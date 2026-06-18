¿Dónde podría estallar el próximo gran conflicto en el Medio Oriente?

El Medio Oriente sigue siendo una de las regiones más volátiles del mundo, donde las disputas locales pueden convertirse rápidamente en crisis regionales. Guerras, rivalidades de proxy, divisiones sectarias, disputas territoriales, estados debilitados, intervenciones militares extranjeras y competencia por rutas energéticas aumentan el riesgo de nuevos conflictos.

La pregunta no es si la región enfrenta tensiones. Claramente lo hace. La pregunta más importante es dónde podría estallar el próximo conflicto importante y si seguiría siendo local o se expandiría en una confrontación regional más amplia, informa News.az.

Varios puntos críticos destacan: el sur del Líbano, Gaza, Cisjordania, Siria, Irak, Yemen, el Mar Rojo, el Golfo y la rivalidad Irán-Israel. Cada uno tiene sus propios riesgos, pero todos están conectados por una lucha más amplia por la influencia que involucra a poderes regionales y globales.

1. Frontera Líbano-Israel El sur del Líbano es uno de los puntos críticos potencialmente más peligrosos en el Medio Oriente.

Las tensiones entre Israel y Hezbollah han llevado repetidamente el área al borde de una guerra a gran escala. Hezbollah sigue siendo uno de los grupos armados no estatales más fuertes de la región, mientras que Israel ve la presencia militar del grupo cerca de su frontera norte como una amenaza de seguridad directa.

Un conflicto importante podría comenzar a través de disparos de cohetes, ataques aéreos, asesinatos, incursiones fronterizas o cálculos erróneos. Incluso un intercambio limitado podría escalarse rápidamente porque ambos lados poseen capacidades militares significativas.

Una nueva guerra Líbano-Israel probablemente sería mucho más destructiva que rondas de enfrentamientos anteriores. Podría devastar la infraestructura libanesa, forzar el desplazamiento masivo en el norte de Israel y el sur del Líbano, y atraer a grupos vinculados con Irán en toda la región.

2. Gaza y el conflicto israelí-palestino Gaza sigue siendo una de las zonas de conflicto más explosivas de la región.

La situación humanitaria, el estancamiento político, las operaciones militares israelíes, la actividad armada palestina y la falta de un acuerdo político duradero crean un riesgo constante de escalada renovada.

Incluso cuando la lucha a gran escala disminuye, las causas subyacentes siguen sin resolverse. Estas incluyen el control del territorio, las condiciones del bloqueo, cuestiones de rehenes y prisioneros, reconstrucción, garantías de seguridad y representación política palestina.

Una nueva escalada en Gaza también podría desencadenar disturbios en Cisjordania, violencia en Jerusalén, disparos de cohetes desde otros frentes y crisis diplomáticas en el mundo árabe.

3. Cisjordania La Cisjordania es otra área de alto riesgo.

La expansión de asentamientos, incursiones israelíes, grupos armados palestinos, control débil de la Autoridad Palestina y creciente enojo público han creado un entorno altamente inestable.

A diferencia de Gaza, la Cisjordania está profundamente interconectada con ciudades israelíes, asentamientos, carreteras e infraestructura de seguridad. Esto hace que la escalada sea especialmente difícil de contener.

Un importante levantamiento o colapso del control de la Autoridad Palestina podría crear una crisis de seguridad prolongada que involucre a Israel, facciones palestinas y actores regionales.

(Sección 4, 5 y las restantes – Continuar traducción)