Jelly Roll denuncia rumores de engaño en medio del divorcio de Bunnie Xo: Mi mejor amigo para siempre

Jelly Roll interrumpió su concierto el jueves por la noche para abordar los rumores en línea después de la noticia de su divorcio de Bunnie Xo después de 10 años de matrimonio.

Durante su parada en el Little Ass Shed Tour en Saratoga Springs, Nueva York, el artista country dijo que esta sería la única ciudad y momento en el que abordaría la especulación en línea. “Internet es un mentiroso”, dijo Jelly Roll. “Mi esposa y yo somos mejores amigos. Siempre seremos mejores amigos”, le dijo a la multitud reunida en el Saratoga Performing Arts Center. “Acabamos de hablar por teléfono hoy. Nadie engañó a nadie”. Luego dirigió a los fanáticos al último podcast de ella, Dumb Blonde, que también se emitió el jueves, y dijo: “Cada palabra es verdad”.

Antes de continuar con el espectáculo, reiteró: “Ella seguirá siendo mi mejor amiga para siempre. Esta es la única vez que hablaré al respecto. Bunnie, te quiero, cariño. Gracias por esos 10 años. Gracias por los próximos 10 años de amistad y más allá”.

Antes del concierto, Bunnie habló sobre su viaje de FIV y las dificultades que enfrentaron en su podcast. Bunnie dijo que aunque se están divorciando, ella y Jelly Roll todavía planean tener un bebé juntos.

“Toda esta situación me afectó tanto que durante el último año y medio, me convertí en una sombra de la persona que era porque estaba atravesando estos tratamientos de FIV”, dijo Bunnie. “Estoy luchando mucho solo para poder producir suficientes óvulos para hacer un bebé con mi esposo, especialmente a mi edad”.

También dijo que debido a que el cantante tenía un “bajo recuento de espermatozoides”, tuvo que tomar una gran cantidad de hormonas y medicamentos, lo que lo convirtió en una pesadilla para estar cerca. Bunnie enfatizó que ella y Jelly Roll siguen siendo cercanos a pesar de su separación.

“Bunnie y Jelly Roll se casaron en una capilla de Las Vegas en 2016. A lo largo de su ascenso en la industria musical, Jelly Roll a menudo acreditó a Bunnie por ser un ancla crucial en su vida y por apoyarlo financieramente a través de años de lucha. Cuando renovaron sus votos en la misma capilla siete años después, Bunnie escribió en una publicación de Instagram en ese momento: ‘Antes de entrar en esa capilla, tomaste mis manos y me miraste directamente a los ojos y dijiste, ‘Bunnie, nuestras vidas no siempre serán así. No tendrás que hacer lo que haces por mucho más tiempo, vamos a solucionarlo. Te lo prometo.’ No tenía idea de lo que el mundo tenía preparado para nosotros, pero no me importaba siempre y cuando te tuviera a mi lado para conquistar”.