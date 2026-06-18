Las exportaciones de maíz de Argentina alcanzarán un récord de 45 millones de toneladas y unos ingresos de 9.000 millones de dólares

Las exportaciones de maíz de Argentina están en camino de establecer un nuevo récord de volumen y generar una de las entradas de divisas más altas jamás registradas para la cosecha, según fuentes del sector privado.

En la campaña comercial 2024/25, Argentina exportó 29,1 millones de toneladas de maíz, generando 6.100 millones de dólares. Para la temporada 2025/26, se espera que los envíos alcancen los 45 millones de toneladas y generen 9 mil millones de dólares. Eso representaría un aumento del 54,6% en volumen y un aumento del 47,5% en valor.

En términos de contenedores, Argentina exportó 2.543 TEU en los primeros cuatro meses de 2026. El siguiente gráfico proporciona un desglose mes a mes de los volúmenes de exportación de maíz de Argentina, basado en datos obtenidos y procesados ​​por Datamar.

Exportaciones Argentinas de Maíz | Enero de 2023 – abril de 2026 | TEU

Fuente: DataLiner (haga clic aquí para solicitar una demostración)

El salto proyectado está ligado al tamaño del cultivo. Argentina ha producido grandes volúmenes de maíz en los últimos años y se espera que la cosecha actual alcance un nivel récord. La Bolsa de Comercio de Rosario estima la producción en 68 millones de toneladas, frente a más de 50 millones de toneladas en el ciclo anterior, mientras que el gobierno proyecta 70 millones de toneladas. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que pronostica una cosecha de 64 millones de toneladas, dijo que la cosecha alcanzó el 43,6% del área apta. Los agricultores ahora están cerca de terminar la cosecha de soja y se espera que continúen con la cosecha de maíz después.

Los datos oficiales de los dos primeros meses de la temporada comercial 2025/26, marzo y abril, ya muestran un buen comienzo.

“Según datos del INDEC, en los dos primeros meses de la campaña comercial 2025/26 se exportaron 9,9 millones de toneladas de maíz, un volumen que supera en 3,2 millones de toneladas tanto el mismo punto del ciclo anterior como el promedio de cinco años”, dijo Mateo Schildknecht, analista de granos de la consultora AZ-Group.

Vietnam fue el principal destino del maíz argentino, comprando 1,8 millones de toneladas. En el mismo momento de la temporada comercial anterior, las exportaciones de maíz a Vietnam fueron 700.000 toneladas menores, dijo Schildknecht. Durante todo el ciclo 2024/25, Argentina envió 5,3 millones de toneladas de maíz a ese mercado.

Egipto ocupó el segundo lugar, con 1,6 millones de toneladas, seguido de Perú, con 870.000 toneladas. En los últimos cinco años, esos tres mercados han representado en promedio el 16%, 6,5% y 9,6% de las exportaciones argentinas de maíz, respectivamente, dijo Schildknecht.

En términos de valor, las exportaciones en la primera parte de la actual temporada comercial alcanzaron los 2.072 millones de dólares, frente a los 1.493 millones de dólares en el mismo momento del ciclo anterior, según el analista.

Los exportadores ya han registrado declaraciones juradas de ventas de exportación, conocidas como DJVE, por 19 millones de toneladas.

“Si se mantiene el ritmo actual de envíos, las exportaciones podrían alcanzar alrededor de 45 millones de toneladas durante toda la campaña, estableciendo un nuevo récord histórico. Ese volumen superaría el promedio de cinco años en 11,8 millones de toneladas y superaría el récord anterior de 40,9 millones de toneladas, establecido en la campaña 2020/21”, dijo Schildknecht.

Aunque el volumen sería un récord, actualmente no se espera que los ingresos alcancen un nuevo máximo. Schildknecht proyectó unos ingresos de exportación de 9.000 millones de dólares, basándose en un precio FOB de 200 dólares por tonelada. En 2020/21, los precios más fuertes elevaron los ingresos por exportaciones de maíz a alrededor de 9.400 millones de dólares.

Para Schildknecht, el principal factor detrás del esperado auge de las exportaciones es la cosecha récord, con estimaciones que oscilan entre 64 y 70 millones de toneladas, según la fuente.

Eugenio Irazuegui, de Zeni, analizó los datos del año calendario en lugar de la temporada de comercialización. Dijo que las exportaciones de maíz de enero a mayo totalizaron 14,98 millones de toneladas, por encima de los 14,41 millones de toneladas enviadas en el mismo período de 2025.

Dijo que el aumento se concentró en marzo, abril y mayo, cuando la nueva cosecha ingresó al mercado.

El precio del maíz argentino también es competitivo frente a los suministros de otros importantes exportadores, incluidos Brasil y Estados Unidos.

“Los precios FOB de exportación son entre 5 y 10 dólares estadounidenses más bajos por tonelada, y la mayoría de las ventas en el extranjero se destinan a compradores de Asia”, dijo Irazuegui. “Se espera que Brasil sea más competitivo para los envíos de julio a agosto una vez que la cosecha de safrinha esté más disponible”.

Adaptado de en la nacion

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