Las cuestiones pendientes incluyen umbrales mínimos de inversión, sectores elegibles, métodos para probar el origen legal de los fondos y verificaciones de antecedentes relacionados con antecedentes penales, seguridad nacional y requisitos contra el lavado de dinero.

Tampoco está claro si el beneficio se extenderá a los familiares directos, qué documentación necesitarán los solicitantes, qué tipo de conexión con Argentina se requerirá y cómo las autoridades verificarán que las inversiones se mantengan y generen beneficios económicos mensurables.

Carello destacó que Argentina ya cuenta con una categoría de residencia basada en inversiones bajo su Ley de Migraciones.

“Es un mecanismo que apenas funciona porque las solicitudes muchas veces quedan atrapadas en largos procesos burocráticos que involucran a diferentes agencias estatales”, dijo.

Dada esa realidad, Carello argumentó que antes de crear una vía rápida hacia la ciudadanía, el gobierno debería primero revisar y modernizar el sistema de residencia de inversiones existente.

Tropas en lanchas de desembarco se acercan a la playa de Omaha el Día D en Normandía, Francia, el 6 de junio de 1944. El Día D fue la invasión marítima más grande de la historia y cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Foto de UPI | Foto de licencia