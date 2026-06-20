Mujer de Texas fingió embarazo durante meses antes de matar a una amiga y secuestrar a su bebé por nacer

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Reagan Simmons-Hancock confiaba plenamente en Taylor Parker. Parker era su amiga, fotógrafa de bodas y también futura mamá. Lo que Simmons-Hancock creía que era una amistad genuina era en realidad un engaño cuidadosamente elaborado, uno que finalmente terminaría en su asesinato.

En 2022, Parker fue declarada culpable de asesinato capital por el asesinato en 2020 de Simmons-Hancock, de 21 años, y el secuestro de su hija por nacer, que fue arrancada del útero de su madre y luego murió. La mujer de Texas es ahora el tema del documental de Netflix sobre crímenes reales “Maternal Instinct”, dirigido por Jessica Dimmock y producida por Liz Garbus.

“Lo que Taylor hizo es un tipo de manipulación despiadada que podría hacer que se te hiele la sangre”, dijo Dimmock a Fox News Digital. “Esto no es lo que pensamos que es el peligro. Dios, ella es una gran manipuladora. Es tan engañosa. Es realmente insondable hasta dónde llegará para evitar la responsabilidad. Gran parte de lo que sucedió nunca tuvo que suceder”.

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Simmons-Hancock, nativa de Arkansas, conoció a Parker mientras buscaba un fotógrafo asequible para su boda con Homer Hancock. Recomendado por un amigo, Parker parecía encajar perfectamente y los dos rápidamente formaron una amistad. Su vínculo se hizo aún más fuerte cuando Simmons-Hancock se enteró de que estaba embarazada de su segundo hijo. Parker afirmó que ella también estaba embarazada y les dijo a sus amigos y familiares que estaba embarazada de su tercer hijo.

Pero el embarazo de Parker era mentira. Pocas personas, incluido su novio, Wade Griffin, sabían que se había sometido a una histerectomía años antes y que no podía tener hijos.

“Taylor se reunió con Reagan bajo la premisa de crear vínculos afectivos a través de sus embarazos, algo que ambos ‘compartían’ en ese momento”, explicó Dimmock. “Pero, por supuesto, no es cierto. Sólo Reagan estaba embarazada. Sólo Reagan estaba atravesando su tercer trimestre”.

Parker orquestó un elaborado engaño sobre el embarazo que engañó a amigos, familiares y a su novio durante meses. Usó una panza de silicona, compartió imágenes de ultrasonido falsas, organizó citas médicas y documentó su supuesta panza en crecimiento en las redes sociales. También organizó una fiesta de revelación de género, posó para fotografías de maternidad y preparó una guardería, como si estuviera esperando una niña.

Incluso cuando comenzaron a aparecer grietas en su historia, Parker redobló el engaño, fabricando registros médicos y actualizaciones de embarazos para mantener viva la artimaña. Incluso aprovechó las restricciones pandémicas y le dijo a su novio que los protocolos de la era COVID permitían que solo una persona asistiera a las citas prenatales, lo que le impedía acompañarla.

El documental sugirió que Parker fingió su embarazo con la esperanza de mantenerla a ella y a Griffin juntos.

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“Desde mi punto de vista, no estoy seguro de que tener un bebé fuera la prioridad para mantener su relación”, dijo Dimmock. “En la superficie, eso es lo que es. Pero debajo de la superficie, es más profundo. Algo está muy mal. Ella es una mentirosa compulsiva. Manipuló a la gente mucho antes de que esto sucediera. Hay algo muy roto y peligroso en la forma en que interactúa con el mundo”.

“Está bastante claro desde el principio que hubo muchas señales de alerta”, continuó Dimmock. “Está bastante claro que mucho de lo que le dice a la gente no cuadra. Y, sin embargo, tiene la capacidad de proporcionar siempre una explicación de una manera que desvía a la gente de su camino. Es su capacidad para lanzar constantemente bolas curvas lo que mantuvo la farsa”.

Todos los que conocieron a Simmons-Hancock la describieron como “una madre excepcional”, que era la mejor amiga de su hermana, una esposa amorosa y alguien que veía lo bueno en las personas, dijo Dimmock.

“Reagan fue una víctima completamente desprevenida en todo esto”, dijo Dimmock. “Todo cayó como un rayo. Nadie lo vio venir”.

En la mañana del 9 de octubre de 2020, Simmons-Hancock, que se encontraba en las últimas semanas de su embarazo, fue encontrada muerta dentro de su casa. Más tarde, las autoridades dijeron que sufrió más de 100 heridas por fuerza cortante y que le aplastaron el cráneo con un martillo, informó Associated Press. Se utilizó un bisturí para extraer al bebé por nacer, más tarde identificado como Braxlynn Sage.

La hija de 3 años de Simmons-Hancock todavía estaba dentro de la propiedad durante el ataque, pero no sufrió daños físicos.

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Más tarde, ese mismo día, la policía detuvo a Parker en la carretera por conducir de manera errática. Parker les dijo frenéticamente a los oficiales que acababa de dar a luz al costado de la carretera y que el recién nacido no respiraba. Los socorristas transportaron rápidamente a Parker y al bebé a un hospital. El bebé fue declarado muerto a su llegada.

El personal médico determinó rápidamente que Parker no mostraba signos de parto reciente. También revelaron que no tenía útero debido a una histerectomía previa. El embarazo habría sido biológicamente imposible. Las pruebas de ADN establecieron que el bebé no era suyo. Ella era la hija de Simmons-Hancock. Parker fue arrestado.

Dimmock dijo que la familia de Simmons-Hancock todavía está luchando con el asesinato.

“Son una familia increíble con una red increíble de apoyo y amor a su alrededor”, dijo Dimmock. “Pero lo que pasó nunca tendrá sentido. Tienen una fe increíblemente fuerte, lo que creo que es parte de lo que les ha ayudado. Pero dejaron claro que no le desearían esto a nadie”.

En el documental, Griffin admitió haber luchado contra la culpa por no haber notado antes ningún signo de engaño.

“Tenemos el vídeo del interrogatorio y él inmediatamente menciona el hecho de que su familia le había estado diciendo que ella no podía estar embarazada y, sin embargo, decidió defender a Taylor”, dijo Dimmock.

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“Y al sentarme con él, queda muy claro que nunca quiso que sucediera algo como esto. Tendrá que cargar con el trauma de ser parte de esto durante mucho tiempo ante los ojos de su comunidad y, creo, en su propio corazón. Pero en última instancia, él no fue quien lastimó a Reagan. No fue quien cometió violencia contra ella y no fue quien mintió”.

Parker fingió su embarazo durante 10 meses. Dimmock cree que Parker, que estaba preocupado por perder a Griffin, estaba “agitándose y desesperándose”.

“Ella estaba entrando en pánico”, dijo Dimmock. “No creo que Reagan fuera su víctima prevista meses después. Creo que estaba analizando una variedad de cosas. Pero la realidad es que lo que estaba tratando de hacer es completamente loco, completamente desquiciado. Estaba analizando de todo, desde adopciones hasta falsificar certificados de nacimiento en el hogar y acechar a mujeres embarazadas fuera de las oficinas de obstetricia y ginecología”.

“Siempre pienso que Taylor está pensando un paso adelante y nunca piensa dos pasos o más adelante. Sabía lo que iba a hacer, que era tener un bebé en sus manos. Pero no creo que realmente hubiera pensado en cuál iba a ser el siguiente paso. Claramente no pensó en las repercusiones para nadie más”.

Los abogados de Parker argumentaron que el bebé nunca estuvo vivo y solicitaron desestimar el cargo de secuestro, lo que habría reducido el cargo de asesinato capital a asesinato, informó Associated Press. Los fiscales dijeron, sin embargo, que varios profesionales médicos testificaron que el bebé tenía latidos cardíacos al nacer. También contaron las acciones de Parker hasta el día en que mataron a Simmons-Hancock.

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Parker, que ahora tiene 33 años, se encuentra actualmente en el corredor de la muerte en Texas.

“Esta es la historia de un perpetrador improbable y una víctima improbable en un conjunto improbable de circunstancias”, dijo Dimmock. “Es una historia sobre el peligro que no siempre se parece a lo que nos enseñan”.