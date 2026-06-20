Brasil y Argentina: crecimiento potencial de las exportaciones de 6 mil millones

Sólo en Argentina y Brasil, el potencial exportador sin explotar supera los mil millones de euros y, a largo plazo, esta cifra podría alcanzar los 6 mil millones de euros. Las estimaciones del centro de investigación Confindustria no dejan lugar a dudas sobre el papel estratégico que estos países desempeñan para las empresas italianas, gracias a las oportunidades que abre la entrada provisional en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que sienta las bases para una reducción gradual de los aranceles, una mayor apertura en las compras públicas y nuevas oportunidades de integración en las cadenas productivas locales.

La misión de Confindustria

Para ello, Confindustria y la Agencia ICE, en colaboración con las embajadas de Italia en Buenos Aires y Brasilia, han organizado una misión empresarial a Argentina y Brasil, que tendrá lugar del 7 al 11 de septiembre de 2026. El programa visitará Buenos Aires, São Paulo y Brasilia, centrándose en los sectores industriales que más se beneficiarán del acuerdo entre la UE y Mercosur: agroalimentación, transición energética e infraestructura sostenible, tecnologías digitales, productos farmacéuticos y dispositivos médicos. e ingeniería de maquinaria e instalaciones. La inscripción es gratuita y está abierta hasta el 30 de junio.

“Sé el primero y prepárate”

“El acuerdo UE-Mercosur presagia una nueva era para las empresas europeas, e Italia debe ser la primera en llegar y estar bien preparada”, explica Barbara Cimmino, vicepresidenta de Confindustria responsable de exportaciones y atracción de inversiones. “Hemos organizado esta misión, que lleva a las empresas directamente a los mercados de Argentina y Brasil, para fomentar oportunidades comerciales concretas y asociaciones industriales”. programa de reuniones B2B personalizadas y visitas técnicas sectoriales a sitios clave del mercado: una oportunidad estratégica para experimentar oportunidades locales de primera mano y establecer contactos específicos para futuras asociaciones comerciales”.

Se trata de la misión emblemática de las organizadas este año por Confindustria, y en ella también participarán el presidente Emanuele Orsini y todos los vicepresidentes, así como los dirigentes de las asociaciones que representan a los sectores interesados. La iniciativa surge también de la Reunión de Alto Nivel celebrada el 23 de abril, cuando Confindustria recibió a los líderes de las principales asociaciones industriales del Mercosur: una reunión (la primera de este tipo, ya que era la primera vez que los cuatro presidentes se reunían en una organización empresarial europea) que demostró su compromiso común para sacar el máximo provecho del acuerdo.

Italia es el segundo socio de la UE para el Mercosur

El objetivo es establecer y consolidar de inmediato relaciones estructuradas y de largo plazo, para aprovechar las oportunidades que ofrece este mercado antes que otros países competidores. Italia lleva una ventaja: con 14.600 millones de euros en comercio (7.500 millones de euros en exportaciones frente a 7.100 millones de euros en importaciones, según cifras de Istat y Eurostat), nuestro país es de hecho el segundo socio comercial europeo del Mercosur. El 80 por ciento del comercio se concentra en Brasil, donde el volumen de negocios comercial ha crecido un 57 por ciento en diez años y las exportaciones manufactureras alcanzarán los 5.700 millones de euros en 2025, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Argentina, por otro lado, compró bienes por valor de 1.200 millones a Italia el año pasado y exportó una cantidad equivalente.