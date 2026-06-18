Kim Gordon toca en el Tonight Show con una camiseta de Jalen Brunson

¡Vamos Nueva York, vamos Nueva York, vamos! La leyenda del art-rock se presentó en el show de Jimmy Fallon con un emblemático look de los Knicks

Kim Gordon se presentó en The Tonight Show para interpretar su canción reciente “Play Me”, y se aseguró de representar a Nueva York cuando lo hizo. Vestida con una camiseta de los New York Knicks con el nombre y número del MVP de las Finales de la NBA, Jalen Brunson, subió al escenario nocturno para destacar una de las canciones más fuertes de su álbum reciente con el mismo nombre. En los años noventa, famosamente lució una camiseta de John Starks cuando tocó en el show de David Letterman con Sonic Youth, por lo que este es un momento de cierre tanto para ella como para la ciudad.

“Play Me”, lanzado en marzo, es el tercer álbum en solitario de Gordon. Para el LP, volvió a colaborar con Justin Raisen, quien trabajó con ella en sus dos proyectos anteriores en solitario. Su objetivo con el disco era que fuera “más orientado al ritmo que el anterior”.

“Debo decir que lo que más me influenció fue las noticias”, dijo Gordon sobre la letra del nuevo álbum. “Estamos en una especie de ‘post imperio’ ahora, donde la gente simplemente desaparece”.

“No tengo el tipo de voz para ser una cantante-cantante, y me inspiro mucho en el ritmo y los beats”, dijo Gordon a Rolling Stone sobre la creación del álbum. “De vez en cuando una melodía surgirá de alguna parte accidentalmente, pero este tipo de canto se siente más natural para mí”.

Agregó, “Veo la música que estoy haciendo ahora como realmente, -sin sonar pretenciosa- es un poco mi arte, de alguna manera. Realmente no aspira a ser nada más.”

Gordon actualmente está de gira en apoyo a “Play Me”. Se presenta esta noche en la Ciudad de Nueva York y continúa por los Estados Unidos durante el verano. También actuará como parte del festival de música Summerfest en Milwaukee en junio.