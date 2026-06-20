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Mujer de Texas fingió embarazo durante meses antes de matar a una amiga y secuestrar a su bebé por nacer

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Gabriel Sánchez
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Reagan Simmons-Hancock confiaba plenamente en Taylor Parker. Parker era su amiga, fotógrafa de bodas y también futura mamá. Lo que Simmons-Hancock creía que era una amistad genuina era en realidad un engaño cuidadosamente elaborado, uno que finalmente terminaría en su asesinato.

En 2022, Parker fue declarada culpable de asesinato capital por el asesinato en 2020 de Simmons-Hancock, de 21 años, y el secuestro de su hija por nacer, que fue arrancada del útero de su madre y luego murió. La mujer de Texas es ahora el tema del documental de Netflix sobre crímenes reales “Maternal Instinct”, dirigido por Jessica Dimmock y producida por Liz Garbus.

“Lo que Taylor hizo es un tipo de manipulación despiadada que podría hacer que se te hiele la sangre”, dijo Dimmock a Fox News Digital. “Esto no es lo que pensamos que es el peligro. Dios, ella es una gran manipuladora. Es tan engañosa. Es realmente insondable hasta dónde llegará para evitar la responsabilidad. Gran parte de lo que sucedió nunca tuvo que suceder”.

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Mujer de Texas fingió embarazo durante meses antes de matar a una amiga y secuestrar a su bebé por nacer

El impactante caso de Taylor Parker, quien fingió un embarazo antes de asesinar a la futura madre Reagan Simmons-Hancock y sacar al bebé nonato de su útero, es el tema central del nuevo documental sobre crímenes reales de Netflix, *Maternal Instinct”, que ya se transmite. (Cortesía de Netflix)

Simmons-Hancock, nativa de Arkansas, conoció a Parker mientras buscaba un fotógrafo asequible para su boda con Homer Hancock. Recomendado por un amigo, Parker parecía encajar perfectamente y los dos rápidamente formaron una amistad. Su vínculo se hizo aún más fuerte cuando Simmons-Hancock se enteró de que estaba embarazada de su segundo hijo. Parker afirmó que ella también estaba embarazada y les dijo a sus amigos y familiares que estaba embarazada de su tercer hijo.

Pero el embarazo de Parker era mentira. Pocas personas, incluido su novio, Wade Griffin, sabían que se había sometido a una histerectomía años antes y que no podía tener hijos.

Taylor Parker usó un bulto de silicona para indicar que estaba embarazada. (Cortesía de Netflix)

“Taylor se reunió con Reagan bajo la premisa de crear vínculos afectivos a través de sus embarazos, algo que ambos ‘compartían’ en ese momento”, explicó Dimmock. “Pero, por supuesto, no es cierto. Sólo Reagan estaba embarazada. Sólo Reagan estaba atravesando su tercer trimestre”.

Taylor Parker (izquierda) y Reagan Simmons-Hancock (derecha) se unieron por lo que parecían ser embarazos compartidos. Pero el embarazo de Parker era mentira. (Cortesía de Netflix)

Parker orquestó un elaborado engaño sobre el embarazo que engañó a amigos, familiares y a su novio durante meses. Usó una panza de silicona, compartió imágenes de ultrasonido falsas, organizó citas médicas y documentó su supuesta panza en crecimiento en las redes sociales. También organizó una fiesta de revelación de género, posó para fotografías de maternidad y preparó una guardería, como si estuviera esperando una niña.

Taylor Parker, que fingió su propio embarazo durante 10 meses, había investigado cómo fingir un embarazo y había visto varios vídeos sobre partos prematuros a las 35 semanas, que era el momento en que Reagan Simmons-Hancock estaba cuando fue asesinada. (Cortesía de Netflix)

Incluso cuando comenzaron a aparecer grietas en su historia, Parker redobló el engaño, fabricando registros médicos y actualizaciones de embarazos para mantener viva la artimaña. Incluso aprovechó las restricciones pandémicas y le dijo a su novio que los protocolos de la era COVID permitían que solo una persona asistiera a las citas prenatales, lo que le impedía acompañarla.

El documental sugirió que Parker fingió su embarazo con la esperanza de mantenerla a ella y a Griffin juntos.

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Taylor Parker y Wade Griffin se conocieron en julio de 2019 en un rodeo local en el este de Texas. (Cortesía de Netflix)

“Desde mi punto de vista, no estoy seguro de que tener un bebé fuera la prioridad para mantener su relación”, dijo Dimmock. “En la superficie, eso es lo que es. Pero debajo de la superficie, es más profundo. Algo está muy mal. Ella es una mentirosa compulsiva. Manipuló a la gente mucho antes de que esto sucediera. Hay algo muy roto y peligroso en la forma en que interactúa con el mundo”.

El Dr. Christopher Mason describió cómo habría sido imposible que Taylor Parker quedara embarazada. (Cortesía de Netflix)

“Está bastante claro desde el principio que hubo muchas señales de alerta”, continuó Dimmock. “Está bastante claro que mucho de lo que le dice a la gente no cuadra. Y, sin embargo, tiene la capacidad de proporcionar siempre una explicación de una manera que desvía a la gente de su camino. Es su capacidad para lanzar constantemente bolas curvas lo que mantuvo la farsa”.

Todos los que conocieron a Simmons-Hancock la describieron como “una madre excepcional”, que era la mejor amiga de su hermana, una esposa amorosa y alguien que veía lo bueno en las personas, dijo Dimmock.

Reagan Simmons-Hancock se ve aquí el día de su boda con su hermana Emily Shirey. Taylor Parker fue el fotógrafo de bodas. (Cortesía de Netflix)

“Reagan fue una víctima completamente desprevenida en todo esto”, dijo Dimmock. “Todo cayó como un rayo. Nadie lo vio venir”.

En la mañana del 9 de octubre de 2020, Simmons-Hancock, que se encontraba en las últimas semanas de su embarazo, fue encontrada muerta dentro de su casa. Más tarde, las autoridades dijeron que sufrió más de 100 heridas por fuerza cortante y que le aplastaron el cráneo con un martillo, informó Associated Press. Se utilizó un bisturí para extraer al bebé por nacer, más tarde identificado como Braxlynn Sage.

Emily Shirey describió a su hermana Reagan Simmons-Hancock como su mejor amiga. (Cortesía de Netflix)

La hija de 3 años de Simmons-Hancock todavía estaba dentro de la propiedad durante el ataque, pero no sufrió daños físicos.

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Jessica Brookes dijo que su hija, Reagan Simmons-Hancock, estaba encantada de darle la bienvenida a un nuevo bebé. (Cortesía de Netflix)

Más tarde, ese mismo día, la policía detuvo a Parker en la carretera por conducir de manera errática. Parker les dijo frenéticamente a los oficiales que acababa de dar a luz al costado de la carretera y que el recién nacido no respiraba. Los socorristas transportaron rápidamente a Parker y al bebé a un hospital. El bebé fue declarado muerto a su llegada.

McKenzie Bright dijo que ella y Taylor Parker ya no eran amigas cuando Parker anunció su embarazo, y agregó que la noticia fue una sorpresa. (Cortesía de Netflix)

El personal médico determinó rápidamente que Parker no mostraba signos de parto reciente. También revelaron que no tenía útero debido a una histerectomía previa. El embarazo habría sido biológicamente imposible. Las pruebas de ADN establecieron que el bebé no era suyo. Ella era la hija de Simmons-Hancock. Parker fue arrestado.

Dimmock dijo que la familia de Simmons-Hancock todavía está luchando con el asesinato.

El padrastro de Reagan Simmons-Hancock, Marcus Brookes, explicó cómo los asesinatos impactaron profundamente a su familia. (Cortesía de Netflix)

“Son una familia increíble con una red increíble de apoyo y amor a su alrededor”, dijo Dimmock. “Pero lo que pasó nunca tendrá sentido. Tienen una fe increíblemente fuerte, lo que creo que es parte de lo que les ha ayudado. Pero dejaron claro que no le desearían esto a nadie”.

En el documental, Griffin admitió haber luchado contra la culpa por no haber notado antes ningún signo de engaño.

Codey Ott dijo que al principio Taylor Parker parecía la pareja ideal para su amigo Wade Griffin. (Cortesía de Netflix)

“Tenemos el vídeo del interrogatorio y él inmediatamente menciona el hecho de que su familia le había estado diciendo que ella no podía estar embarazada y, sin embargo, decidió defender a Taylor”, dijo Dimmock.

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Wade Griffin reveló en el documental que se sentía incómodo con la rapidez con la que progresaba su relación con Taylor Parker. (Cortesía de Netflix)

“Y al sentarme con él, queda muy claro que nunca quiso que sucediera algo como esto. Tendrá que cargar con el trauma de ser parte de esto durante mucho tiempo ante los ojos de su comunidad y, creo, en su propio corazón. Pero en última instancia, él no fue quien lastimó a Reagan. No fue quien cometió violencia contra ella y no fue quien mintió”.

Parker fingió su embarazo durante 10 meses. Dimmock cree que Parker, que estaba preocupado por perder a Griffin, estaba “agitándose y desesperándose”.

Abby Bell dijo que hubo señales de alerta sobre el embarazo de Taylor Parker que dejaron perplejos a sus amigos. (Cortesía de Netflix)

“Ella estaba entrando en pánico”, dijo Dimmock. “No creo que Reagan fuera su víctima prevista meses después. Creo que estaba analizando una variedad de cosas. Pero la realidad es que lo que estaba tratando de hacer es completamente loco, completamente desquiciado. Estaba analizando de todo, desde adopciones hasta falsificar certificados de nacimiento en el hogar y acechar a mujeres embarazadas fuera de las oficinas de obstetricia y ginecología”.

Aquí se ve a Taylor Parker y McKenzie Bright antes de que su amistad llegara a su fin. (Cortesía de Netflix)

“Siempre pienso que Taylor está pensando un paso adelante y nunca piensa dos pasos o más adelante. Sabía lo que iba a hacer, que era tener un bebé en sus manos. Pero no creo que realmente hubiera pensado en cuál iba a ser el siguiente paso. Claramente no pensó en las repercusiones para nadie más”.

Los abogados de Parker argumentaron que el bebé nunca estuvo vivo y solicitaron desestimar el cargo de secuestro, lo que habría reducido el cargo de asesinato capital a asesinato, informó Associated Press. Los fiscales dijeron, sin embargo, que varios profesionales médicos testificaron que el bebé tenía latidos cardíacos al nacer. También contaron las acciones de Parker hasta el día en que mataron a Simmons-Hancock.

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Taylor Parker fue declarado culpable de asesinato capital en 2022. (Centro de Detención Biestatal vía AP)

Parker, que ahora tiene 33 años, se encuentra actualmente en el corredor de la muerte en Texas.

“Esta es la historia de un perpetrador improbable y una víctima improbable en un conjunto improbable de circunstancias”, dijo Dimmock. “Es una historia sobre el peligro que no siempre se parece a lo que nos enseñan”.

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