Cómo el error del presentador de Messi causó indignación en Argentina – AOL

Un presentador de televisión argentino renunció luego de informar falsamente que el padre de Lionel Messi había muerto durante el primer partido del Mundial de Argentina.

Florencia Peña hizo el reclamo durante una transmisión en vivo en el canal argentino Luzu TV luego de la victoria de Argentina en el primer partido del grupo sobre Argelia.

“No quiero traer malas noticias, pero el padre de Messi acaba de fallecer. Fue repentino. En pleno Mundial”, dijo Peña mientras conducía el programa.

El informe se difundió rápidamente en las redes sociales antes de que Peña aclarara que la información no había sido confirmada.

Posteriormente, la familia Messi emitió un comunicado confirmando que el padre del jugador, Jorge Messi, se encuentra recibiendo tratamiento médico por un problema de salud no revelado.

El comunicado dice que el hombre de 68 años está bajo supervisión médica y se está recuperando, al tiempo que critica las especulaciones sobre su salud y pide privacidad durante un período difícil.

Peña se disculpó públicamente y dijo que la información le había sido transmitida durante el programa como si fuera una noticia verificada.

“Pido disculpas a la familia Messi”, dijo en un comunicado. “Estoy profundamente avergonzado de haber estado involucrado en este error”.

La personalidad de televisión y actriz de 51 años ahora dice que le dieron información no verificada.

“Tengo que aclarar que esta información falsa me la dieron en vivo como si hubiera sido verificada por el equipo de producción del programa y yo confié en ella”, escribió Peña en las redes sociales el jueves.

“Aun así, asumo la responsabilidad de ser parte del error y por eso decidí dar un paso al costado y terminar mi participación en Luzu.

“Pido disculpas de nuevo de corazón; me equivoqué”.

Luzu TV también se disculpó y anunció medidas disciplinarias tras el incidente, diciendo que la difusión de información confidencial sin la verificación adecuada era inaceptable.

Nicolas Occhiato, presentador y productor del programa, dijo: “En Luzu TV lamentamos profundamente lo sucedido al aire durante el programa El Show de Verano. Para nuestro canal, la transmisión de información sensible sin la debida verificación previa es inaceptable.

“Por esta razón, la gerencia de Luzu TV decidió despedir a todos los responsables y Florencia Peña decidió renunciar.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un periodismo responsable, respetuoso y riguroso”.

La controversia se produjo después de que Messi anotara un hat-trick en la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia. El jugador de 38 años se mostró emocionado durante el partido y luego dijo que había vivido “días difíciles” por motivos personales ajenos al fútbol.

El informe falso provocó críticas generalizadas en toda Argentina, y muchos partidarios condenaron la falta de verificación de la información antes de su transmisión.

El presidente de Argentina, Javier Milei, lo calificó de “charla basura” en X, afirmando que las “declaraciones escandalosas y sin escrúpulos de Peña, no verificadas en un canal de streaming, que seguirían siendo escandalosas incluso si la información hubiera sido cierta, ya que se refieren a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar simplemente porque tienen un micrófono o un bolígrafo en la mano”.

Argentina continúa su campaña mundialista contra Austria el lunes (18:00 BST).