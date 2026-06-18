Emiratos Árabes Unidos impone límites al acceso de los adolescentes a las redes sociales

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han sumado al creciente número de naciones que prohíben el acceso a las redes sociales a niños menores de edad.

Una nueva resolución del Gabinete aprobada en el país el jueves otorga a las plataformas de redes sociales 12 meses para revisar y eliminar todas las cuentas creadas por menores de 15 años, o enfrentar una prohibición total.

La agencia estatal de noticias WAM informó: “La resolución establece la edad mínima para el uso de las redes sociales en 15 años. Los niños menores de esta edad tienen prohibido crear, usar u operar cuentas personales”.

El gobierno dijo que la resolución busca abordar las preocupaciones sobre la exposición a contenido inapropiado, la interacción insegura en línea, el uso excesivo de las redes sociales y la recopilación de datos personales de los niños.

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Primera nación árabe en frenar el acceso de los adolescentes a las redes sociales

Australia, citando problemas de salud mental, acoso cibernético y preocupaciones por la falta de actividad física, entre otros, se convirtió en el primer país en introducir una prohibición de este tipo para niños menores de 16 años en diciembre.

Gran Bretaña, Canadá, Indonesia, Malasia, Turquía y varios países europeos también han tomado medidas enérgicas contra el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes, pero los Emiratos Árabes Unidos son la primera nación árabe en hacerlo.

Los críticos dicen que las prohibiciones son difíciles de hacer cumplir y que privan a los niños de conexiones sociales.

En su informe, WAM dijo que la nueva resolución se alinea con “las principales tendencias globales en protección infantil digital”, impidiendo que los niños “accedan a todas las funciones de [social media] plataformas, incluida la interacción social, publicar, comentar, compartir, unirse a grupos públicos, canales abiertos o cualquier espacio interactivo a gran escala”.

Las autoridades de telecomunicaciones de los EAU tendrán la facultad de “tomar todas las medidas necesarias [against platforms] en caso de incumplimiento.”

Los adolescentes de 15 y 16 años podrán acceder a los sitios de redes sociales, pero sólo con medidas de seguridad mejoradas que incluyen controles de contenido apropiado para su edad, tiempo de pantalla y restricciones en la interacción con usuarios desconocidos.

Editado por: Jenipher Camino González