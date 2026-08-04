Los entrenadores de los Springboks tienen objetivos “muy claros” para Argentina y no cometerán un “gran error” antes de la serie ante los All Blacks

El entrenador asistente Deon Davids insiste en que los Springboks no utilizarán el partido único contra Argentina como partido de preparación para la serie de la Mayor Rivalidad del Rugby contra los All Blacks.

Sin embargo, los Boks aprovecharán el choque como una oportunidad para seguir construyendo su juego y ver el encuentro como nada menos que otro partido internacional.

El encuentro en Buenos Aires es el último partido de Sudáfrica antes de las cuatro pruebas contra los All Blacks, y aunque muchos han sugerido que Rassie Erasmus y sus pupilos usarán el partido como calentamiento para la tan esperada serie, Davids insiste en que ese no es el caso.

Los Springboks esperan un test de Argentina ‘valiente’

Explicó que los Boks tienen objetivos claros que quieren lograr contra Los Pumas y este año.

“Venir a Argentina es otro partido de prueba para nosotros y estamos ocupados construyendo nuestro juego”, dijo a los periodistas el lunes.

â€œEntendemos que venir a Argentina, especialmente a Buenos Aires, nunca ha sido fÃ¡cil. Mientras estamos ocupados construyendo nuestro juego, será importante para nosotros asegurarnos de mejorar en las áreas en las que queremos mejorar, pero también asegurarnos de que tenemos muy claro lo que queremos lograr. Es otro partido de prueba. Así que nuestro objetivo siempre será dar lo mejor de nosotros y jugar al rugby Test Match.

“Nos concentraremos en nosotros mismos, y nuestro objetivo principal en este juego es asegurarnos de que jugamos el juego que queremos, que tenemos claro lo que queremos lograr y que jugamos de la manera correcta contra un oponente formidable”.

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Este no es un partido de preparación.

Cuando se le preguntó específicamente si se trataba de un partido de preparación para los Boks, Davids fue directo en su respuesta.

â€œNo abordamos ningÃºn partido como un calentamiento. Abordamos cada partido de prueba como un juego que es importante en términos de lo que queremos lograr como país, lo que representamos como equipo y, obviamente, también queremos estar orgullosos de nuestro récord”, dijo.

â€œTenemos la oportunidad de establecer nuestros estÃ¡ndares o mejorarlos de un juego a otro. Sí, tenemos muchos desafíos por delante esta semana, pero estamos deseando que lleguen y Argentina es simplemente un desafío diferente. Son un equipo muy apasionado. Son muy apasionados y valientes cuando tocan en Argentina, especialmente en Buenos Aires. Siempre fue así cuando venimos aquí; Siempre se ha tratado de esforzarse hasta el final; nunca es fácil.

“Así que si vienes a Argentina con la mentalidad de verlo como un calentamiento, es un gran error. Argentina tendrá sus propios objetivos, pero creo que lo importante para ellos también será ganar el partido y demostrar que pertenecen a este escenario. También quieren desarrollar profundidad en el equipo con sus brillantes jóvenes jugando en siete y logrando avanzar. Así que creo que será un Test Match apasionado y valiente. Va a ser un buen desafío y tenemos muchas ganas de hacerlo”.

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Impulso de segunda fila

Si bien está claro que los Boks no se tomarán a la ligera a los Pumas, el partido es oportuno ya que muchos jugadores experimentados marcarán su regreso de lesiones contra los hombres de aros blancos y azules.

Eben Etzebeth y Lood de Jager se encuentran entre ellos, el dúo alivia la crisis de lesiones mientras que el capitán Siya Kolisi está de regreso después de sufrir una lesión en el entrenamiento antes del enfrentamiento por el Campeonato de Naciones contra Inglaterra. El medio apertura Sacha Feinberg-Mngomezulu y el medio scrum Morne van den Berg también regresan después de perderse el final de la temporada de URC con los Stormers y Lions, respectivamente.

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“Obviamente es fantástico tener de regreso a Eben y Lood, pero también a los otros jugadores que se lesionaron o no han jugado por un tiempo. Tenemos a Siya y Sacha de regreso y a todos esos muchachos, por lo que es fantástico verlos nuevamente vistiendo el verde y el oro, estando en condiciones de jugar”, agregó Davids.

“Desde la perspectiva de las jugadas a balón parado, son muchachos con experiencia, significan mucho y esperamos que se adapten bastante bien. Hemos tenido una muy buena preparación para este partido en nuestra semana de campamento, y ahora es una oportunidad fantástica para que jueguen, lo cual es importante a medida que nos preparamos para el resto de la temporada”.

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Gestionar las estrellas que regresan

El equipo de entrenadores podría correr el riesgo de exagerar a algunos de esos jugadores en su primer juego, pero Davids confía en que el mantra del equipo de poner a los Springboks en primer lugar les será de gran utilidad en este sentido.

Admite que la condición física para el partido es una preocupación para muchos de los jugadores, pero dice que los entrenadores gestionarán sus minutos de partido durante la próxima tanda de partidos.

“Tendremos en cuenta cuándo jugaron un partido por última vez”, explicó.

â€œNos dejaremos guiar por la intensidad y la forma en que se juega el juego. Tenemos planes específicos en términos de cómo queremos gestionarlos durante los próximos dos juegos. Entendemos que la aptitud física para el partido es un gran tema, y ​​que ellos simplemente se dediquen a ello, se expresen y jueguen tan duro como puedan durante el mayor tiempo posible, eso es importante para nosotros.

â€œOperamos como un colectivo, los 23 en el equipo; El equipo se considera importante durante todo el partido para conseguir un buen resultado. Y con ese entendimiento, eso no nos preocupa; Creemos que están listos. Han trabajado muy duro en las últimas semanas para volver al campo y lo esperan con ansias. Tampoco podemos esperar a verlos ponerse en marcha y formar parte de la mezcla en el futuro”.

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