Inter Miami no persigue a Juan Fernando Quintero: fuentes

El Inter Miami no ha manifestado interés en fichar al mediocampista de la selección colombiana Juan Fernando Quintero, confirmaron fuentes del club a ESPN.

No ha habido contacto ni conversaciones entre las dos partes a pesar de los continuos informes que vinculan a Quintero con el equipo de la Major League Soccer (MLS), agregaron las fuentes.

Quintero es actualmente agente libre después de que él y el club argentino River Plate acordaron mutuamente rescindir su contrato el 24 de julio. Hizo 137 apariciones con River Plate en todas las competiciones.

Juan Fernando Quintero jugó cuatro partidos con Colombia en la Copa del Mundo de este verano. (Foto de Christopher Morris/ISI Photos/ISI Photos vía Getty Images)

Inter Miami recientemente dio la bienvenida al nuevo fichaje Casemiro, presentándolo a los fanáticos en el Nu Stadium antes de su debut en casa el sábado por la noche. Se unió como agente libre con un contrato hasta el final de la temporada 2027 de la MLS con una opción de extensión hasta junio de 2029.

El copropietario Jorge Mas dijo que fichar a Casemiro refleja el nivel de jugadores que el club seguirá persiguiendo, poniendo el listón alto para las transferencias entrantes.

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“La llegada de Casemiro refleja la visión y ambición que define al Inter Miami”, dijo Mas. “Nunca nos conformamos. Siempre buscamos crecer, mejorar y elevar nuestros estándares cada temporada. Hemos construido un club global con la visión de convertirnos no sólo en el mejor club de Estados Unidos, sino también en un referente a nivel mundial”.

Inter Miami también adquirió recientemente al defensa ecuatoriano Fricio Caicedo en calidad de préstamo del FC Moravia FCM de Costa Rica hasta la conclusión de la temporada sprint de la Major League Soccer de 2027.